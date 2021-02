Cision

Cision bringt PR, Social Media Management und Digital Consumer Intelligence mit der kategoriedefinierenden Akquisition von Brandwatch zusammen

Chicago, und Brighton, England (ots/PRNewswire)

Cision hat heute bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Brandwatch, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Consumer Intelligence und Social Media Listening, für 450 Millionen US-Dollar getroffen hat. Dieser strategische Schritt vereint zwei führende Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen. Er wird den Kunden die wesentlichen Vorteile ihrer sich ergänzenden Angebote bringen, um die Zukunft von PR, Marketing und digitalem Kunden Engagement zu gestalten.

Die Kräfte der digitalen Transformation belohnen jene Organisationen und Führungsetagen, die in der Lage sind, auf die digitalen Erkenntnisse ihrer Kunden zu hören und diese schnell zu nutzen. Führende Unternehmen passen sich schnell an und nutzen Insights aus digitalen Kanälen, um im großen Umfang maßgeschneiderte, authentische Kommunikation und direkte Verbindungen zu Kunden zu kreieren. Dieser Paradigmenwechsel hin zu kundenzentrierten PR-, Marketing- und Customer-Care-Strategien in Echtzeit wird sich weiter beschleunigen und diejenigen Unternehmen auszeichnen, die handeln.

Cision ist ein Marktführer in den Bereichen Presseversand, Monitoring und Analyse mit einer Mediendatenbank, die rund eine Millionen Journalisten- und Medienkontakte beinhaltet, sowie mehr als 75.000 Kunden. Brandwatch arbeitet mit Tausenden der weltweit am meisten bewunderten Marken zusammen. Es nutzt die neueste künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um Struktur in die Gespräche der Milliarden von Menschen auf sozialen Medien zu bringen und eine Bedeutung daraus abzuleiten.

Cision und Brandwatch sind eine überzeugende Kombination. Gemeinsam werden sie Marken und Unternehmen mit Verbraucher- und Medieninformationen versorgen, um überzeugendere Strategien zur Kundenbindung zu entwickeln - von PR und Marketing bis hin zu Forschung und Produktentwicklung. Ganz gleich, ob Teams mit Journalisten und Influencern in Kontakt treten, soziale Kampagnen starten, Markenbotschaften entwickeln oder tiefgreifende Untersuchungen des Verbraucherverhaltens durchführen, sie werden anhand von Echtzeit-Insights und langfristigen Trendanalysen Orientierung erhalten.

"Die voranschreitende digitale Transformation und sich ausbreitende Nutzung sozialer Medien beschleunigt und ändert auf fundamentale Weise, wie Marken mit Ihren Kunden interagieren," sagte Abel Clark, CEO von Cision. "Dies führt dazu, dass PR-, Marketing-, Social- und Customer-Care-Teams die verfügbaren, einzigartigen Insights, vollständig in verbraucherorientierte Strategien einbeziehen müssen. Gemeinsam werden Cision und Brandwatch unseren Kunden helfen, ihre Kunden über alle Kanäle hinweg und in großem Umfang besser zu verstehen, sich mit ihnen zu verbinden und mit ihnen in Austausch zu treten."

"Wir haben Brandwatch immer mit Ehrgeiz aufgebaut. Das wurde von Forrester anerkannt, die uns kürzlich als führend in unserem Bereich bezeichnet haben", sagt Giles Palmer, Gründer und CEO von Brandwatch. "Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen - in ein Unternehmen von signifikanter Größe einzutreten, um ein Geschäft und eine Reihe von Produkten zu schaffen, die einen wichtigen globalen Einfluss haben können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Abel und dem Cision-Team unsere Arbeit zu optimieren und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Brandwatch wurde als ein Leader in The Forrester Wave(TM) genannt: Social Listening Platforms, Q4 2020.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Macquarie Capital agierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Brandwatch. Cooley LLP fungierte als Rechtsberater von Brandwatch.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP war als M&A-Rechtsberater, Willkie Farr & Gallagher LLP war als Finanzierungsrechtsberater und Latham & Watkins LLP war als Regulierungsrechtsberater für Cision tätig.

Über Brandwatch

Brandwatch ist die weltweit bahnbrechende Digital Consumer Intelligence Suite. Die KI-gestützten Deep-Social-Listening- und Content-Marketing-Analyseprodukte des Unternehmens helfen mehr als 2.000 der weltweit angesehensten Marken und Agenturen, aufschlussreiche, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Brandwatch beinhaltet in seinem Portfolio die führende Content-Marketing-Plattform BuzzSumo. Brandwatch hat zehn Büros auf der ganzen Welt und hat seinen Hauptsitz in Brighton, Vereinigtes Königreich.

Über Cision

Als weltweit führendes Unternehmen für PR-, Marketing- und Social-Media-Management-Technologie und -Intelligence unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. PR Newswire, ein Netzwerk von über 1,1 Milliarden Influencern, eingehendes Monitoring, Analyse und seine Falcon.io Social-Media-Plattform führen eine erstklassiges Paket von Lösungen an. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC. Für weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen von Cision, einschließlich der nächsten Generation der Cision Communications Cloud®, besuchen Sie www.cision.com und folgen Sie @Cision auf Twitter.

