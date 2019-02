Cision

Cision® ernennt ehemalige Führungskräfte von Kantar Media zum Führungsteam für die Region EMEA

Chicago (ots/PRNewswire)

Peter Low als Managing Director, EMEA; Keir Fawcus als Senior Vice President für den Bereich Vertrieb, EMEA eingestellt

Cision (NYSE: CISN) gab heute die Ernennung von Peter Low zum Managing Director der Cision Group, Ltd. bekannt, der die Geschäfte von Cision EMEA leiten soll. Das Unternehmen verkündete auch die Ernennung von Keir Fawcus zum Senior Vice President of Sales, EMEA. Die Branchenexperten Low und Fawcus waren bei der Londoner Niederlassung von Kantar Media, einem weltweit führenden Anbieter von Media Intelligence, tätig, bevor sie sich Cision angeschlossen haben. Als Managing Director, EMEA, ist Low für die Umsetzung der Strategie und der Markteinführung in der EMEA-Region von Cision verantwortlich. Er wird für die Erfüllung internationaler Kundenbedürfnisse verantwortlich sein und die globale Nachfrage nach Cision-Lösungen bedienen. Fawcus ist für die Umsetzung langfristiger Geschäftsstrategien zur Umsatzsteigerung und operative Exzellenz bei Cision EMEA verantwortlich.

"Peter und Keir verfügen über umfassendes Wissen in der erfolgreichen Umsetzung operativer Exzellenz und können auf fünf Jahrzehnte Branchenerfahrung in ihren Positionen bei Cision zurückgreifen", sagte Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Ihre Marktkompetenz in der EMEA-Region ist entscheidend, wenn wir unsere globale Führungsrolle im Bereich Earned Media Management ausbauen wollen. Unser Ziel ist es dabei, die Kommunikationsfunktion mit Technologien, Daten, Messungen und Analysen zu modernisieren und sie von einem Kosten- in einen Profitfaktor für Unternehmen auf der ganzen Welt zu verwandeln."

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung internationaler Unternehmen war Peter Low einer der Gründer und CEO der Precise Media Group. Unter seiner Führung durchlief das Unternehmen eine Phase des schnellen Wachstums, bevor es dann durch Kantar Media übernommen wurde. Anschließend arbeitete Low als Chief Strategy Officer bei Kantar Media, wo er die Integration der Geschäftsbereiche Überwachung und Bewertung des Unternehmens in Europa leitete. Zu Lows umfangreichen Branchenerfahrungen zählen auch Positionen als CFO und Managing Director von PR Newswire Europe, wo er den Ausbau der Unternehmensgeschäfte in ganz Europa geleitet hat. Er hatte auch Führungspositionen bei Prudential UK, Total Oil und United Business Media inne. Low ist ein ehemaliger Vorsitzender der U.K. Media Monitoring Association (UKMMA) und war Direktor der International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC).

"Ich freue mich darauf, diese Position bei Cision zu übernehmen und eng mit Kevin, Keir und anderen Mitgliedern des globalen Führungsteams in dieser aufregenden Phase des rasanten Unternehmenswachstums zusammenzuarbeiten", sagte Peter Low. "Als Managing Director von EMEA will ich neue Strategien in der gesamten Region entwickeln und umsetzen, um die Zukunftsvision von Cision für den Bereich Earned Media weltweit weiter voranzutreiben und zu unterstützen."

Keir Fawcus, ein erfahrener Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter, blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück, die sich durch Unternehmenswachstum und Wertzuwachs auszeichnet. Fawcus war einer der Gründer und Geschäftsführer der Precise Media Group und verantwortlich für das Wachstum des Unternehmens in Großbritannien und den internationalen Märkten. Nach der Übernahme der Precise Media Group leitete Fawcus den Geschäftsbereich Kantar Media Reputation Intelligence in den USA und Großbritannien. Nach einer frühen Karriere in der Marktforschung leitete Fawcus die Abteilung für aktuelle Entwicklungen von Citigate Dewe Rogerson. Er verfügt über ein starkes Netzwerk in der Kommunikationsbranche und arbeitet eng mit Kunden und Branchenunternehmen zusammen, um Mehrwert zu schaffen und den ROI zu steigern.

"Cision hat sich zum führenden Branchenunternehmen entwickelt, weil es die Kommunikationsbedürfnisse globaler Kunden frühzeitig erkannt hat und umfassende Lösungen liefert, die die Messung aller Aspekte von PR- und Kommunikationsprogrammen ermöglichen", erklärt Keir Fawcus. "Als Senior Vice President für Vertrieb, EMEA, freue ich mich, aktiv an der nächsten Entwicklungsphase des Unternehmens teilzunehmen und die Zukunftsvision für Earned Media Management weltweit zu verwirklichen."

Informationen zu Cision

Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein führender Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Experten aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation. Dank Software von Cision können Anwender wichtige Influencer identifizieren, strategische Inhalte schaffen und verbreiten sowie erkennbare Wirkungen messen. Cision beschäftigt in seinen Niederlassungen in 22 Ländern in den Regionen Amerika, EMEA und APAC über 4.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.com und indem Sie Cision auf Twitter @Cision folgen.

Pressekontakt:

Kate Walker

VP Earned Media Management

cisionpr@cision.com

Steph Macleod

Kaizo für Cision

cision@kaizo.co.uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/817257/Cision_Peter_Low.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/817256/Cision_Keir_Fawcus.jpg

Original-Content von: Cision, übermittelt durch news aktuell