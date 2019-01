Cision übernimmt Falcon.io - den europäischen Branchenführer im Bereich Social Media

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Übernahme bekräftigt die Vision eines ganzheitlichen Earned Media Managements mit der Erweiterung um moderne Marketingmöglichkeiten in den sozialen Medien.

Cision® (NYSE: CISN) hat heute die Übernahme von Falcon.io bekanntgegeben, einem führenden Social Media-Unternehmen mit Niederlassungen in Berlin, New York, Kopenhagen, Sofia, Melbourne und Budapest. Falcon.io ermöglicht Brands detaillierte Einblicke in deren Content-Strategien und deren gesamte globalen Marketingkampagnen in den sozialen Medien zu managen.

Mit Falcon.io festigt Cision seine Marktführerschaft im Bereich des Earned Media Management, indem das Portfolio zukünftig mehr als rein taktische PR Einzellösungen beinhalten wird. Falcon.io wird auch weiterhin Dienstleistern aus den Bereichen Marketing, Werbung und Customer Experience als eigenständige Social Media-Plattform zur Verfügung stehen und gleichzeitig in die Cision Communications Cloud® integriert, um die Möglichkeiten von Earned Media- und Kommunikationsfachleuten zu erweitern. Durch die Integration von Falcon.io in die Cision Comms Cloud(TM) können Marketing- und Kommunikationsfachleute ihre Kampagnen vollständig in Paid, Owned und Earned Media einbinden.

Mit diesem zusätzlichen Social Media-Potenzial untermauert Cision sein Engagement als End-to-End-Lösungsanbieter für das Earned Media-Management.

"Falcon.io ist in Europa branchenführend und expandiert auch in den USA im Bereich des Social Media-Marketing. Durch die Erweiterung des Cision-Portfolios mit Falcon.io's Social Marketing-Lösung können Branchenfachleute nun endlich anspruchsvolle Kampagnen in den sozialen Medien durchführen - sowohl in den Paid, Owned als auch in den Earned Media-Kanälen und das über die gesamte Customer Journey hinweg", sagte Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Falcon.io rundet unsere Vision eines ganzheitlichen Earned Media-Management ab, welches nicht nur das Engagement in Rundfunk-, Print- und Open Web/Mobile Media-Kanälen, sondern auch in den sozialen Medien umfasst".

"Die sozialen Medien sind mit fast 2,5 Milliarden Benutzern das Kernstück der modernen Kundenerfahrung. Falcon.io ist stolz darauf, Weltmarken mit führenden Marketinglösungen für die sozialen Medien zu unterstützen", sagte Ulrik Bo Larsen, Gründer und CEO von Falcon.io. "Cisions Vorstellung zum Earned Media-Management und die eigene führende Kommunikationstechnologie harmonieren hervorragend mit der Vorstellung von Falcon, marktführende Technologie zur Optimierung einer Vielzahl von Social Media-Kanälen inklusive Kundenerfahrungen auf einer technologisch starken Plattform anzubieten und zu vereinen. Gemeinsam werden wir unseren Kunden eine unschlagbare Komplettlösung in Sachen Kommunikation anbieten".

Die Marketingmöglichkeiten von Falcon.io in den sozialen Medien werden den Cisionkunden umgehend zur Verfügung stehen.

Über Cision

Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein weltweiter Anbieter von Earned Media-Software und -diensten für Fachkräfte aus der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing-Kommunikation. Mit der Software von Cision ist es Anwendern möglich, Key Influencer zu erkennen, strategische Inhalte zu entwerfen und zu verbreiten und ihre Auswirkungen zu messen. Für Cision arbeiten über 4,000 Mitarbeiter, und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in 19 Ländern in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen zu den preisgekrönten Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.de. Folgen Sie Cision auf Twitter @Cision_DE.

Über Falcon.io

Falcon.io bietet eine integrierte SaaS-Plattform zum veröffentlichen, bewerben, beobachten und analysieren von Social Media Inhalten sowie das Interagieren mit der Community und das Verwalten von Kundendaten.

Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, das volle Potenzial des digitalen Marketings auszuschöpfen, indem es mehrere Kundenkontaktpunkte von einer Plattform aus verwaltet. Das vielfältige und globale Kundenportfolio von Falcon.io umfasst Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic, Coca-Cola und viele mehr.

