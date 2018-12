Die AWE 2019 veröffentlicht ihr neues Motto: Falling in love with AI - Smart Life

Schanghai (ots/PRNewswire) - Dank Chinas weltberühmter Fertigungsindustrie für Haushaltsgeräte und der stabilen Entwicklung des Verbrauchermarkts wurde die AWE, die 135.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche aufweist und 290.000 Besucher zählt, als Top 3 der weltweit berühmtesten Verbrauchermessen für Haushaltsgeräte und Elektronik anerkannt. Die von der China Household Electrical Appliances Association veranstaltete AWE 2019 wird vom 14. - 17. März 2019 in Schanghai (China) abgehalten werden.

KI war bereits auf der AWE des letzten Jahres ein brandaktuelles Thema. Das erstmalig auf der AWE abgehaltene Global AI Chip Innovation Forum verzeichnete eine immens große Teilnehmerzahl, die den Enthusiasmus der Branche in Hinsicht auf das kommende Zeitalter der KI signalisierte. Haushaltsgeräteunternehmen waren bereit, durch das Angebot von mit KI ausgestatteten Produkten und Services Grenzen zu überschreiten. Haier produzierte eine mit KI ausgestattete Smart-Home-Lösung, die erste der Branche, gründete eine offene Smart-Home-Innovationsplattform und schuf gemeinsam mit seinen Partnern ein offenes Ökosystem, wodurch das Unternehmen ein Beispiel für die Branche setzte. Midea enthüllte letztes Jahr seine neue Strategie "das neue Zeitalter der Interaktion zwischen Mensch und Maschine" und erweiterte sein Portfolio in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klimatechnik und Haushaltsgeräte um intelligente Fertigung, intelligente Logistik und intelligenten Einzelhandel. Im Hi-Link-Ausstellungsbereich von Huawei zeigte sich, dass beinahe die Hälfte der Haushaltsgerätebranche zu seinen Kunden gehört, darunter Midea, Haier, Skyworth, Changhong, Vanward, Robam, Airmate, Fotile, Chigo, Ecovacs, Little Swan, Joyoung und Galanz.

Auf der AWE 2019 wird iFLYTEK, Speakin Teil des Technologieparks von AWE sein, bereit, der Veranstaltung mehr Energie zu bringen. Mit der Beteiligung von Baidu, Alibaba und Tencent an der Entwicklung von offenen Cloud-Plattformen und Ökosystemen glauben wir, dass sich mehr Marken durch Plattformen verbinden können, was sowohl für die Hersteller von Haushaltsgeräten sowie die Verbraucher einen Vorteil darstellen könnte.

Die Haushaltsgerätebranche Chinas wird durch ein Upgrade der Branche intelligent, highend und an die Kunden angepasst. Die KI ist das Rückgrat des zukünftigen intelligenten Lebens sowie der Grund für die Begeisterung der Menschen für das intelligente Leben.

