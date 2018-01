Megaport bringt den Megaport Cloud Router (MCR) auf den Markt

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Der neue virtuelle Router-Service ermöglicht Layer-3-Konnektivität ohne die Notwendigkeit, physische Router und eine Infrastruktur zu besitzen oder zu verwalten

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerken als Service (NaaS), gab heute die Markteinführung des Megaport Cloud Router (MCR) bekannt, eines virtuellen Router-Services, der es Kunden ermöglicht, sich schnell und privat auf Layer-3 zu verbinden, ohne dass sie Router oder eine physische Infrastruktur besitzen oder verwalten müssen. Durch den Wegfall der Komplexitäten von Verwaltung und Eigentum erleichtert der MCR den Unternehmen die Anbindung an Cloud-Services, die Erweiterung ihres Service-Fußabdrucks durch virtuelle Präsenzpunkte (PoPs) und die Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern auf der ganzen Welt, ohne dass eine physische Netzwerkinfrastruktur bereitgestellt werden muss.

Highlights:

- Unternehmen, die in " der Cloud geboren werden ", können fortschrittliche Routing-Funktionen für das Internet-Protokoll nutzen, ohne dass sie Router oder physische Infrastrukturen besitzen und ihre vollständig virtualisierten Dienste warten müssen. - Der MCR ermöglicht Cloud-zu-Cloud-Konnektivität und erlaubt es Kunden von Megaport, Arbeitslasten und Daten zwischen den Umgebungen von Cloud-Serviceanbietern (CSP) zu verschieben, um damit die optimale Cloud-Lösung zu erreichen und hybride Cloud- und Multi-Cloud-Architekturen zu unterstützen. - Netzwerke und verschiedene Serviceanbieter können weltweit virtuelle PoPs einrichten und sich mit Ökosystempartnern verbinden sowie Gegenzugvereinbarungen eingehen. Damit wird eine schnelle Implementierung möglich und die Betriebskosten werden reduziert. - Kunden können virtuelle Router innerhalb von Routing-Zonen auf der ganzen Welt einrichten und damit weltweite Abdeckung erzielen sowie lokalisierte Routing-Entscheidungen unterstützen. - Der MCR macht den Erwerb von öffentlichem IP-Adressraum und die Verwaltung eines autonomen Systems überflüssig und reduziert die administrativen und operativen Komplexitäten, die mit der Verwaltung eines Layer-3-Netzwerks verbunden sind. - Der MCR ist vollständig in das softwaredefinierte Netzwerk (SDN) von Megaport integriert und ermöglicht über das Megaportal die einfache Konfiguration der Layer-3-Konnektivität für Serviceanbieter und Standorte im Megaport-Ökosystem.

"Als Netzwerk als Service-Unternehmen ist es unerlässlich, dass Megaport weiterhin innovative Lösungen entwickelt, welche die Komplexität der Netzwerkkauferfahrung abstrahieren", sagte Vincent English, Chief Executive Officer von Megaport. "Wir haben uns weiter nach oben entwickelt, indem wir die Möglichkeiten unseres SDN erweitert und uns des Layer-3-IP-Routings angenommen haben, um damit eine größere Anzahl von Kunden mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und geschäftlichen Anforderungen zu unterstützen. Mit dem Megaport Cloud Router ist es nicht mehr nötig, sich mit der Komplexität von Layer-3 vertraut zu machen, um die Vorteile der IP-Routing-Funktionen zu nutzen. Cloud-zu-Cloud-Konnektivität ist einer von mehreren neuen Anwendungsfällen, die mit dem MCR möglich werden und die leistungsstarke Optionen für Unternehmen bieten, Multi-Cloud- und hybride Cloud-Lösungen der nächsten Generation entwickeln. Unsere Kunden können über die Grenzen ihres physischen Netzwerks hinausgehen und schnell virtuelle Präsenzpunkte einrichten, um einzigartige Peering- und Zusammenschaltungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt zu erschließen. Wir werden auch weiterhin neue Dienste entwickeln, mit denen wir neue Marktsegmente ansprechen und die nächste Phase des Cloud- und Netzwerkwachstums unterstützen."

Der MCR bietet Kosteneinsparungen, Flexibilität und sichere Konnektivität, ohne dass eine Präsenz im Rechenzentrum erforderlich ist. Der Dienst bietet die Möglichkeit, zwei oder mehr CSPs für Cloud-zu-Cloud-Konnektivität zu verbinden, erlaubt Paketweiterleitung und ermöglicht intelligente Routing-Entscheidungen. Mit dem MCR können Kunden auf Serviceanbieter auf Layer-3 im Megaport-Ökosystem zugreifen, dedizierte Cloud-Verbindungen zu mehreren CSPs bereitstellen, das BGP (Border Gateway Protocol) verwenden und die Vorteile der Verbindung zu neuen und sich entwickelnden SaaS-Anbietern nutzen, die traditionell nur über Internetknoten verfügbar waren.

Informationen zu Megaport

Megaport ist der weltweit führende Anbieter von elastischen Zusammenschaltdiensten (Elastic Interconnection). Die globale Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Kunden, ihr Netzwerk mithilfe von softwaredefiniertem Networking (SDN) schnell mit anderen Diensten im Megaport Netzwerk zu verbinden. Die Dienste können von Kunden direkt über mobile Geräte, ihre Computer oder unsere offene API gesteuert werden. Die umfassende Präsenz des Unternehmens in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in Europa bietet eine neutrale Plattform, die zahlreiche wichtige Anbieter von Rechenzentren in verschiedenen Märkten einschließt.

Megaport wurde 2013 von Bevan Slattery gegründet und entwickelte die weltweit erste SDN-basierte Plattform für elastische Interkonnektivität, die Unternehmen, Netzwerken und Diensten den sichersten, nahtlosesten und bedarfsgesteuerten Weg zur Zusammenschaltung bietet. Unter der Leitung von Vincent English wurde Megaport von einem sehr erfahrenen Team mit umfassenden Kenntnissen in der Entwicklung großer globaler Carrier-Netzwerke aufgebaut und verbindet über 850 Kunden in 185 Rechenzentren weltweit. Megaport ist ein Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect Partner und ein Anbieter der IBM Direct Link Cloud Exchange.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC und MegaIX sind registrierte Warenzeichen von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.

