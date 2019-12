Ontario French Language Educational Communications Authority (TFO)

Groupe Média TFO führt die digitale Transformation fort und erzielt 1 Milliarde Video-Klicks auf YouTube

"Proudly Educational, Proudly Francophone (Lehrreich und französischsprachig)"

- Groupe Média TFO, die staatliche französischsprachige Multiplattform-Sendeanstalt in Ontario, hat heute auf den hauseigenen Youtube-Kanälen mit über einer Milliarde an Video-Klicks einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dieser Meilenstein bestätigt erneut die führende Rolle des Unternehmens als digitale Bildungsplattform und die Position als wichtiger Anbieter von französischsprachigen Inhalten im Internet. Anlässlich dieses entscheidenden Augenblicks hat Groupe Média TFO gemeinsam mit Stephen Lecce, dem Bildungsminister, und mit Caroline Mulroney, der Ministerin für frankophone Angelegenheiten, die Kampagne "Proudly Educational, Proudly Francophone" ins Leben gerufen.

Seit der Gründung der ersten Kanäle im Jahr 2010 hat Groupe Média TFO die eigene digitale Präsenz fortwährend im Youtube-Netzwerk ausgebaut und verfügt nun über 22 Kanäle. Die Strategie hat sich mit dem Erhalt von zwei Youtube Awards bereits ausgezahlt. Der Kanal Mini Dorémi bekam einen Silver Play Button und der Kanal Mini ABC einen Gold Play Button verliehen.

Groupe Média TFO ist ein erfolgreiches staatliches Medienunternehmen. Es hat sich selbst transformiert und den Wechsel auf Webtechnologien und Webpräsenzen gewagt. Groupe Média TFO hat alle Möglichkeiten der digitalen Innovation genutzt und verteilt seine Inhalte jetzt an jede Art von Publikum, egal ob es aus Ontario oder China kommt. Diese Bemühungen zur Eroberung neuer Märkte ermöglichen es, sich aktiv in Minderheitengemeinden und der ganzen Welt an der Ausbreitung der Frankophonie zu beteiligen.

"Wir verdanken diesen Erfolg der Vision und dem Talent unserer Teams und Kooperationspartner. Ebenso wichtig war ihre Innovationskraft, die Groupe Média TFO außerordentlich schätzt. Es handelt sich um das Ergebnis langjähriger Analysen und Bemühungen, um besser zu verstehen, wie Kinder die digitale Welt entdecken und wie wir sie besser unterstützen können. Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg", sagte Carole Beaulieu, Vorstandsvorsitzende bei Groupe Média TFO, während eines Events, bei dem die Erfolge der Youtube-Kanäle von Groupe Média TFO gefeiert wurden.-

Carole Beaulieu, Vorstandsvorsitzende

Während dieses Events, das in den Toronto-Studios von Groupe Média TFO stattfand, begrüßte Frau Beaulieu Herrn Stephen Lecce, Bildungsminister von Ontario, und Frau Caroline Mulroney, Verkehrsministerin und Ministerin für frankophone Angelegenheiten von Ontario.

"Wir sind stolz auf die Arbeit unserer Mitstreiter, die der Förderung von französischsprachiger Bildung dient und von der Schüler/innen und deren Familien profitieren. Wir danken Groupe Média TFO für die Erstellung von hochwertigen digitalen Bildungsinhalten, die Kinder in Ontario und in der ganzen Welt inspirieren", sagte Minister Lecce. "Ich gratuliere Groupe Média TFO zum Erreichen dieses beeindruckenden Meilensteins und wünsche ihnen viel Erfolg beim Erreichen der nächsten Milliarden Video-Klicks."

- Stephen Lecce, Bildungsminister

"Dieser beeindruckende Erfolg unterstreicht die Kreativität und Dynamik des Teams von Groupe Média TFO und beweist die außerordentliche Reichweite ihrer Medienproduktionen in Ontario, Kanada, und in der ganzen Welt. Durch die globale Verbreitung von franko-ontarischen Inhalten erhöht Groupe Média TFO das Ansehen und die Präsenz der ontarischen Frankophonie. Meinen herzlichen Glückwunsch an alle, die das Erreichen dieses Meilensteins ermöglicht haben."

- Caroline Mulroney, Verkehrsministerin und Ministerin für frankophone Angelegenheiten

Frau Beaulieu hat außerdem gemeinsam mit Sam Oosterhoff, parlamentarischer Assistent des Bildungsministers, die Kampagne "Proudly Educational, Proudly Francophone" vorgestellt. Diese Kampagne möchte die zahlreichen Kreationen von Groupe Média TFO vorstellen: informative und kulturelle Inhalte in französischer Sprache für die ganze Familie und den Bildungssektor. Auch wenn nur 4 % der Web-Inhalte auf Französisch vorliegen, engagiert sich Groupe Média TFO für den Ausbau dieser Präsenz, indem sie sich um alle frankophonen und frankophilen Menschen kümmert, vor alle um jene, die in Kanada und in der ganzen Welt in Minderheitengemeinden leben.

Während des Events hatten Schüler/innen und Vertreter/innen der frankophonen Gemeinde die Gelegenheit, das LUV, ein Labor für virtuelle Welten, zu besuchen. Das hochmoderne virtuelle 3D-Studio ist in Nordamerika einzigartig und wurde speziell durch Groupe Média TFO entwickelt.

Groupe Média TFO betreibt, mit über 12 Millionen Video-Klicks pro Monat, nicht nur die zwei größten französischsprachigen kanadischen Youtube-Kanäle, sondern unterstützt mit der Plattform IDÉLLO auch das digitale Lernen in französischer Sprache. Es werden über 12.000 Lehrmittel angeboten, die auf die Lehrpläne in Ontario ausgerichtet sind. Über 2.125.000 Lehrer/innen, Erzieher/innen und Schüler/innen im ganzen Land nutzen diese Angebote. Groupe Média TFO stellt diese Inhalte ebenfalls frankophonen und frankophilen Menschen in der ganzen Welt zur Verfügung und verfügt über Präsenzen in den Vereinigten Staaten, China, Frankreich, Italien und Spanien. Groupe Média TFO erweitert auf die Art die Möglichkeit, franko-ontarische Inhalte zu entdecken und beweist in den Bereichen Innovation und Bildung die führende Rolle Ontarios in Kanada und der ganzen Welt.

Im Sinne des anhaltenden Wachstums bemüht sich Groupe Média TFO in großem Maße, ein größtmöglichen Publikums auf die eigenen Inhalte, Innovationen und Plattformen aufmerksam zu machen. Es sind bereits Maßnahmen geplant, um neue Zuschauer zu gewinnen, Produkte zu entwickeln und die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, damit gewährleistet werden kann, dass das Unternehmen auch in der Zukunft in einer wissensbasierten Wirtschaft zum Vorteil von Kindern, Jugendlichen, der Frankophonie und für Ontario selbst ein Motor für Kreativität und Innovation ist.-

Éric Minoli, Geschäftsführer

Carole Nkoa, Leiterin Marketing und Kommunikation, Groupe Média TFO, 416.606.5113

