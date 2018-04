ClearStructure Financial Technologys Sentry PM(TM) wird als bestes Portfolio-Management-System 2018 ausgezeichnet

Danbury, Connecticut (ots/PRNewswire) - Sentry PM(TM) im dritten Jahr in Folge zum besten Portfolio-Management-System gekürt

ClearStructure Financial Technologys Sentry PM wurde bei den US Services Awards 2018 zum besten Portfolio-Management-System ernannt. Die Preise werden von Alternative Credit Intelligence verliehen, das zum Publikationshaus HFM gehört. Das US Services Awards-Programm von Alternative Credit Intelligence würdigt erstklassige Leistungen und Technologien für Alternativkredit-Vermögensverwalter sowie besondere Verdienste bei Kundenbeziehungen, technologischer Innovationen und Gesamtservicekonzept.

Weitere Informationen zum Sentry Portfolio-Management-System finden Sie unter https://clearstructure.com/sentry-pm-portfolio-management-system/

Sentry PM(TM) ist ein webbasiertes Front-to-Backoffice-System, das alle möglichen Anlageformen von Idee über Handel bis hin zu Management und Administration verwaltet. Sentrys robuste und zugleich flexible Funktionalität unterstützt verschiedene Asset-Typen und Fondsstrukturen, einschließlich Hedgefonds, direkter Kreditvergabe, SMA und CLO.

Die Jury für diese Kategorie bestand aus einem Expertengremium von Alt Credit Intelligence, führenden institutionellen und privaten Investoren sowie Branchenkennern. Der Preis wird an Dienstleister im Bereich Fonds-Portfolio-Management verliehen, die in den abgelaufenen zwölf Monaten echtes Wachstum bewiesen und sich in besonderer Weise um den Kundenservice verdient gemacht haben. Der Erfolg in dieser Kategorie wird an einer Kombination aus Umsatzwachstum und Kundenzuwachs gemessen. Bewertet werden ebenfalls die nachweisliche Innovationskraft und die erfolgreiche Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für Kreditmanager. Weitere Informationen zu den ACI US Services Awards finden Sie unter: https://hfm.global/events/alt-credit-intelligence-european-services-awards-2018/.

"In den vergangenen Jahren hat sich die Kategorie 'Portfolio-Management-System' deutlich weiterentwickelt, weshalb die Bewerber so stark auftreten", sagte Jon Close, Head of Content bei Alt Credit Intelligence. "Aber für unsere Jury war ClearStructures Sentry PM-System eine Klasse für sich. Es ist die umfassendste und ausgefeilteste Lösung für den Anlageverwaltungssektor. Die Nutzer haben insbesondere die Funktionen für CLO-Management, Vermögensverwaltung, Hedgefonds und direkte Kreditvergabe positiv bewertet."

Informationen zu ClearStructure Financial Technology:

ClearStructure Financial Technology bietet modernste Technologielösungen, die sich unterschiedlicher Bedürfnisse in der Investmentbranche annehmen. Die Sentry Lösung bietet Managern die komplette Front- bis Back-Office-Funktionalität auf einer einzigen Plattform für alle denkbaren Anlageformen. Die Sentry Produktsuite von ClearStructure wird von zahlreichen der bekanntesten und größten Finanzinstitutionen und Investitionsunternehmen der Welt eingesetzt. Weitere Informationen zu ClearStructure finden Sie unter: www.clearstructure.com.

