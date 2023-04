Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients schließt Übernahme des brasilianischen Gelatine- und Kollagen-Herstellers Gelnex ab

Irving, Texas, Usa (ots/PRNewswire)

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen für die Verarbeitung von Lebensmittelabfällen zu nachhaltigen Produkten und erneuerbaren Energien, hat am 31. März 2023 die Übernahme von Gelnex, einem weltweit führenden Hersteller von Gelatine- und Kollagenprodukten, abgeschlossen.

Das Unternehmen kündigte die Übernahme erstmals im Oktober 2022 zu einem Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden US-Dollar in bar an, zuzüglich oder abzüglich verschiedener Abschlussanpassungen. Im Rahmen der Transaktion hat Darling Ingredients fünf Produktionsstätten in Südamerika und eine in den Vereinigten Staaten erworben, in denen jährlich 46.000 Tonnen Gelatine- und Kollagenprodukte produziert werden können. Darling Ingredients schätzt, dass Gelnex im Jahr 2023 nach Abzug von Bestands- und Integrationskosten etwa 75 Millionen US-Dollar an EBITDA zum Gewinn von Darling beitragen wird.

„Diese Übernahme versetzt Darling in die Lage, unverzüglich den steigenden Bedarf seiner Kollagen-Kunden zu erfüllen und gleichzeitig weiterhin den wachsenden Gelatine-Markt zu bedienen", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer. „Gelnex ist ein gut geführtes Unternehmen und wird sich voraussichtlich sofort positiv auf den Ertrag auswirken."

Mit 17 hochmodernen Anlagen auf vier Kontinenten weltweit ist die Gesundheitsmarke Rousselot von Darling Ingredients ein führender Hersteller und weltweiter Anbieter von Hunderten von Gelatine- und Kollagenprodukten aus Rinder-, Schwein- und Fischquellen.

„Kollagen ist das am häufigsten natürlich vorkommende Protein im Körper und spielt eine zunehmend wichtigere Rolle auf dem Gesundheits- und Ernährungsmarkt für Verbraucher, die Nahrungsergänzungsmittel für ihre Haare, Nägel, Haut, Gelenke, Knochen und Muskeln suchen", erklärte Stuewe. „Unsere vielseitigen und hochwertigen Kollagenprodukte können in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Pulvermischungen, Kapseln, Tabletten, Nährstoffriegel, Getränke, Milchprodukte, Süßwaren und vieles mehr."

Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenerzeugnisse und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien zählt. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit anerkannte Unternehmen betreibt mehr als 250 Anlagen in 17 Ländern. Es verwandelt ca. 15 % der weltweiten Fleischindustrie-Abfallströme in Mehrwertprodukte wie grüne Energie, erneuerbaren Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mehle sowie Tiernahrungszutaten. Weitere Informationen finden Sie auf darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

