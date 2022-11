Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients Inc. übernimmt polnisches Verarbeitungsunternehmen Miropasz

Irving, Texas (ots/PRNewswire)

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das aus Lebensmittelabfällen nachhaltige Produkte herstellt und erneuerbare Energien produziert, hat heute bekannt gegeben, einen endgültigen Vertrag über den Erwerb des polnischen Tierkörperverwertungsunternehmens Miropasz Group für ca. 110 Millionen EUR abgeschlossen zu haben, vorbehaltlich eventueller Anpassungen nach Abschluss der Transaktion. Miropasz verarbeitet jährlich etwa 250.000 Tonnen in drei Geflügelverwertungsbetrieben im Südosten Polens (Mirowice, Pszcaonow und Krasnystaw) und beschäftigt etwa 225 Mitarbeiter.

„Als größter Geflügelproduzent in Europa spielt Polen eine wichtige Rolle bei der weltweiten Nahrungsmittelversorgung", betonte Randall C. Stuewe, Vorsitzender und CEO von Darling Ingredients. „Wir gehen davon aus, dass die Fleischproduktion in Polen weiter wachsen wird, und diese Übernahme ist eine gute Ergänzung zu den drei bestehenden Anlagen von Darling in Zentral- und Westpolen und zeigt abermals unser Engagement für den Ausbau der weltweiten Versorgung mit emissionsarmen Rohstoffen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgewickelt.

Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenerzeugnisse und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien zählt. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit geltende Unternehmen betreibt mehr als 270 Anlagen in 17 Ländern. Es verwandelt ca. 15 % der weltweiten Fleischindustrieabfälle in Mehrwertprodukte wie grüne Energie, erneuerbaren Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Tiernahrungszutaten. Weitere Informationen finden Sie auf darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

