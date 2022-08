Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients Inc. schließt die Übernahme von Brasiliens größtem unabhängigen Rendering-Unternehmen, der FASA Group, ab

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen für die Verwertung von Tier- und Lebensmittelnebenprodukten zu speziellen Lebens- und Futtermittelzutaten und ein führender Anbieter von Lösungen zur Dekarbonisierung, gab heute den Abschluss der Übernahme des größten unabhängigen brasilianischen Tierkörperverwertungsunternehmens, der FASA Group, bekannt.

Das Unternehmen kündigte die Übernahme erstmals im Mai 2022 für einen Kaufpreis von rund 2,8 Mrd. Brasilianischen Real in bar (542,6 Mio. USD zum heutigen Wechselkurs) an, zuzüglich oder abzüglich verschiedener Abschlussanpassungen und einer bedingten Zahlung auf der Grundlage des künftigen Gewinnwachstums. Im Rahmen der Transaktion hat Darling Ingredients 14 Anlagen erworben, in denen jährlich mehr als 1,3 Millionen Tonnen verarbeitet werden, und zwei weitere Anlagen befinden sich im Bau.

„Brasilien wird eine große Rolle bei der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung spielen, was es zu einem erstklassigen Standort für das Wachstum unseres Geschäfts mit Spezialinhaltsstoffen macht", so Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients. „FASA ist ein gut geführtes Unternehmen, das sich sofort positiv auswirken wird und die Lieferkette weiter entlastet, indem es eine zusätzliche Quelle für kohlenstoffarme Abfallfette auf Non-Food-Basis bietet, die für die Herstellung von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugbenzin verwendet werden können."

Informationen zu Darling

