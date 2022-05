Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients Inc. erwirbt das größte unabhängige brasilianische Rendering-Unternehmen, die FASA-Gruppe

Irving, Texas (ots/PRNewswire)

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und erneuerbare Energien produziert, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Kauf des größten unabhängigen brasilianischen Tierkörperbeseitigungsunternehmens, der FASA Group, für rund 2,8 Milliarden Brasilianische Real in bar (560 Millionen US-Dollar zum heutigen Wechselkurs) bekannt, vorbehaltlich Anpassungen nach dem Abschluss und einer bedingten Zahlung auf der Grundlage des künftigen Gewinnwachstums. Die FASA-Gruppe verarbeitet jährlich mehr als 1,3 Millionen Tonnen in 14 Tierkörperbeseitigungsanstalten, von denen zwei weitere im Bau sind, und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.

„Brasilien ist führend im weltweiten Wachstum von Agrarrohstoffen und wird voraussichtlich eine größere Rolle in der weltweiten Fleischproduktion einnehmen, was es zu einem erstklassigen Standort für die Tierkörperbeseitigung macht", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients. „FASA wird auch das weltweite Angebot von Darling Ingredient an Altfetten ergänzen und das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von kohlenstoffarmen Altfetten und -ölen in Nord- und Südamerika machen, die für die Herstellung von erneuerbarem Diesel verwendet werden können."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt, und ein führender Hersteller von erneuerbaren Energien. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit anerkannte Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 10 % der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Produkten mit Mehrwert, wie z. B. grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

