Darling Ingredients Inc.

Darling Ingredients Rousselot® Health Brand erhält vom Europäischen Patentamt ein erteiltes Patent für seine SiMoGel(TM)-Lösung

Irving, Texas (ots/PRNewswire)

Rousselot®, die Gesundheitsmarke von Darling Ingredients und der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf Kollagenbasis1, gibt bekannt, dass das Europäische Patentamt (EPA) dem Patentantrag des Unternehmens für seine SiMoGel(TM)-Lösung stattgegeben hat - eine Lösung auf Gelatinebasis für funktionelle Gummibärchen.

Das 2018 auf den Markt gebrachte SiMoGel ermöglicht die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln in einem stärkefreien Verfahren und bietet die für Nahrungsergänzungsmittel erforderlichen hygienischen Bedingungen. Die auf Gelatine basierende Lösung trägt nicht nur dazu bei, den Produktionsprozess von nutrazeutischen Gummibärchen zu optimieren, sondern ermöglicht es den Herstellern auch, schmackhafte, innovative und wettbewerbsfähige Darreichungsformen auf den Markt zu bringen.

"Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Schritt zum Schutz unserer innovativen SiMoGel-Lösung erreicht haben", sagt Randall C. Stuewe, Vorstandsvorsitzender und CEO von Darling Ingredients. "Die Patenterteilung durch das EPA stärkt unser aktuelles Patentportfolio und bestätigt, dass wir wirklich innovative Lösungen auf den Markt bringen. Durch die Sicherung dieses Patents können wir unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten für eine sichere Produktentwicklung bieten, die es ihnen ermöglicht, den wachsenden Markt für Nahrungsergänzungsmittel zu erschließen."

In den letzten Jahren haben sich Nutrazeutika-Gummis als beliebte Darreichungsform erwiesen, die von 2016 bis 2020 eine CAGR von 37,3 % erreichen2. So wie der Markt weiter wächst, so wachsen auch die Möglichkeiten. Um die Verabreichungsform von Gummibärchen weiter zu verbessern, hat Rousselot kürzlich eine neue SiMoGel-basierte Prozesslösung auf den Markt gebracht, die die Herstellung von in der Mitte gefüllten Gummibärchen für Nahrungsergänzungsmittel - auch bekannt als Gummikappen - ermöglicht. Dieses einzigartige Konzept kombiniert die Vorteile von Softgels und Gummibärchen in einer einzigen Darreichungsform und ist damit das erste seiner Art, das auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel eingeführt wird.

Marit van der Heijden, Globale Marketing- und Projektmanagerin bei Rousselot, fügt hinzu: "Wir setzen uns dafür ein, Gelatine als bevorzugten Hilfsstoff in dieser Anwendung zu verwenden, da wir glauben, dass ihre vielen funktionellen Vorteile und ihr natürlicher Ursprung den Verbrauchern unendlich viele Möglichkeiten bieten, ihre täglichen Vitamine und sogar Medikamente zu genießen. Das Team von Rousselot freut sich darauf, das SiMoGel-Konzept in Zusammenarbeit mit unseren Kunden anzuwenden, um innovative Produkte wie 3D-Gummis mit optisch ansprechenden und schmackhaften Formen zu entwickeln. Unsere Teams von Lebensmittel- und Ernährungsexperten sind besonders darauf erpicht, Formulierungsunterstützung zu leisten und den Akteuren aus der Nutrazeutik und Pharmazie zu helfen, ihre Ziele bei der Entwicklung neuer Produkte zu erreichen."

Das vom EPA erteilte Patent (Ref. EP3570680B1) gilt in allen wichtigen Ländern Europas und ist in Brasilien, Japan und den USA angemeldet.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wurde zu einem der 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer in 2021 ernannt, um mehr zu erfahren Darling Ingredients:Das grünste Unternehmen der Welt - 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer (50climateleaders.com). Das Unternehmen vertreibt seine Inhaltsstoffe rund um den Globus und arbeitet daran, unser Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem wir Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie entwickeln und gleichzeitig unsere Dienstleistungen für die Lebensmittelkette optimieren. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von erneuerbarem Diesel, dessen Produkte den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um bis zu 85 % reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.

Weitere Informationen: Darling Ingredients, Jim Stark, VP Investor Relations, Tel: +1 972 281 4823

E-Mail: james.stark@darlingii.com

Weitere Informationen: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, Kommunikationsdirektorin, Tel: +33 1 46 67 87 27, E-Mail: caroline.brochard-garnier@rousselot.com

1 Globaler Gelatine-Markteinblicke bis 2026 Calibre Research, 2020

2 Innova Markteinblicke

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell