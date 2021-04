Rendeavour

Gateway Real Estate Africa baut Bürogebäude in Appolonia City in Ghana

Appolonia City, Ghana (ots/PRNewswire)

Gateway Real Estate Africa (GREA), ein privates Immobilienentwicklungsunternehmen, das sich auf schlüsselfertige Gebäude in Afrika spezialisiert hat, gab bekannt, dass es sein erstes kommerzielles Bürogebäude in Ghana in Appolonia City, einem inklusiven Stadtbauprojekt im Großraum Accra, wo 20 km vom Zentrum der Hauptstadt ein Gebiet mit gemischter Nutzung entsteht, bauen wird.

Der Handelskomplex A wird sowohl Büros als auch Einzelhandelsflächen bieten. Ankermieter wird die Appolonia City Gesellschaft mit ihrem Hauptsitz und ihrem Verkaufsbüro sein. Eine Investition von 4 Millionen USD wird für den Abschluss der ersten Projektphase bereitgestellt.

Das vierstöckige Gebäude, dessen Fertigstellung für 2022 geplant ist, wird von der bestehenden Weltklasse-Infrastruktur von Appolonia City profitieren, wie z.B. Straßen, Strom, Wasser, Abfallentsorgung und ICT.

"Wie alle unsere Immobilienlösungen in ganz Afrika wird auch das Bürogebäude von Appolonia City hochwertige Mieter und starke Vertragspartner aufweisen, angefangen mit der Appolonia City Gesellschaft selbst", kommentiert Andre Janari, Chief Investment Officer bei GREA.

Der CEO von Appolonia City, Bright Owusu-Amofah, sagte: "Wir haben bereits eine hohe Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsflächen von Unternehmen und Einzelpersonen, die unsere Live-, Work-, Play-Umgebung genießen möchten, mit Büros, Wohnungen, Schulen und Geschäften, die alle zu Fuß erreichbar sind."

Appolonia City ist ein 2.325 Hektar großes neues Stadtbauprojekt im Großraum Accra. Das Projekt wurde von Rendeavour, Afrikas größtem Stadtentwickler, entworfen und geliefert und soll integriertes Wohnen ermöglichen. Appolonia City ist mit mehr als 700 fertig gestellten oder im Bau befindlichen Häusern auf dem besten Weg, zum bevorzugten Ziel für Unternehmen und Privatpersonen zu werden, die weg vom dichten Verkehr in Accra in eine gesunde, staufreie Umgebung ziehen.

Der Bau des kommerziellen Bürogebäudes von GREA wird die Wirtschaft von Accra unterstützen, dank der Synergien, die GREA mit ghanaischen Fachleuten im Baubereich sowie mit hochqualifizierten Ingenieuren und Bauarbeitern hat.

GREA gehört der Grit Real Estate Investment Group (Grit) an, der größten panafrikanischen Immobiliengruppe. Sir Samuel Jonah, einer von Afrikas und Ghanas führenden Geschäftsleuten, ist Mitglied des Vorstands von Grit.

Sir Samuel äußerte sich: "Mit der Investition in das erste Bürogebäude von Appolonia City setzt Gateway Real Estate Africa die Vision von GREA und Grit um, in qualitativ hochwertige Immobilien in Afrika zu investieren und setzt einen Maßstab für internationale Investitionen in Ghana."

