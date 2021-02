Rendeavour

Unity Homes und Rendeavour erweitern Partnerschaft von Kenia auf Nigeria

Alaro City, Nigeria (ots/PRNewswire)

Unity Homes, ein Entwickler integrativer Wohngemeinschaften, und Rendeavour, Afrikas größter Entwickler neuer Städte, erweitern ihre Partnerschaft von Kenia auf Nigeria mit einem Komplex von 576 Wohneinheiten in der Freihandelszone Lekki in Lagos.

Aufbauend auf dem Erfolg von Unity Homes' bei der Entwicklung von 1.100 Einheiten in Tatu City, und der Entwicklung von Rendeavour in Nairobi von 20,2 Mio. qm, haben die beiden Unternehmen Alaro City in Lagos für ihre Erweiterungsinitiative ausgewählt. Alaro City ist eine Partnerschaft zwischen Rendeavour und der Regierung des Staates Lagos.

Universal One in Alaro City wird moderne, familienfreundliche Appartements bieten, mit offenen Wohnbereichen, Balkonen und zeitgemäßen Küchen.

"Wir freuen uns darüber, der Pionier in der Entwicklung von Wohnraum in der Freihandelszone Lekki zu sein", sagte John Latham, Executive Director von Unity Homes, einem Unternehmen, das in Tatu City in Kenia alle 18 Stunden ein Appartement baut.

Stephen Jennings, Gründer und CEO von Rendeavour, sagte: "Der Erfolg von Unity Homes in Kenia war nichts weniger als phänomenal, und wir sind stolz darauf, unser Geschäft gemeinsam mit Unity Homes auf ganz Afrika auszuweiten."

Original-Content von: Rendeavour, übermittelt durch news aktuell