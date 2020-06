transparent-beraten.de GmbH

Tech-Investment 4.0 - Der Aktienmarkt spielt verrückt - Ein Interview mit Thomas Rappold

Berlin (ots)

- Exklusives und ausführliches Interview mit Tech-Investor Thomas Rappold - Themen u. a.: Corona und der Aktienmarkt, Abspaltung von der Realwirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen - Erster Teil einer mehrteiligen Interview-Serie

Die Wirtschaft ist am Boden und der Aktienmarkt spielt verrückt. Was ist da los? Dazu hat transparent-beraten.de ein ausführliches Interview mit Tech-Investor und Buchautor Thomas Rappold geführt.

Diese und viele weitere Fragen werden im ersten Teil der Interview-Serie geklärt: Sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise schon eingepreist? Ist es zu einer Abspaltung des Aktienmarktes von der Realwirtschaft gekommen? Wie wird sich die hohe Arbeitslosigkeit auf die Wirtschaftsleistung und einzelne Wirtschaftsbereiche auswirken?

In den nächsten Teilen der Interview-Serie wird außerdem auf die Thematiken Big Data, Alphabet, Amazon, Tesla und Co. eingegangen. Daten gelten als neuer Rohstoff und es drängt sich die Frage auf, ob Deutschland hier schon abgehängt ist. Vor allem von den Big-Tech-Unternehmen aus den USA. Eine weitere Sorgenfalte ergibt sich durch das Hin und her zwischen China und den USA - erleben wir hier eine Wiederholung der Geschichte einer in den 80er Jahren pulsierenden japanischen Wirtschaft, die sich seit mehreren Jahrzehnten nur noch im Abschwung befindet? Und kommt es zu einer Aufspaltung des Internets oder hat diese schon stattgefunden? Muss der Markt komplett neu bewertet werden und hat Warren Buffett diese Neubewertung verpasst?

Fragen über Fragen, die wir zusammen mit Thomas Rappold Corona-konform in einem Zoom-Interview besprochen haben. Das komplette Interview inkl. Audio und Video gibt's unter http://ots.de/YNksVS.

Pressekontakt:

Munkhjin Enkhsaikhan | Redaktion, Social Media & PR/Presse| presse@transparent-beraten.de | 030 120 82 82 89

Original-Content von: transparent-beraten.de GmbH, übermittelt durch news aktuell