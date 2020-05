Infortrend Technology, Inc.

Scale-out-NAS von Infortrend bietet eine kostengünstige Datensicherungs- und Wiederherstellungslösung

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat eine kostengünstige Datensicherungs- und Wiederherstellungslösung für gewaltige Mengen an Unternehmensdaten entwickelt. Da das System sowohl horizontal (Scale-out) als auch vertikal (Scale-up) skaliert werden kann, schafft es einen hohen Mehrwert für preisorientierte datenintensive Anwendungsbereiche, wie z. B. Sicherung von Dateien für Regierungsinstitutionen oder Speicherung von Überwachungsbildmaterial. Als Veeam Ready Repository kann CS auch in IT-Umgebungen eingesetzt werden, die Virtualisierungstechnologien nutzen.

Systemabstürze, menschliche Fehler, bösartige Angriffe, Viren und physische Katastrophen geschehen stets unerwartet. Daher kann die Funktion einer erweiterbaren Backup-Infrastruktur mit verlässlichen Wiederherstellungsfunktionen für die Sicherung eines kontinuierlichen Betriebs kaum überschätzt werden. Die Scale-out-NAS aus der EonStor CS-Serie können um bis zu 144 Nodes erweitert werden, um einen Gesamtdurchsatz von 100 GB/s und eine Kapazität von 100 PB für die Datensicherung zu erreichen. Alternativ ist die Verbindung mit JBOD möglich, um aus Kostengründen nur die Kapazität zu erweitern. CS bietet eine große Auswahl an Formfaktoren, einschließlich 4U 60-Bay mit hoher Dichte für Serverräume mit begrenztem Platz.

Um Hochverfügbarkeit und Datenschutz zu gewährleisten, verfügt CS nicht nur über Erasure Coding und Replica, sondern auch über einen Distributed-Modus. In diesem Modus wird eine Datei gleichmäßig auf alle Nodes verteilt, ohne Datenkopien zu erstellen. Der Datenschutz basiert auf RAID, sodass für die anfängliche Bereitstellung nur ein Node benötigt wird. Im Vergleich zu Erasure Coding bzw. Replica werden die Gesamtbetriebskosten beträchtlich reduziert, während die Kapazitätsauslastung um 30-50 % gesteigert wird.

CS wurde mit der aktuellen Veeam Backup- und Replikationssoftware getestet und als Veeam Ready Repository klassifiziert, da die Leistungsanforderungen für die vollständige Datensicherung, vollständige VM-Wiederherstellung, synthetische vollständige Sicherung und sofortige VM-Wiederherstellung übertroffen werden konnten. Veeam agiert zwischen virtueller Infrastruktur und CS, um die schnelle und zuverlässige Sicherung von VM-Daten zu ermöglichen. Unternehmen, die Virtualisierungstechnologien wie Veeam für VMware oder Hyper-V VMs-Backups nutzen, können nun CS verwenden.

