Einfaches und zentralisiertes Datei-Management mit Office Shared Storage von Infortrend

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), führender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, hat mit Office Shared Storage eine Lösung entwickelt, die gemeinsame Dateinutzung sowie zentralisierte Dateiablage und -sicherung in Unternehmen vereinfacht. Das bedienerfreundliche Speichersystem erleichtert die Arbeit an gemeinsamen Projekten sowie die Speicherung und Verwaltung von Arbeitsdateien. Sie richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen, die oft mit Schwierigkeiten wie einer unzureichenden IT-Infrastruktur oder unvorhersehbarem Geschäftswachstum zu kämpfen haben.

EonStor GS/GSe/GSe Pro Office Shared Storage bietet eine einheitliche Speicherlösung für Büroanwender zur gemeinsamen Nutzung, Speicherung und Sicherung von Dateien. Wird eine Datei bearbeitet oder anderweitig geändert, findet die Aktualisierung in Echtzeit statt. Dadurch wird verhindert, dass eine Datei von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet wird.

Für den IT-Manager ist es ein Leichtes, die Speichergröße eines Mitarbeiters zuzuteilen, zu überwachen und sogar zu erweitern. Dies ermöglicht eine mühelose Datenverwaltung. Und da alle Dateien auf GS-Systeme abgelegt sind, kann dessen RAID-Schutz den normalen Zugriff auf Daten sicherstellen - selbst bei einer beschädigten Festplatte. Die GS-Serie unterstützt außerdem Multi-Version-Snapshots sowie ortsferne und cloudbasierte Datensicherungen. So können Daten auch nach versehentlicher Löschung oder nach Störfällen jederzeit wiederhergestellt werden.

GS stellt zudem einen unkomplizierten und schnellen Setup-Assistenten bereit, um die Konfiguration des Speichersystems für Benutzer zu erleichtern. Mithilfe der EonOne Management Software ist der Administrator in der Lage, im Handumdrehen das File-Sharing, die Speicherquoten und den Datenschutz einzurichten. Für reguläre Nutzer stellt Infortrend das clientbasierte Dienstprogramm EonView bereit. Damit kann sich der PC automatisch verbinden und rasch Speicherplatz in Form eines Netzlaufwerks bereitstellen.

Produkt-Highlights

- Zentralisierte Dateiablage - File-Sharing in Echtzeit - Vollständiger Datenschutz - Hohe Skalierbarkeit und Verfügbarkeit - Einfache Verwaltung und Verwendung - Umfassende Lösungen

Weitere Informationen zu Infortrends Office Shared Storage.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

