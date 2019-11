Infortrend Technology, Inc.

SC 19 Denver/USA: Infortrend präsentiert dort hochskalierbare Scale-out NAS, die den hohen HPC-Anforderungen gerecht wird

Taipeh (ots/PRNewswire)

Getrieben von der dringenden Notwendigkeit, Rechenlösungen für Herausforderungen aus den Bereichen Präzisionsmedizin, intelligente Städte, erneuerbare Energien und andere datengesteuerte Anwendungen bereitzustellen, wächst die Nachfrage im Bereich HPC deutlich.

Auf der SC 19 stellt Infortrend seine EonStor CS Scale-Out NAS vor, der es Anwendern ermöglicht, Leistung und Kapazität durch Hinzufügen von Netzknoten zu erhöhen und somit datenintensive Anwendungen zu erfüllen. CS unterstützt auch Scale-Up-Funktionen, bei denen bis zu 84 Laufwerke hinzugefügt werden können. Mit einer Leistung von mehr als 100 Gbit/s und einer Kapazität von mehr als 100 PB kann die überlegene Skalierbarkeit von CS problemlos mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Schritt halten.

Neben Leistung und Skalierbarkeit bietet CS einen vollständigen Datenschutz und eine hohe Datensicherheit. Um Datenverlust zu vermeiden, unterstützt CS den Schutzmechanismus "From Disk to Cluster": Sollte ein beliebiges Element ausfallen, so bedeutet dies weder Datenverlust noch eine Beeinträchtigung der Systemleistung. Darüber hinaus unterstützt CS sowohl SED (Self-Encryption Drive) als auch WORM (Write Once Read Many), um Datenverfälschungen zu vermeiden.

Ein weiterer Messeschwerpunkt von Infortrend ist die Unified Storage EonStor GS Gen2 mit 4U-60bay und Unterstützung für 32Gb FC-Konnektivität. Dieser Speicher mit hoher Dichte und hoher Bandbreite ist auch für die Verarbeitung umfangreicher Daten bei gleichzeitiger schneller und zuverlässiger Datenübertragung ausgelegt.

- Erfahren Sie mehr über das EonStor CS (https://www.infortren d.com/UrlCounter/DE/PR/SC19/20191112002?re=/de/products/cs) Scale-out NAS - Erfahren Sie mehr über EonStor GS Gen2 (https://www.infortre nd.com/UrlCounter/DE/PR/SC19/20191112003?re=/de/products/gs)

Treffen Sie Infotrend auf der SC 19 Stand 1695 Colorado Convention Center, Denver 18. bis 21. November 2019

https://www.infortrend.com/us/event/2019/sc19show

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com .

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Pressekontakt:

Infortrend Technology, Inc.

Winnie Tsai

+886-2-2226-0126 #8557

winnie.tsai@infortrend.com

Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell