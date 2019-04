Infortrend Technology, Inc.

NAB 2019: Infortrend gewinnt "Best of Show Award" vom international tätigen Future PLC Verlag, präsentiert von American Dynamics VideoEdge

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire)

Die All-flash SAN-in-a-Box-Lösung von Infortrend wird mit dem "Best of Show Award" von renommierten Future-Verlag ausgezeichnet, der auf der 2019 NAB-Show von VideoEdge Network Video Management System aus dem Hause American Dynamics verliehen wurde. Die Lösung sprengt die Grenzen des heutigen anspruchsvollen Workflows, indem sie ein 2 x 25-Gb-iSCSI-SAN mit hoher Bandbreite zusammen mit einem EonStor GSa AFA-Array (All-Flash-Array) und einem Thunderbolt-Ethernet-Adapter (bis 25 GB) von ATTO Technology bereitstellt, der bis zu sechs 8K-DPX-Streams unterstützt.

Durch die Verbreitung von HD-Formaten wie 8K und darüber hinaus erfordert der Medienspeicher nicht nur eine beispiellose IOPS-Leistung, sondern auch eine schnellere und effizientere E/A für den Datenaustausch über schnelle Netzwerke wie etwa 25 GbE-Anbindungen.

Infortrend hebt sich von konkurrierenden Lösungen durch eine proprietäre Firmware-/Software-Integrationsfähigkeit ab, die auf 25 Jahren Erfahrung im redundanten und hochverfügbaren Hardwaredesign basieren.

Die "Best of Show Awards" von Future PLC werden von einem Gremium aus Branchenexperten bewertet und auf der Grundlage von Innovation, Funktionsumfang, Kosteneffizienz und Leistung für die Industrie ausgewählt. Future veröffentlicht mehr als 50 Zeitschriften in den Bereichen Technologie, Broadcast und professionelles Video und ist vor allem für seine Publikationen Tom's Hardware, T3 und Gizmodo bekannt.

"Die "Best of Show Awards" von Future auf der NAB gehen in ihr sechstes Jahr", so Paul McLane, Future Managing Director, Content for Media Technology Titles. "Das Programm konzentriert sich auf herausragende technologische Innovationen, die auf der 93.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche der wichtigsten Fachmesse dieser Branche zu sehen sind. Die Liste der Gewinner und Nominierten von 2019 zeigt, in welche Richtung sich das Medientechnologiegeschäft entwickelt."

"Es ist eine Ehre, dass Infortrend von Future als Best of Show auf der NAB 2019 ausgezeichnet wurde. Es zeigt, dass unsere Lösung im Bereich Media & Entertainment immer an vorderster Front steht, besonders im Hinblick auf die anspruchsvolle 8K-Umgebung von heute", so Thoma Kao, Senir Director of Product Planning.

