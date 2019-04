Infortrend Technology, Inc.

Infortrend-Lösungen für 2019: Docker, All-Flash, Hybrid-Cloud, Edge Computing, KI und mehr

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gibt die Unterstützung verschiedener dynamischer Technologien und Lösungen bekannt, die die Fähigkeiten seiner Speichersysteme erheblich ausweiten.

Die Innovation beginnt mit der Konvergenz von "EonStor GS" und "Docker". Traditionelle Speichersysteme werden nur zur Datenspeicherung eingesetzt. Durch die Integration mit dem Docker-Container wird GS nun von einem traditionellen Speichersystem auf Front-end-Computing erweitert. Docker wurde bereits umfassend auf Infortrend-Speichersystemen implementiert. Das leichte System "EonStor GSe Pro" kann "Sony Navigator X" in Docker ausführen - zur Durchführung des Medien-Asset-Managements. "EonStor GSi", mit NVIDIA-GPUs, kann KI-Anwendungen ausführen, die Frameworks maschinellen Lernens wie TensorFlow und Caffe nutzen; oder kann Deep-Learning-Modelle wie "ResNet" und "Alexnet" implementieren.

Was die Verbesserung der Leistung betrifft, kann Infortrends AFA (All-Flash Array) der nächsten Generation - die Produktreihe "EonStor GSa" - die SSD-Leistung optimieren, die Latenz reduzieren und die SSD-Lebensdauer verlängern. GSa kann über 700.000 IOPS mit einer Reaktionszeit von weniger als 0,5 Millisekunden erreichen. GSa bietet eine "No Single Point of Failure"-Technologie (redundante Regler-Hardware) und ist vollständig in der Lage, rund um die Uhr eine kritische Geschäftsoperation zu unterstützen. Das Produkt "GSa 2024 AFA" erhielt von "IT Pro" kürzlich eine prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung.

Infortrends Speichersysteme und Cloud sind heute integrierter als je zuvor. Die Nutzung der Cloud zur Speicherung, Datenverarbeitung und Big-Data-Analyse etabliert sich immer mehr. Die Produktreihe "EonStor GSc" mit dem "EonCloud Gateway" lässt sich als lokaler Cache festlegen, um den Cloud-Datenzugriff zu beschleunigen. Dieses Merkmal ist ganz wesentlich, da es das kritische Brandbreitenproblem löst, das die Akzeptanz von Hybrid-Cloud und Edge Computing erschwert. GSc unterstützt etablierte Cloud-Dienste wie "Amazon S3", "Microsoft Azure", "OpenStack Swift", "Alibaba Cloud" und weitere.

"Mit diesen innovativen Lösungen bieten wir unseren Kunden hochmoderne Produkte, mit denen sie sich in ihren Branchen an die Spitze setzen können", so Thomas Kao, Senior Director, Bereich Produktplanung.

Weitere Einzelheiten zu Infortrend-Speichersystemen finden Sie unter https://www.infortrend.com/.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infortrend.com/

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder registrierte Marken der Infortrend Technology, Inc. Sonstige Marken sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

