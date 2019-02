Infortrend Technology, Inc.

Infortrend zeigt den Blue Chips, wie's geht - EonStor GSa 2024 AFA erhält 5-Sterne-Review von IT Pro

Neu Taipeh Stadt, Taiwan (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) ist stolz, verkünden zu dürfen, dass ihr EonStor GSa 2024 All-Flash-Array ein prestigeträchtiges 5-Sterne-Review sowie den Editor's Choice Award der im Vereinigten Königreich ansässigen Zeitschrift IT Pro Magazine erhalten hat.

"Das funktionsreiche EonStor GSa 2024RC bietet eine beeindruckende Reihe an Storage-Services sowie eine hervorragende All-Flash-Leistung, ein enormes Erweiterungspotenzial und zahlreiche Datenport-Optionen", schrieb Dave Mitchell von IT Pro Magazine.

Als Unified Storage ist das GSa 2024 NAS- und SAN-fähig und bietet eine hohe Verfügbarkeit, die für jede Rechenzentrum-Größe geeignet ist. Es verfügt über 24 SFF-Hot-Swap-Laufwerksschächte und zwei redundante Controller. Unternehmen können auch ihren Bedürfnissen gemäß aus einem breiten Angebot unterstützter Datenport-Optionen wählen. Dieses Array unterstützt für die Erweiterung bis zu zwölf JB 3000 Erweiterungsgehäuse. So erfüllt das GSa 2024 mit maximal 744 Laufwerken leicht enorme Storage-Anforderungen.

Das GSa 2024 ist Teil der wachsenden EonStor GSa All-Flash-Storage-Familie. Die Serien GSa 2000 und 3000 sind Lösungen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, die eine hohe Beschleunigung von Unternehmensanwendungen wie Datenbank, Virtualisierung, VDI, Microsoft Exchange und Anwendungen im Bereich Medien/Entertainment bieten. Die Serie GSa 5000 wiederum offeriert die leistungsfähigste All-Flash-Technologie, entwickelt für extreme I/O-Workloads. Die vollständige Produktfamilie bietet eine breite Produktauswahl im Hinblick auf Leistung, Konnektivität und Skalierbarkeit.

"Wir sind absolut begeistert, dass die Zeitschrift IT Pro dem GSa 2024 ein 5-Sterne-Review gegeben hat. Dies beweist die Wettbewerbsfähigkeit und die Allround-Fähigkeiten des All-Flash-Arrays von Infortrend", so Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.

Klicken Sie hier, um mehr über unsere EonStor GSa-Familie zu erfahren.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum deren jeweiliger Inhaber.

Pressekontakt:

Infortrend Europe Ltd.

Benson Lee

E-mail: benson.lee@infortrend.com

Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell