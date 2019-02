Infortrend Technology, Inc.

Infortrend EonServ 7000 - bester Milestone-verifizierter VMS-Server seiner Klasse

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass seine Speicherserver-Reihe EonServ 7000 die "Milestone"-Verifizierung mit Auszeichnung bestanden hat und für die XProtect® VMS- (Video Management Software) Überwachungssysteme die beste Leistung seiner Klasse bietet.

Die EonServ 7000-Reihe kann bis zu 570 Kanäle mit 3-Megapixel- (2048 x 1536) Kamera-Aufzeichnungen zu je 30 fps bewältigen. Überdies erreichen die Systeme mit ihrem dualen Intel-E5-2620-v4-Prozessoren über 3.500 Mbit/s an Datendurchsatz. Das ist mehr als das Doppelte der Leistung des nächsten Mitbewerbers. In dem Milestone-Test erzielte unser Modell mit Einzel-CPU alleine bereits eine höhere Leistung als die Modelle mit Dual-CPU der Mitbewerber. Das unterstreicht die Leistungsstärke des speziellen Drive-Handlings von Infortrend und seine proprietäre Fähigkeit der Integration von Firmware und Software.

Die EonServ 7000-Reihe steht für hoch integrierte, leicht implementierbare Speicherserver. Von der Hardware-Konstruktion her kommen zwei Intel-E5-8-Kern-Prozessoren zum Einsatz, die selbst unter hohen Auslastungen eine große Menge Ein- und Ausgaben und Dateiübertragungen bewältigen können. Die Hochgeschwindigkeits-SAS-12Gb/s-Technologie kommt auf der Drive-Seite zum Einsatz - mit Unterstützung für die Schnittstellen PCI-E 3.0 x8/x16, 10 GbE und 1 GbE. Auch sind die Speicherserver in den Formfaktoren "2U12-bay" oder "3U16-bay" erhältlich. In Kombination mit hochdichten "4U60-bay"-Erweiterungsgehäusen bieten sie eine maximale Speicherkapazität von 4 PB.

Die EonServ-Reihe an Speicherservern umfasst auch Modelle des mittleren Segments für kleinere Implementierungen von Überwachungssystemen. Die Reihe EonServ 5000 unterstützt bis zu 150 Kanäle mit 3-Megapixel-Kamera-Aufzeichnungen bei 30 fps und über 1.000 Mbit/s an Durchsatz. EonServ ist zudem kompatibel mit anderen führenden Überwachungslösungen wie z. B. Lösungen von Genetec und Digifort. Die Geräte sind für eine große Zahl von Branchen - darunter für Behörden, den Transport- und den Fertigungssektor, um nur einige zu nennen - die perfekten Server für Überwachungszwecke.

"Die EonServ 7000-Reihe überzeugt mit der besten Milestone-VMS-Leistung ihrer Klasse in einem leicht implementierbaren Speicherserver-Design - und bietet Kunden den höchsten ROI", so Thomas Kao, Senior Director des Bereichs Produktplanung bei Infortrend.

Klicken Sie hier, um weitere Einzelheiten über die Reihe der EonServ-Speicherserver zu erfahren.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum deren jeweiliger Inhaber.

Original-Content von: Infortrend Technology, Inc.