Amazon Deutschland Services GmbH

Frisch durch den Sommer: PonyHütchen und Amazon präsentieren die exklusive Naturkosmetik Deocreme "Sommerliebe"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Die Berliner Naturkosmetikmarke PonyHütchen und Amazon präsentieren die Unisex-Deocreme "Sommerliebe" (30 ml, 10,99 EUR), die ab 1. Juni 2022 exklusiv bei Amazon erhältlich sein wird. Bereits seit 2018 vertreibt das kleine Unternehmen seine handgemachten Naturkosmetikprodukte aus natürlichen Inhaltsstoffen über Amazon. Zum Produktportfolio zählen Gesichts-, Körper- und Haarpflege, sowie Deocremes. Amazon Kund:innen lieben die Produkte von PonyHütchen - die beliebte Naturkosmetik erhält regelmäßig hohe Sterne-Bewertungen und hervorragende Rezensionen.

Für den Sommer haben PonyHütchen und Amazon jetzt die exklusive Deocreme "Sommerliebe" als idealen Begleiter für die warmen Tage des Jahres kreiert. Die erprobte Formulierung aus natürlichen Inhaltsstoffen schützt stets zuverlässig vor unangenehmen Gerüchen und wird auch bei hohen Temperaturen nicht flüssig. Auch beim Sport schützt das Naturkosmetik Deodorant effektiv. Der Unisex-Duft aus frischer Limette und würzigen Ginkoblättern lässt von Sommer, Sonne und Strand träumen. Mit wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Kokosöl und Sheabutter in Bio-Qualität pflegt und schützt die Deocreme die empfindliche Achselhaut. Wie bei allen PonyHütchen Deocremes sind auch bei "Sommerliebe" keine Aluminiumsalze, Alkohol und Konservierungsstoffe enthalten. Der Tiegel der Deocreme besteht aus Green PE auf Basis von Zuckerrohr und ist Teil des PonyHütchen Mehrwegsystems. Die leeren Tiegel können Kund:innen an PonyHütchen zurückgeben. Nach einer professionellen Aufbereitung werden sie erneut befüllt. Bei der empfohlenen Dosierung hält der 30 ml-Tiegel circa drei bis vier Monate.

Sich und anderen etwas Gutes tun: Für jede verkaufte Deocreme "Sommerliebe" spendet Amazon zwei Euro an die Obdachlosenhilfe One Warm Winter. Seit 2012 setzt sich One Warm Winter für das Thema Obdachlosigkeit ein, um für die Probleme der Straße zu sensibilisieren und die Belange obdachloser Menschen in die Öffentlichkeit zu tragen.

Als Berliner Unternehmen mit Schweizer Wurzeln steht PonyHütchen für frische und moderne Naturkosmetik. Die Mission von PonyHütchen ist es, handgemachte Naturkosmetik herzustellen, die jeden Tag Freude bereitet und die man mit gutem Gewissen sich selbst, sowie dem Planeten gegenüber benutzen kann. Die Produkte bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, sind bunt und machen gute Laune. Die Deocremes werden tierversuchsfrei und vegan gemäß dem PETA-Zertifizierungs-Standard in der Berliner Manufaktur entwickelt und von Hand hergestellt. In diesem Jahr gewann die Deocreme "A Perfect Match(a) Sensitive", von der auch das Produkt "Sommerliebe" inspiriert wurde, den PETA Vegan Beauty Award 2022 in der Kategorie "Bestes Frischegefühl".

Inhaltsstoffe des Deodorants "Sommerliebe":

Zea Mays (Corn) Starch*, Cocos Nucifera Oil*, Sodium Bicarbonate, Butyrospermum Parkii Butter*, Zinc Oxide, Brassica Napus Seed Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Kaolin, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Parfum, Limonene**, Citral**, Linalool**

* aus kontrolliert biologischem Anbau

** deklarationspflichtige allergene Bestandteile von Duftstoffen, die sowohl in Parfumölen als auch in ätherischen Ölen vorkommen

Über Amazon Prime

Weltweit genießen mehr als 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kund:innen in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und der Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern Amazon Fresh zur Verfügung, damit sie ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Bio-Produkten sowie allen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs bequem online erledigen können. Darüber hinaus können Kund:innen im südhessischen Raum um Frankfurt und Darmstadt, in Kassel, in Würzburg im Raum Gießen und Marburg, sowie auch im Raum Mainz und Wiesbaden im tegut...bei Amazon Webshop oder über die Amazon App bei einer lokalen tegut... Filiale online bestellen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter aboutamazon.de und @AmazonNewsDE.

Original-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuell