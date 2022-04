Start der Zweiradsaison: Vor allem jugendliche Fahranfänger sollten an ihre Schutzkleidung denken

Berlin (ots) - Der Sachverständigenverband BVS weist zum "Safer Internet Day" am 8. Februar auf die Gefahren durch "Social Engineering" im Internet hin. Diese Betrugsmasche ist besonders hinterhältig, denn die Opfer werden in eine Situation gebracht, in der sie freiwillig Geld oder Daten herausgeben. Betrüger auf dem Gebiet des Social Engineering haben für sich den ...

mehr