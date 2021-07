PKN ORLEN S.A.

Die ORLEN-Gruppe erzielt das beste Ergebniss ihrer Geschichte

Warschau (ots)

Die ORLEN Gruppe beendete das zweite Quartal 2021 mit einem historisch rekordverdächtigen LIFO EBITDA Ergebnis von 3,2 Mrd. PLN, was einen Anstieg um 1,2 Mrd. PLN (y/y) im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die starke Position des Konzerns auf dem Markt wird auch durch den Nettogewinn belegt, der sich auf 2,2 Mrd. PLN belief, sowie durch den Anstieg der Verkaufserlöse um 73% (y/y) auf 29,4 Mrd. PLN. Den größten Einfluss auf das Ergebnis der ORLEN-Gruppe hatten die Marktsegmente Energie und Petrochemie. Mehr als die Hälfte der Erlöse der ORLEN-Gruppe stammten von ausländischen Märkten.

Im Bereich Energie belief sich das LIFO EBITDA auf über 1,2 Mrd. PLN und das petrochemische Segment erzielte ein solides LIFO EBITDA-Ergebnis von über 1 Mrd. PLN, was einer Vervierfachung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Das Rekordergebnis der ORLEN-Gruppe beweist, dass unsere Vision eines starken Multienergiekonzerns, der sich auf mehrere Geschäftsbereiche stützt, stimmig ist, effektiv umgesetzt wird und den aktuellen Herausforderungen der Öl- und Gasindustrie voll entspricht. In einem schwierigen Umfeld haben wir bessere Ergebnisse erzielt als in den Rekordjahren 2015-2018, als der Raffineriemarkt ein makroökonomisches Eldorado war. Damit verfügen wir über eine solide finanzielle Basis, um unsere Geschäftsziele zu erreichen. Als führendes Unternehmen im Bereich der Energiewende führt PKN ORLEN derzeit das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Unternehmens durch und stärkt damit alle Bereiche seiner Geschäftstätigkeit. Das zahlt sich aus - jedes Segment ist bereits profitabel und unterstützt aktiv unsere strategische Vision. In Verbindung mit einer sicheren, umweltfreundlichen Finanzierung unserer Tätigkeiten und der Aufmerksamkeit für eine weitere nachhaltige Entwicklung, ergibt sich ein vollständiges Bild des modernen ORLEN2030, das wir konsequent aufbauen.

Ohne Investitionen, die die heimischen Unternehmen und die Wirtschaft stärken, Schlüsselkompetenzen polnischer Unternehmen bündeln und Forschung und Entwicklung beschleunigen, werden wir die Energiewende in Polen nicht schaffen", sagt Daniel Obajtek, Vorstandsvorsitzender von PKN ORLEN.

Im zweiten Quartal 2021 erreichte die ORLEN-Gruppe:

- den historisch höchsten Nettogewinn von 2,2 Mrd. PLN; Anstieg um 1,9 Mrd. PLN (y/y)

- das bisher höchste operative LIFO EBITDA mit 3,2 Mrd. PLN; ein Anstieg um 1,2 Mrd. PLN (y/y)*

- Verkauf von 9,3 Mt; Anstieg um 9 % (y/y)

- Einnahmen in Höhe von 29,4 Mrd. PLN; Anstieg um 73 % (y/y)

