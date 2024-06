Lockton

Lockton meldet für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten weltweiten Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Dollar und ein organisches Umsatzwachstum von 14 %

Kansas City, Mo. (ots/PRNewswire)

Lockton, Inc., das weltweit größte unabhängige und in Privatbesitz befindliche Versicherungsmaklerunternehmen, meldete für das am 30. April 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen weltweiten Umsatz von 3,55 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,09 Milliarden US-Dollar im vorherigen Geschäftsjahr. Wie im Folgenden hervorgehoben wird, wurde das Ertragswachstum von Lockton durch die anhaltende Stärke in allen Geschäftssegmenten und geografischen Regionen angetrieben. Locktons Erfolgsbilanz bei der Erzielung eines beständigen Wachstums wird durch eine solide und wiederkehrende Kundenbindungsrate von 96 % untermauert.

Top-Highlights:

Im Geschäftsjahr 2024 stieg der konsolidierte weltweite Umsatz um 15 % auf 3,55 Milliarden US-Dollar, was auf ein organisches Umsatzwachstum von 14 % zurückzuführen ist. Das Geschäftsjahr 2024 war das vierte Jahr in Folge mit einem zweistelligen organischen Wachstum des weltweiten Umsatzes und einer 5-jährigen organischen Umsatzsteigerung von 15 % (CAGR).

Das US-Geschäft verzeichnete einen Umsatz von 2,43 Milliarden US-Dollar und ein Wachstum von 11 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist das sechste Jahr in Folge mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer beeindruckenden organischen 5-Jahres-CAGR von 13 %.

Das internationale Geschäft von Lockton verzeichnete einen Umsatz von 926 Millionen US-Dollar und ein Wachstum von 24 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die 5-jährige organische Umsatzwachstumsrate von 16 %.

Das globale Geschäft von Lockton Re setzte sein beeindruckendes Wachstum fort und verzeichnete ein Umsatzwachstum von 35 % gegenüber dem Vorjahr.

„Unser differenziertes Geschäftsmodell und unsere kontinuierlichen Investitionen in Service, Innovation und branchenführende Talente sorgen weiterhin für ein erstklassiges organisches Umsatzwachstum und Chancen für unsere Mitarbeiter", so Ron Lockton, CEO und Chairman. „Unser privates Eigentumsmodell ermöglicht es uns, Prioritäten zu setzen, die wirklich wichtig sind: Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter machen Lockton zum besten Ort, um zu arbeiten und Kunden zu betreuen".

Locktons generationenübergreifende Sicht auf das Geschäft ermöglicht einen längeren Investitionszyklus, der dauerhafte Kundenbeziehungen fördert und ein nachhaltiges globales Wachstum vorantreibt.

„Unser Ziel war es nie, der größte Makler zu sein, sondern einfach der beste. Wenn jedoch großartige Mitarbeiter mit Leidenschaft und Beständigkeit für die Kunden da sind und die Erwartungen übertreffen, ist organisches Wachstum und eine signifikante globale Ausdehnung unvermeidlich", so Lockton weiter.

Zu den weiteren bemerkenswerten Bereichen, in die investiert wurde und in denen die Kompetenzen erweitert wurden, gehört der kontinuierliche Ausbau des Fachwissens in den Bereichen Steuern, Rechtsstreitigkeiten und geistiges Eigentum innerhalb der Transaktionshaftungspraxis von Lockton. Lockton hat außerdem in erheblichem Umfang in neue und spezialisierte Verfahren investiert, darunter Technologie, Schifffahrt und Cyberrisiken. Die proprietäre Analyseplattform SAGE™ von Lockton Reinsurance wurde im Geschäftsjahr 2024 mit einem Patent ausgezeichnet, was das Engagement von Lockton unterstreicht, seinen Kunden wirklich differenzierte und innovative Dienstleistungen zu bieten.

„Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus ist Lockton weiterhin gut positioniert, um sein starkes organisches Umsatzwachstum fortzusetzen. Wichtig ist, dass Lockton eine konservative, allwettertaugliche Kapitalstruktur beibehält, die es uns ermöglicht, weiterhin in unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu investieren. Wir werden weiterhin in branchenführende Talente investieren und unser Angebot an Fähigkeiten und Fachwissen, das wir unseren Kunden anbieten, weiter ausbauen", so Lockton abschließend.

Die preisgekrönte Unternehmenskultur von Lockton ist weltweit anerkannt, u. a. durch die Zertifizierung als "Great Place to Work" in Australien und Mexiko, die höchste Auszeichnung von b-Heard in Großbritannien und die Anerkennung als "Best Places to Work in Insurance" seit 15 Jahren in Folge sowie als "U.S. Best Managed Company" seit vier Jahren in Folge, was dem Unternehmen den Gold Award einbrachte.

