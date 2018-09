The Ultimate Travelling Camp gewinnt die renommierten PATA Gold Awards 2018

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - The Ultimate Travelling Camp (TUTC) hat mit dem Gewinn des renommierten Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Award für sein Werbe-Reisevideo in der Kategorie Marketing-Medien einen weiteren Meilenstein erreicht. Im Rahmen der Preisverleihung, die im Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC) in Langkawi, Malaysia, stattfand, wurden 32 herausragende Beiträge aus der Reise- und Tourismusbranche gewürdigt.

Frau Dhun Cordo, Mitbegründerin von TUTC, sagte zu diesem Erfolg: "Diese Auszeichnung würdigt unser Bestreben, unseren Gästen einzigartige Reiseerlebnisse an sorgfältig ausgewählten, außergewöhnlichen Orten zu bieten. Wir möchten sie über die Sehenswürdigkeiten hinaus mit den verschiedenen Aspekten von Kultur, Menschen, Traditionen und deren Lebensweise vertraut machen. Mit unseren Reisevideos haben wir versucht, die Geschichte der reichen Kultur von Ladakh einzufangen - die Tänze, die Küche, die Menschen und die Landschaft.

TUTC operiert in den unentdeckten Regionen Indiens, darunter das Chamba Camp, Thiksey (Ladakh), Chamba Camp, Diskit (Ladakh), Kohima Camp (Nagaland) und Jaagir Lodge Dudhwa (Uttar Pradesh). Jedes Luxusanwesen bietet Reisenden Erfahrungen, die den Reichtum und die Einzigartigkeit des Reiseziels fördern. Die Chamba Camps machen mit den verschiedenen Aspekten der ladakhischen und buddhistischen Lebensweise vertraut; das Kohima Camp, das während des Hornbill Festival stattfindet, zielt darauf ab, die Tradition der 16 Stämme in Nagaland wiederzubeleben, zu schützen und zu bewahren und die Jaagir Lodge Dudhwa, eine Luxus-Lodge, macht die Gäste mit den aufregenden Tier- und Naturschutzinitiativen in Indiens vielseitigstem Ökosystem vertraut.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +91-8010902222, per E-Mail an info@tutc.com oder auf unserer Website http://www.tutc.com.

Chaitra Shetty

E-Mail: chaitra.shetty@tutc.com



