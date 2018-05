Beispielloser Luxus in Ladakh mit TUTC (The Ultimate Travelling Camp)

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Die sehr luxuriösen Zelte von The Ultimate Travelling Camp in Thiksey und Diskit, Ladakh, empfangen Gäste ab dem 15. Mai 2018 zu einem einmaligen Glamping-Erlebnis. Beide saisonalen Camps stellen Reisenden die verschiedenen Aspekte der Ladakhi-Kultur gepaart mit reibungslosem Service, köstlichen Speisen und luxuriösen Unterbringungen in den spektakulärsten Landschaften von Ladakh vor.

Die Jahrhunderte alte Kultur dieser malerischen Hauptstadt spiegelt sich in ihren Denkmälern, Klöstern, mündlich überlieferten Erzählungen, Kunstformen, Volksfesten und Festivals wider. TUTC bindet all diese Erfahrungen wie kein anderer mit ein. Gäste können in luxuriösen Zelten auf den Spuren der Nomaden wandeln. Entdecken Sie die Jahrhunderte alte Kultur von Ladakh, erkunden Sie ihre faszinierenden Denkmäler, idyllischen Klöster verziert mit uralten Kunstformen, Volksfeste und Festivals. Nehmen Sie Teil an den einmaligen Ritualen der Region: Genießen Sie die sehr alte Sportart Polo, die im 17. Jahrhundert von den Königen nach Ladakh gebracht wurde. Probieren Sie Bogenschießen inmitten einer dramatischen und atemberaubenden Landschaft aus. Treiben Sie im Floß auf dem ruhigen Fluss Indus und unterbrechen Sie Ihre Reise für ein schmackhaftes Picknick in einem hübschen kleinen Dorf.

Für die Reisenden, die tief in die Seele von Ladakh eintauchen möchten, bieten die charakteristischen Reisen mit TUTC erlebnisreiche Aufenthalte ohne Luxusabstriche. Die hervorragenden Services von TUTC kümmern sich um alle verrückten Ideen und Vorlieben der geschätzten Gäste. Die ästhetisch sehr schönen Zelte, die mit Holzkronleuchtern, Himmelbetten, qualitativ hochwertiger Bettwäsche und antiken Holzmöbeln ausgestattet sind, sind purer Luxus. Die Zelte haben drei Schichten, sind vor äußeren Einflüssen geschützt und im Innern auf persönlichen Wunsch klimatisiert. Jedes Zelt hat ein eigenes Badezimmer mit heißer Dusche, interne Waschgelegenheiten, einen Tresor, einen Wäscheservice, eine private Terrasse, uneingeschränktes WLAN im Empfangszelt, rund um die Uhr Sicherheitspersonal und Sanitäter vor Ort, eine Bibliothek und persönliche Butlerdienste. Der TUTC-eigene Küchenchef verwendet ganz frische Zutaten und verwöhnt Besucher mit Speisen von Weltklasse: regionale, indische und internationale Küche, je nach Geschmack der Reisenden.

Chamba Camp Thiksey und Chamba Camp Diskit sind vom 15. Mai bis zum 30. September 2018 geöffnet. Gäste können aus einer Vielzahl an Reisen für 3 Nächte, 4 Nächte, 5 Nächte und 7 Nächte auswählen oder ihren Aufenthalt ganz nach ihren eigenen Wünschen gestalten.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen per Telefon +91-8010902222, per E-Mail info@tutc.com oder über unsere Website http://www.tutc.com an uns.

