Grünenthal Group

Flutkatastrophe: Grünenthal spendet 400.000 Euro als Soforthilfe

Aachen (ots)

Grünenthal stellt 200.000 Euro Soforthilfe für die stark vom Hochwasser betroffene Stadt Stolberg zur Verfügung

Weitere 200.000 Euro wird das Unternehmen dem "Aktionsbündnis Deutschland Hilft" spenden Grünenthal hat die Flutkatastrophe der letzten Woche mit Bestürzung verfolgt und ist von der Situation der Menschen vor Ort tief betroffen. Belegschaft und Geschäftsführung haben daher gemeinsam ein Hilfsprogramm aufgesetzt, um kurzfristig dort zu unterstützen, wo Menschen Hilfe dringend benötigen. Als Soforthilfe für die stark betroffene Stadt Stolberg stellt Grünenthal 200.000 Euro zur Verfügung. Weitere 200.000 Euro wird das Unternehmen dem "Aktionsbündnis Deutschland Hilft" für die bundesweite Hilfe spenden. "Unsere Gedanken und Solidarität gelten den Menschen in unserer Nachbarschaft in der Städteregion Aachen und den anderen betroffenen Gebieten", sagt Gabriel Baertschi, CEO Grünenthal. "Die Helferinnen und Helfer vor Ort werden wir unbürokratisch unterstützen." Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, die persönlich von der Flutkatastrophe betroffen sind, unterstützt Grünenthal mit Geld- und Sachmitteln sowie bezahlter Freistellung. --- Über Grünenthal Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Schmerztherapie und der damit verbundenen Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen in Familienbesitz konzentrieren wir uns schon seit vielen Jahren darauf, Patienten innovative Behandlungsmethoden und modernste Technologien zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist, das Leben von Patienten zu verbessern - und Innovation ist unsere Leidenschaft. All unsere Aktivitäten und Bemühungen konzentrieren sich darauf, unsere Vision einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen. Grünenthal hat seinen Hauptsitz in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den USA vertreten. Unsere Produkte sind in über 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen finden Sie auf: www.grunenthal.com Folgen Sie uns auf: LinkedIn: Grunenthal Group Instagram: grunenthal

Original-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuell