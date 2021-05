Grünenthal Group

Grünenthal zählt zu den besten Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen

Aachen (ots)

Grünenthal, ein international tätiges Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Aachen, gab heute bekannt, dass es beim Great Place to Work® Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021" als einer der besten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgezeichnet wird.

Mehr als 150 Unternehmen hatten sich in diesem Jahr um die Auszeichnung beworben. Grünenthal hat es aufgrund des positiven Feedbacks der Mitarbeitenden und mit seiner starken Unternehmenskultur auf die Bestenliste von Great Place to Work® in NRW geschafft. Bereits Anfang des Jahres wurde Grünenthal in Deutschland sowie in sieben weiteren europäischen und lateinamerikanischen Landesgesellschaften erfolgreich durch Great Place to Work® zertifiziert.

"Eine Arbeitsatmosphäre, die auf Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness basiert, ist ein wichtiges Kriterium für Talente. Sie wollen stolz auf ihre Aufgaben und das Unternehmen sein und gerne mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten", erklärt Oliver Lamm, Head HR Deutschland. "Unsere Great Place to Work® Umfrageergebnisse zeigen, dass wir uns in wesentlichen Bereichen verbessert haben. Unsere Mitarbeitenden haben ein klares Verständnis unserer strategischen Ausrichtung und fühlen sich in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung durch zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote unterstützt. Sie erreichen ihre Ziele im Team und ihre Leistung wird wertgeschätzt. In unserem 75sten Jubiläumsjahr ist dies eine tolle Bestätigung für unsere einzigartige Unternehmenskultur."

Grünenthal ermöglicht seinen Mitarbeitenden die Arbeit von zu Hause und unterstützt sie mit einer breiten Palette digitaler Angebote. Diese reichen von virtueller Kinderbetreuung über Workshops zum Thema Achtsamkeit und Resilienz sowie Fitnesstipps und aktiven Pausenangeboten bis hin zu virtuellen Kochevents für die ganze Familie. "Auch die aktuelle Forderung der Politik, Corona-Schnelltests für Mitarbeitende anzubieten, setzen wir konsequent um. Hierzu haben wir bereits im Februar eine werkseigene Teststation für Schnelltests (POC-Antigen-Tests) in der Konzernzentrale Aachen-Eilendorf eingerichtet," erläutert Lamm.

Zur Teilnahme am Wettbewerb der besten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen 2021 hat Grünenthal die Ergebnisse einer aktuellen Mitarbeiterbefragung zu Arbeitsplatzkultur und Führungsansatz eingereicht und einen umfassenden Einblick in die Unternehmenskultur (Culture Audit®) gegeben. In Deutschland gaben 76 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie Grünenthal für einen sehr guten Arbeitsplatz (great place to work) halten. Die digitale Prämierungsveranstaltung von Deutschlands Besten Arbeitgebern 2021 findet am 05. Mai 2021 statt. Im Rahmen der Feier wird die genaue Platzierung im Wettbewerb bekanntgegeben.

Grünenthal hat vor kurzem seine weiterentwickelte Arbeitgebermarke mit neuer Karriereseite und verstärktem Social Media Auftritt vorgestellt. Lesen Sie, was Grünenthal als attraktiven Arbeitgeber auszeichnet: https://careers.grunenthal.com.

Über Great Place to Work®

Grünenthal führt seit 2009 regelmäßig die Great Place to Work® Umfrage durch. Diese freiwillige und anonyme Umfrage gibt Mitarbeitenden rund um den Globus die Möglichkeit, direktes Feedback über die Arbeitsplatzkultur und den Führungsansatz von Grünenthal zu geben. Auf diese Weise erhält das Unternehmen einen klaren Maßstab dafür, wo es steht, und kann seinen Fortschritt durch Vergleiche mit den Vorjahren verfolgen. Dies wiederum hilft Grünenthal, sich auf die richtigen Prioritäten zu konzentrieren und effektive Maßnahmen umzusetzen, die das Unternehmen auf seiner kulturellen Reise weiter voranbringen. 2021 wurde Grünenthal Deutschland zudem für seine Ausbildung mit dem Great Start!-Zertifikat ausgezeichnet.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes, vollständig integriertes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.

Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in rund 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.grunenthal.com

