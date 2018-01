Die Grünenthal Gruppe erhält CE-Kennzeichnung für innovativen Wundkleber

Aachen (ots) - Grünenthal gab heute bekannt, dass die Adhesys Medical GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Grünenthal Gruppe, die CE-Kennzeichnung für MAR-CUTIS (Flix®) erhalten hat. Flix® ist ein chirurgischer Wundkleber, der auf der Haut angewendet wird und das erste Produkt aus Grünenthals innovativem Entwicklungsportfolio chirurgischer Wundkleber. Weitere Produkte, die im Körperinneren genutzt werden können, befinden sich in der Entwicklung (MAR-VIVO Produktfamilie).

"Die CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie. Mit Medizinprodukten erweitern wir unser Portfolio jenseits von neuartigen chemischen Substanzen (NCEs), die wir in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf entwickeln - Schmerzmanagement und Entzündungserkrankungen", sagt Gabriel Baertschi, Chief Executive Officer Grünenthal. "Wir sind überzeugt, dass Flix® eine innovative Alternative zu traditionellen Methoden des chirurgischen Wundverschlusses sein wird, da er aufgrund seiner hohen Flexibilität eine komfortable Lösung für Patienten bietet."

"Die Erteilung der CE-Kennzeichnung ist ein großer Erfolg für unsere Forschung und Entwicklung, die für die technische und klinische Entwicklung unserer chirurgischen Wundkleber verantwortlich ist. Die Entwicklung von Medizinprodukten kann besser geplant werden, sie ist außerdem schneller und kostengünstiger. Damit verbessern Medizinprodukte das Risikoprofil unseres Portfolios", sagt Klaus-Dieter Langner, Chief Scientific Officer Grünenthal. "Nach der Erteilung der CE-Kennzeichnung freuen wir uns nun darauf, unsere Technologieplattform weiterzuentwickeln und ihre möglichen Anwendungsbereiche zu erweitern."

Grünenthal hat das Medizintechnik Start-Up Adhesys Medical GmbH und deren US-amerikanische Tochtergesellschaft im April 2017 übernommen und hält die globalen Entwicklungs- und Vertriebsrechte an einem innovativen Portfolio chirurgischer Wundkleber und der zugrundeliegenden Polyurethan-basierten Technologieplattform. Diese Technologieplattform ist einzigartig, denn sie vereint eine hervorragende und schnell einsetzende Haftfestigkeit mit hoher Flexibilität. Es ist geplant, die Produkte, die auf Basis dieser Technologieplattform entwickelt werden, für eine große Bandbreite chirurgischer Eingriffe einzusetzen, beispielsweise für den Verschluss von Wunden im Körperinneren. Die Technologieplattform erlaubt Grünenthal den globalen Markt für chirurgische Wundkleber zu erschließen.

Über Grünenthal

Die Grünenthal Gruppe ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisender Forschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht und Entzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis 2022 einen Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro zu erwirtschaften und vier bis fünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denen Patienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang noch keine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als ein Unternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklung verfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativer Schmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien für den Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen, liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über dem Branchendurchschnitt.

Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mit Konzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in insgesamt 32 Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 155 Ländern erhältlich, und etwa 5.500 Mitarbeiter arbeiten weltweit für die Grünenthal Gruppe. Der Umsatz betrug im Jahr 2016 rund 1,4 Mrd. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn: "GrunenthalGroup"

Kontakt:

?t?pán Krá?ala, Global Head Corporate Communications

Tel.: +49 241 569-1335, Stepan.Kracala@grunenthal.com@grunenthal.com

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany, www.grunenthal.com



Original-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuell