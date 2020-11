TIDAL

TIDAL fügt Millionen von Tracks in Master-Qualität hinzu und bietet einen umfangreichen Katalog mit Streaming-Audio in höchster Qualität

New YorkNew York (ots/PRNewswire)

MQA-Nutzer auf TIDAL haben sich seit 2019 verdoppelt

TIDAL HiFi-Nutzer streamen jetzt 40 % mehr Tracks in Master-Qualität als im letzten Jahr

Heute hat die internationale Musik- und Unterhaltungs-Streaming-Plattform TIDAL Millionen von Titeln der Warner Music Group in MQA in ihren Masters-Katalog aufgenommen. TIDAL bietet in Zusammenarbeit mit MQA (Master Quality Authenticated, deutsch: Authentifizierte Master-Qualität) eine garantierte Lieferung der ursprünglichen Tonaufzeichnung mit TIDAL Masters. Jetzt können Musikfans einen erweiterten Masters-Katalog mit legendären Alben von Künstlern wie The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Soundsystem, Madonna und anderen hören.

MQA unter der Leitung von Bob Stuart, der in diesem Jahr als erster Toningenieur mit dem Prince Philip Award der Royal Academy of Engineering ausgezeichnet wurde, hat eine völlig neue Art der Kodierung digitaler Audiodaten auf der Grundlage wichtiger Erkenntnisse über das menschliche Gehör entwickelt. Der Schlüssel zu dieser Technologie ist die integrierte MQA-Authentifizierung, die bestätigt, dass der Hörer genau den im Studio erzeugten Klang erhält. Darüber hinaus widmet sich MQA dem Problem, dass bei der Umwandlung von analogem in digitalen Ton zeitverzerrende Artefakte entstehen, die Geräusche unnatürlich verschwimmen lassen. MQA löst diese Probleme, und dann sorgt der MQA-Decoder in der TIDAL-Anwendung dafür, dass bei der Konvertierung zurück in die analoge Ebene die ursprüngliche Klarheit der Musik erhalten bleibt.

Bob Stuart, Gründer von MQA, erklärte: "Indem MQA der Natur des Klangs und der Art und Weise, wie wir hören, große Aufmerksamkeit schenkt, öffnet MQA ein klares Fenster und liefert alle Details und Nuancen des Originalsongs. Der Katalog der Musikindustrie enthält Millionen bedeutender Aufführungen aus der Frühzeit der CD, bei denen die Aufnahme manchmal in 44,1kHz 16bit erstellt wurde und es keine Alternative gab. Wir freuen uns, dass die Warner Music Group diesen Inhalt zu TIDAL bringt."

"TIDAL Masters bieten den besten verfügbaren Klang. Da die Erwartungen der Verbraucher an qualitativ hochwertige Erlebnisse steigen, setzt die Audio-Innovation von TIDAL die Messlatte für das Musikhören", kommentiert Lior Tibon, COO von TIDAL. "Die Abonnenten können die Musik nicht nur genau so hören, wie ihre Lieblingskünstler sie aufgenommen haben, sondern mit den jüngsten Verbesserungen der Plattform ist die Erfahrung so perfekt wie eh und je."

Als Antwort auf den Wunsch der Hörer, es einfacher zu gestalten, mehr Masters-Tracks zu hören und zu entdecken, hat TIDAL die 'Master Edition' Artist Radio und Track Radio hinzugefügt. TIDAL-Abonnenten können Radiosender, die ausschließlich Masters-Songs enthalten, in der besten verfügbaren Qualität hören, ohne Unterbrechung. In Verbindung damit fügt TIDAL die Master-Edition von My New Arrivals hinzu, eine personalisierte Wiedergabeliste mit neuer Musik in voller Master-Audioqualität für Abonennten, die auf deren Hörgewohnheiten basiert. Die MQA-Technologie benötigt weniger Bandbreite und bietet Musikfans Audio in Master-Qualität, so dass MQA-Dateien für Hörer, die unterwegs sind, mit beliebigen Kopfhörern zur Verfügung stehen.

Zur weiteren Unterstützung eines harmonischen Hörerlebnisses hat TIDAL vor kurzem die "Connect"-Funktion eingeführt, die es dem Benutzer ermöglicht, Musik von der Tidal HiFi-Stufe direkt an angeschlossene Geräte zu streamen, darunter auch Bluesound, Cambridge Audio, DALI, KEF, iFi audio, Lyngdorf, Monitor, NAD, und Naim Audio. Durch TIDAL Connect können Abonnenten die unvergleichliche verlustfreie Audioqualität der Plattform jetzt nahtlos auf ihren Lieblingsgeräten erleben. Weitere Informationen zu "Connect" finden Sie unter TIDAL.com/Connect

TIDAL bietet den größten MQA-Katalog außerhalb Chinas an. Darüber hinaus bietet TIDAL Musikliebhabern unbegrenzten Zugang zu seinem umfangreichen Katalog mit über 70 Millionen Titeln aller Genres, Tausenden von fachmännisch von dem erfahrenen Redaktionsteam von TIDAL kuratierten Playlisten und zahllosen Künstlerradiosendern.

TIDAL HiFi auf einen Blick

Ein TIDAL HiFi-Abonnement ermöglicht es Ihnen, je nach Ihren Einstellungen, dem ausgewählten Wiedergabegerät und der Datenverfügbarkeit, die beste Tonqualität zu hören. Die HiFi-Stufe bietet unter anderem eine Reihe von Streaming-Optionen:

HiFi - High-Fidelity-Sound kommt von unkomprimierten Musikdateien. TIDAL HiFi verwendet FLAC, ein robusteres Dateiformat. Im Gegensatz dazu werden MP3-Dateien komprimiert, um die Dateigröße zu verringern, wodurch Audiodetails entfernt werden können, was die Tonqualität beeinträchtigen kann. FLAC bietet Audio in CD-Qualität in seiner reinsten Form (1411 kbps oder 16bit / 44,1kHz)

Master - Authentisierte und fehlerfreie Dateien mit der höchstmöglichen Auflösung - so makellos, wie es in der Mastering-Suite klang. Und genau wie der Künstler es beabsichtigt hat.

Dolby Atmos - Ein beeindruckendes Audio-Erlebnis. Dolby Atmos Music ermöglicht es, Töne präzise zu platzieren und verleiht ihnen eine Dimensionalität, die eine vollständige Audio-Atmosphäre erzeugt.

Sony 360 Reality Audio - Ein faszinierendes Erlebnis, bei dem die räumliche Audiotechnologie von Sony verwendet wird, um den Klang an jedem beliebigen Punkt und in jeder beliebigen Entfernung zu Ihren Ohren abzubilden. Diese neue Hörerfahrung ist der Höhepunkt jahrelanger akustischer und physiologischer Studien darüber, wie wir Klänge hören und platzieren.

Erfahren Sie mehr auf tidal.com/sound-quality

Informationen zu TIDAL

TIDAL ist eine weltweit verfügbare Musik- und Unterhaltungsplattform in Künstler-Besitz, die Künstler und Fans durch einzigartige Originalinhalte und exklusive Veranstaltungen zusammenbringt. Der in 56 Ländern verfügbare Streamingdienst bietet mehr als 70 Millionen Songs und 250.000 hochwertige Videos sowie Originalvideoserien, Podcasts und Tausende von fachmännisch kuratierten Wiedergabelisten. Über TIDAL Rising werden aufstrebende Künstler präsentiert. Die Eigentümer der Plattform haben das Ziel, ein nachhaltigeres Modell für die Musikindustrie zu schaffen. TIDAL ist in Premium- und verschiedenen HiFi-Stufen verfügbar, darunter Master Quality Authenticated (MQA), Sonys 360 Reality Audio-Aufnahmen und Dolby Atmos Music.

Informationen zu MQA

Auf der Grundlage bahnbrechender wissenschaftlicher Forschungen darüber, wie Menschen hören, hat MQA eine Technologie entwickelt, die den Klang der ursprünglichen Studioaufführung einfängt. Die Master-MQA-Datei ist vollständig authentifiziert und klein genug zum Streamen und gleichzeitig abwärtskompatibel, so dass Sie MQA-Musik auf jedem Gerät abspielen können. Die preisgekrönte Technologie von MQA wird von Labels, Musikdiensten und Hardwareherstellern weltweit lizenziert und ist von der RIAA zertifiziert.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.mqa.co.uk. Folgen Sie MQA auf: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn Presse-Website: www.mqa.co.uk/press-and-pr

Pressekontakt:

Alisa Finkelstein / afinkelstein@mww.com

Original-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuell