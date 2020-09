TIDAL

TIDAL Music Streaming jetzt in ausgewählten Maserati-Modellen integriert

New York (ots/PRNewswire)

Fahrer erleben HiFi-Sound über Sonus Faber-Audiosystem

Die weltweit verfügbare Musik-Streaming- und Unterhaltungsplattform TIDAL gab heute die Integration mit einem der prestigereichsten Automobilhersteller der Welt, Maserati, bekannt. In den Maserati-Modellen, die mit einem Audiosystem der Marke Sonus Faber ausgestattet sind, ist die TIDAL-App jetzt mit einer kostenlosen Mitgliedschaft von 12 oder 3 Monaten vorinstalliert, je nach Fahrzeug.

"Die Maserati-Fahrzeugreihe ist beispiellos, und die Kunden erwarten Spitzentechnologie, die ihr Fahrerlebnis verbessert", erklärte Lior Tibon, COO von TIDAL. "Unsere gemeinsame Leidenschaft für Innovation und Qualität macht eine Partnerschaft möglich, die jedem, der in einen Maserati einsteigt, ein einzigartiges Fahrerlebnis bietet."

Die HiFi-Soundqualität von TIDAL in Verbindung mit dem Sonus Faber-Audiosystem von Maserati liefert die beste Klangqualität, die in einem Fahrzeug verfügbar ist, sodass die Fahrer Musik erleben wie nie zuvor. Das HiFi-Format von TIDAL liefert die Songs in einer Qualität, die sowohl den stimmlichen Tiefgang als auch jeden einzelnen Ton der im Studio aufgenommenen Instrumente in besondere Weise hervorhebt, ohne dabei die Audiodateien zu komprimieren. Mit TIDAL haben HiFi-Abonnenten Zugang zu den wichtigsten Innovationen im Bereich der Klangqualität. Die Besitzer des MC20 erhalten ein kostenloses dreimonatiges HiFi-Abonnement von TIDAL. Im Rahmen der Mitgliedschaft können Maserati-Fahrer auf mehr als 60 Millionen Songs und Tausende von fachmännisch kuratierten Wiedergabelisten der erfahrenen Redaktion von TIDAL zugreifen.

Die neue Partnerschaft gibt Maserati-Fahrern die Möglichkeit, TIDAL in ihren Alltag zu integrieren, und bietet der Plattform eine weitere Möglichkeit, ihren Mitgliedern nahtlose Hör- und Seherlebnisse zu bieten. Zu den beliebtesten Smart-Plattform-Geräten, mit denen TIDAL kompatibel ist, gehören Waze, Plex, Roku, Amazon Fire TV, Chromecast, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables und die direkte Steuerung mit Sonos (Die vollständige Liste finden Sie hier).

Weitere Kooperationen beider Marken werden im Laufe der Zusammenarbeit bekannt gegeben.

Informationen zu TIDAL

TIDAL ist eine weltweit verfügbare Musik- und Unterhaltungsplattform in Künstler-Besitz, die Künstler und Fans durch einzigartige Originalinhalte und exklusive Veranstaltungen zusammenbringt. Der in 56 Ländern verfügbare Streamingdienst bietet mehr als 60 Millionen Songs und 250.000 hochwertige Videos sowie Originalvideoserien, Podcasts und Tausende von fachmännisch kuratierten Wiedergabelisten. Über TIDAL Rising werden aufstrebende Künstler präsentiert. Die Eigentümer der Plattform haben das Ziel, ein nachhaltigeres Modell für die Musikindustrie zu schaffen. TIDAL ist in Premium- und verschiedenen HiFi-Stufen verfügbar, darunter Master Quality Authenticated (MQA), Sonys 360 Reality Audio-Aufnahmen und Dolby Atmos Music.

Informationen zu Maserati S.p.A.

Maserati produziert ein komplettes Sortiment an einzigartigen Autos mit viel Charakter und hohem Wiedererkennungswert. Mit ihrem Stil, ihrer Technologie und ihrer natürlichen Exklusivität orientieren sie sich am anspruchsvollsten, gehobensten Geschmack und waren von jeher ein globaler Maßstab in der Automobilindustrie: eine Tradition erfolgreicher Autos, von denen jedes einzelne immer wieder neu definiert, was einen italienischen Sportwagen in Bezug auf Design, Leistung, Komfort, Eleganz und Sicherheit ausmacht. Derzeit sind die Autos auf mehr als siebzig internationalen Märkten erhältlich. Die Botschafter dieser Tradition sind das Flaggschiff-Modell Quattroporte, die Ghibli-Sportlimousine, die jetzt auch in Hybridversion erhältlich ist und damit das erste Elektroauto der Marke Trident, sowie der Levante, der erste SUV von Maserati - alles Modelle, die mit den besten Materialien und technischen Mitteln der Spitzenklasse ausgestattet sind. Das Angebot umfasst die gesamte Bandbreite, von V6- und V8-Benzin-, über 4-Zylinder-Hybrid- und V6-Dieselmotoren bis hin zu Hinterrad- und Allradantrieb. Das Ansehen der Marke ist jüngst mit der Einführung der neuen Trofeo-Kollektion, bestehend aus Ghibli, Quattroporte und Levante, die mit dem leistungsstarken 580 PS starken V8-Motor ausgestattet sind, noch weiter gestiegen. Spitzenreiter der Marke ist der neue Supersportwagen MC20, der von dem neuartigen Nettuno V6-Motor angetrieben wird und Technologien aus der Formel 1 enthält, die erstmals im Antrieb eines Serienautos verbaut wurden. Maserati produziert heute in drei Werken: Der Ghibli und der Quattroporte werden in Grugliasco (Turin) im Avvocato Giovanni Agnelli-Werk (AGAP) hergestellt, der Levante im Mirafiori-Werk in Turin. Der neue Supersportwagen MC20 wird im historischen Werk Viale Ciro Menotti in Modena gebaut.

Pressekontakt:

Alisa Finkelstein / afinkelstein@mww.com

Original-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuell