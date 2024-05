Tencent

Tencent kooperiert mit Mercedes-Benz und Electronic Arts, um das neue mobile 'Need for Speed™' auf den chinesischen Markt zu bringen

Beijing (ots/PRNewswire)

Das Spiel wird eine 100 Millionen Quadratmeter große offene Welt mit 500 verschiedenen Spielpunkten bieten, die über einen Bluetooth-Gaming-Controller zugänglich sind und so für ein fesselndes Spielerlebnis im Auto sorgen.

Tencent, Mercedes-Benz und Electronic Arts (EA) gaben auf der Auto China 2024 ihre Partnerschaft bekannt, die das Spielen im Auto noch spannender machen wird. Ein mobiles Open-World-Rennspiel mit dem chinesischen Namen '极品飞车™:集结', was ungefähr 'Need for Speed™ bedeutet: Assemble', wird bis Ende des Jahres in China in Mercedes-Benz Fahrzeugen erhältlich sein. Das Spiel wird per Over-the-Air (OTA) auf Mercedes-Benz Fahrzeugen verfügbar sein, die mit der dritten Generation von MBUX ausgestattet sind, einem Vorläufer des Mercedes-Benz Operating System, MB.OS.

Das neue mobile Spiel wurde inmitten der beliebten Spielereihe 'Need for Speed™' lanciert, die 2024 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Es ist ein Open-World-Rennspiel, das von Tencents TiMi Studio entwickelt und von Electronic Arts lizenziert wurde. Aufbauend auf dem Erfolg der 'Need for Speed™' Franchise, die bereits von hunderten Millionen Spielern weltweit gespielt wurde, kombiniert dieses neue Spiel Straßen- und Autorennen auf international anerkannten Strecken und fiktiven Städten. Die Nutzer können entweder ihren Bluetooth-Gaming-Controller verwenden oder das Spiel an den berührungsempfindlichen Bildschirmen spielen, wenn das Fahrzeug stillsteht.

„Tencent und Mercedes-Benz arbeiten seit langem eng zusammen. Tencent sieht diese In-Car-Gaming-Partnerschaft als einen neuen Anfang, um Mercedes-Benz bei der Entwicklung von Produkten und Diensten zu unterstützen, die den Bedürfnissen lokaler Nutzer in China besser gerecht werden. Gemeinsam wollen wir innovative Ansätze erforschen, um die Grenzen der automobilen Wertschöpfung zu erweitern und das Fahrerlebnis für Kunden zu bereichern", teilte Dowson Tong mit, Tencent exekutiver Senior-Vizepräsident und Geschäftsführer der Tencent Cloud and Smart Industries Group .

Tencent und Mercedes-Benz kooperieren bereits seit vielen Jahren im Bereich der intelligenten Fahrzeuge. 2015 brachten Tencent und Mercedes-Benz "MyCar" auf den Markt, um das Erlebnis im Auto für chinesische Nutzer zu revolutionieren. Im Juli 2022 unterzeichneten sie ein Memorandum über eine strategische Zusammenarbeit zur Erforschung des automatisierten Fahrens auf hohem Niveau unter Nutzung von Cloud Computing, Big Data und KI. Dies markiert einen Neuanfang, der die Innovation bei Spielen und Cloud-Diensten im Auto vorantreibt und intelligente Automobilerlebnisse fördert.

Original-Content von: Tencent, übermittelt durch news aktuell