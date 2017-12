NxStage feiert mehr als 5.000 Patienten mit Heimhämodialyse, die Nierentransplantationen erhielten

Lawrence, Massachusetts (ots/PRNewswire) - NxStage Medical, Inc. (Nasdaq: NXTM), ein führendes Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung der Nierenbehandlung konzentriert, feiert den Erfolg von über fünftausend Patienten, die nach einer häufigeren Heimhämodialyse mit dem NxStage(R) System OneTM eine Nierentransplantation erhalten haben.

"Je mehr ich merke, wie sich die Dinge zum Besseren verändert haben, desto erstaunter bin ich", sagte Maria Jimenez, eine ehemalige NxStage-Patientin. "Die Umstellung von der Hämodialyse in einem Zentrum auf die Heimhämodialyse mit dem NxStage System One war für mich lebensverändernd. Kurz nachdem ich anfing, öfter zu Hause zu dialysieren, bemerkte ich, dass ich mich besser fühlte und mehr Energie hatte. Ich bin sehr dankbar für alles, was die Heimhämodialyse mir gegeben hat, und ich weiß, dass mich die häufigeren Behandlungen dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Vor meiner Transplantation im Oktober habe ich vier Jahre lang eine häufigere Heimhämodialyse mit dem System One durchgeführt und ich habe das Gefühl, dass mir ein neues Leben geschenkt wurde. Ich bin stolz darauf, dass ich zu den 5.000 NxStage-Patienten gehöre, die eine Transplantation erhalten haben. Ich verdanke NxStage sehr viel."

Die Nierentransplantation wird oft als Goldstandard der Dialysebehandlung bezeichnet, aber mit wachsenden Wartelisten für Nierentransplantationen beträgt die durchschnittliche Wartezeit in den USA etwa 3,6 Jahre.1 Die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten mit häufigerer Heimhämodialyse mit dem NxStage System One eine Nierentransplantation erhalten, ist um 14 % höher.2 Häufigere Heimhämodialyse ist mit Folgendem verbunden: 13 % geringeres Sterberisiko im Vergleich zur traditionellen Hämodialyse in Zentren3, 11 % weniger linksventrikuläre Hypertrophie und damit weniger Stress für das Herz4,5 und eine 87 % bessere Erholungszeit nach der Behandlung.6

"Es ist unsere Hoffnung für alle Nierenpatienten, dass jeder von ihnen die beste Behandlungsoption für seine spezifischen Bedürfnisse erhält. Für viele bedeutet das eine Nierentransplantation", sagte Jeff Burbank, Gründer und CEO von NxStage Medical, Inc. "Es ist ein unglaublich bereichernder Moment für NxStage, mit über 5.000 unserer ehemaligen Patienten zu feiern und zu wissen, dass die häufigere Heimtherapie mit NxStage vielen von ihnen auf ihrem Weg zur Transplantation geholfen hat. Es sind Momente wie diese, die uns an den Einfluss erinnern, den wir auf das Leben der Patienten haben."

Das NxStage System One ist das erste und einzige wirklich tragbare Hämodialysesystem, das in den Vereinigten Staaten für die Heimhämodialyse tagsüber, mit oder ohne Pflegepartner, oder über Nacht, wenn der Patient und sein Pflegepartner schlafen, zugelassen ist. Sein einfaches und patientenorientiertes Design bietet eine Reihe von Therapieoptionen für die Hämodialyse, einschließlich häufigerer Behandlungen.

Weitere Informationen über NxStage und das System One finden Sie unter: http://www.nxstage.com.

Das NxStage System One ist ein verschreibungspflichtiges Gerät und wie alle Medizinprodukte mit gewissen Risiken verbunden. Zu den Risiken, die mit Hämodialysebehandlungen in jeder Umgebung verbunden sind, gehören unter anderem Bluthochdruck, Flüssigkeitsüberlastung, niedriger Blutdruck, Herzprobleme und Komplikationen beim Gefäßzugang. Die in Hämodialysebehandlungen verwendeten medizinischen Geräte können zusätzliche Risiken mit sich bringen, wie z. B. Lufteintritt in den Blutkreislauf und Blutverlust durch Gerinnung oder versehentliches Trennen des Blutschlauchsets. Bestimmte Risiken sind ausschließlich mit der Behandlung zu Hause verbunden. Behandlungen zu Hause werden ohne Anwesenheit von medizinischem Personal und ohne technische Unterstützung vor Ort durchgeführt. Patienten und ihre Partner müssen darin geschult werden, was zu tun ist und wie sie bei Bedarf medizinische oder technische Hilfe erhalten können. Patienten sollten mit ihrem Arzt Rücksprache halten, um die Risiken und Verantwortlichkeiten der häuslichen und/oder häufigeren Hämodialyse mit dem NxStage System One zu verstehen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass der berichtete Nutzen der häuslichen und/oder häufigeren Hämodialyse nicht von allen Patienten verspürt wird.

Über das NxStage System One

Das NxStage System One ist das erste und einzige wirklich tragbare Hämodialysesystem, das von der FDA speziell für die Heimhämodialyse und die nächtliche Heimhämodialyse zugelassen wurde. Die Einfachheit und revolutionäre Größe (Höhe von nur einem Fuß) sollen den Patienten einen praktischen Einsatz im eigenen Heim ermöglichen und ihnen die Freiheit geben, ihre Therapie mit auf Reisen zu nehmen. In Kombination mit dem NxStage PureFlow(TM) SL Dialysis Preparation System wird die Behandlung für Patienten noch weiter vereinfacht, da gewöhnliches Leitungswasser verwendet werden kann, um Dialyseflüssigkeit bei Bedarf vor Ort zu erzeugen. Anders als bei konventionellen Hämodialysesystemen ist für den Betrieb der Produktfamilie des System One keine spezielle Infrastruktur erforderlich. Unter Aufsicht ihrer Ärzte können Patienten das NxStage System One zusammen mit ihren geschulten Partnern jederzeit, wie gewünscht, und wann es für sie am besten ist, einschließlich während ihrer Schlafphase, zu Hause oder im Urlaub und mit einer medizinisch angemessenen Behandlungshäufigkeit verwenden. Des Weiteren sammelt die Nx2me Connected Health® Plattform von NxStage wichtige NxStage System One- und Patienteninformationen für eine flexible Betrachtung, Überwachung und Berichterstattung, die das Patientenmanagement und die Patientenbindung verbessern und die Betreuung an alternativen Standorten vereinfachen können. Das System One wird ebenfalls für die Bereitstellung einer Reihe flexibler Therapieoptionen in traditionelleren Betreuungsumgebungen eingesetzt, wie in Spitälern, Dialysezentren und fachkundigen Pflegeeinrichtungen. Seine Sicherheit und Leistung sind durch mehr als 14 Millionen Behandlungen an über dreißigtausend Patienten in der ganzen Welt bewiesen. www.nxstage.com.

Über NxStage Medical

NxStage Medical, Inc. (Nasdaq: NXTM) ist ein führendes Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Lawrence, Massachusetts, USA, das innovative Produkte zur Behandlung von ESRD (Nierenversagen im Endstadium) und akutem Nierenversagen entwickelt, produziert und vermarktet. NxStage hat ebenfalls eine kleine Anzahl von Dialysekliniken eröffnet, die sich der Entwicklung innovativer Versorgungsformen für Patienten mit ESRD widmen. Weitere Informationen über NxStage, seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf den Websites des Unternehmens unter www.nxstage.com und www.nxstagekidneycare.com.

