Berliner Korrespondentenbüro

Personalnachricht im Mediensektor: Johanna Röhling wechselt von EurActiv ins Berliner Korrespondentenbüro Ewald König

Berlin (ots)

Johanna Röhling (27) startete am 1. Juli 2019 im Berliner Korrespondentenbüro Ewald König. Bisher war Röhling im Berliner Büro des europapolitischen Online-Portals EurActiv.de für den Bereich Public Affairs zuständig. Davor war sie für die Deutsch-Niederländische Handelskammer in Den Haag tätig. An ihrer neuen Stelle gehören Büroleitung und Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Aufgaben.

Das Berliner Korrespondentenbüro des österreichischen Journalisten und Buchautors Ewald König (64) veröffentlicht Berichte über Deutschland und Europa in Print-, Online- und TV-Medien und entwickelt internationale Medienprojekte. Das Büro hat seinen Sitz im Haus der Bundespressekonferenz im Berliner Regierungsviertel.

Pressekontakt:

Berliner Korrespondentenbüro

Tel. +49 30 4000 4631

Fax: +49 30 4000 8894

Mail: roehling@korrespondenten.com

Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell