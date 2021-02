Alvarez & Marsal

Vault Consulting Survey 2021: Alvarez & Marsal erneut unter den Top-Beratungsunternehmen weltweit

N.Y./München (ots)

Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, wurde von Vault auch 2021 als einer der Top-Berater in Nordamerika, Europa und Asien ausgezeichnet. Der Vault Guide to the Top Consulting Firms befragt jedes Jahr Beraterinnen und Berater unter anderem über ihre Zufriedenheit, dem Prestige und der Unternehmenskultur ihres Arbeitgebers. Insgesamt fließen acht verschiedene Komponenten in das Ranking mit ein.

In Europa belegt A&M unter den gelisteten Beratungen einen ausgezeichneten 8. Platz. Das bedeutet eine signifikante Verbesserung zum Vorjahr, hier belegte A&M Platz 19. Auch in Nordamerika sowie Asien gab es deutliche Verbesserungen. Alvarez & Marsal befindet sich auch hier in den Top 15 (Nordamerika) bzw. Top 10 (Asien). A&M konnte besonders in den entscheidenden Kategorien Geschäftsaussichten, Vergütung, Unternehmensführung und Mitarbeiterzufriedenheit überzeugen.

Die erneute Platzierung als Top-Unternehmen sowie die Verbesserungen der Positionen im Vergleich zum Vorjahr spiegeln das Wachstum von A&M wider. Das Unternehmen fördert kontinuierlich Diversität, Inklusion sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht.

A&M ist seit seiner Gründung 1983 in Privatbesitz und ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Unsere Kunden profitieren von unserem fundierten Fachwissen und Erfahrungsschatz, wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen.

Mit über 5.000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubigern, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Mit unserer langjährigen und umfangreichen Erfahrung in der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen treffen wir gemeinsam mit unseren Kunden schwierige Entscheidungen, generieren Wachstum und erzielen handfeste Ergebnisse.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

