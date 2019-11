China Europe International Business School (CEIBS)

CEIBS Global EMBA behält Platz 5 im FT-Ranking

"In diesem Jahr jährt sich die Gründung der CEIBS zum 25. Mal und diese Leistung ist ein großes Geschenk, das dieses Jubiläum abrundet", sagte CEIBS-Präsident Li Mingjun. "In den vergangenen 25 Jahren hat die CEIBS die rasante Entwicklung der chinesischen Wirtschaft miterlebt. Dabei ist die CEIBS zu einer führenden, weltweit erstklassigen Business School gewachsen. Mit der zunehmenden Bedeutung Chinas für die wirtschaftliche Globalisierung verlagert sich der Schwerpunkt der globalen Managementausbildung allmählich nach Osten. Die Zukunft erfordert junge Führungskräfte mit internationaler Vision und China-Kenntnissen, und so hat die CEIBS es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Unternehmenslenker auszubilden."

Aufgrund seiner strengen Teilnahmebedingungen und vielfältigen Kriterien hat sich das jährliche Ranking der FT zu einem der anerkanntesten in der Welt der Managementausbildung entwickelt. Die Rankings basieren auf einer umfassenden Bewertung von 16 Kategorien, die den Karriereverlauf von Absolventen, die schulische Vielfalt sowie die Lehr- und Forschungsniveaus abdecken. Die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility - CSR) wurde 2019 ebenfalls zum zweiten Mal in die Kriterien aufgenommen.

"Damit gehören unsere EMBA- und MBA-Programme erstmals über zwei Jahre in Folge zu den Top-Ten weltweit", erläuterte Ding Yuan, Vizepräsident und Dekan der CEIBS. "Es gab relativ wenig Bewegung an der Spitze des Rankings, und dies ist ein Zeichen dafür, dass der Markt für globale Managementausbildung einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Als eine in China verwurzelte Business School unterstreicht der Erfolg der CEIBS, zwei Jahre nacheinander unter den ersten fünf zu rangieren, den Aufstieg der Managementausbildung in China und Asien. Er zeigt auch, dass sich die Bemühungen der Schule zur Förderung der Globalisierung ausgezahlt haben."

Bei genauerer Betrachtung der in das Ranking einbezogenen Kategorien haben die Absolventen des Global EMBA der CEIBS erneut bemerkenswerte Ergebnisse bei den Punkten "Gehaltshöhe" und "Gehaltsanstieg" erzielt. So belegte die CEIBS bei der "Gehaltshöhe" den dritten Platz weltweit und ist seit sieben Jahren in Folge unter den ersten fünf der Welt. Ferner stiegen die Rankings der Schule bei den Kriterien "Berufserfahrung" und "Zielerreichung" um jeweils mehr als zehn Plätze. Auch beim "Karriereverlauf" belegte die CEIBS den siebten Platz und erreichte damit erstmals die Top-Ten im weltweiten Vergleich.

In der Kategorie "internationale Fakultät" verbesserte sich die CEIBS seit 2018 um drei Plätze, während sie in den Kategorien "internationale Studenten" und "internationale Studienerfahrung" jeweils um zwei Plätze aufstieg. Die CEIBS nutzt ihre ausländischen Zweigstellen und ein starkes Netzwerk von Partnerschulen, um Studienmodule an Standorten auf fünf Kontinenten anzubieten, darunter die Schweiz, USA, Brasilien, Israel, Indien, Ghana und Südostasien. Diese Möglichkeiten dienen dazu, den Studierenden noch mehr internationale Erfahrung zu ermöglichen.

Ebenso bemerkenswert ist der Aufstieg der "FT-Forschungsbewertung" der Schule um 18 Plätze, was die Stärke der akademischen Forschung an der CEIBS bestätigt. So stehen die CEIBS-Professoren seit 2014 an erster Stelle auf der Elsevier-Liste der am häufigsten zitierten Wissenschaftler in China in der Kategorie "Business, Management und Rechnungswesen". Außerdem führte die Schule 2017 auch ihre Real Situation Learning MethodTM ein, die klassischen Unterricht mit praktischen Erfahrungen kombiniert. Dabei können die Schüler Unternehmen besuchen und deren Führungskräfte persönlich kennenlernen.

"Die akademische Forschung ist ein wichtiges Kriterium bei den Rankings von Business Schools, und die 'FT-Forschungsbewertung' basiert sowohl auf der Gesamtzahl als auch auf der durchschnittlichen Anzahl der Artikel, die von der aktuellen Vollzeit-Fakultät einer Schule in 50 weltweit anerkannten Top-Wirtschafts- und Management-Zeitschriften veröffentlicht werden", erklärte Xu Bin, Studiendekan (Forschung) und Professor für Wirtschaft und Finanzen an der CEIBS. "Nach vielen Jahren kontinuierlicher Bemühungen hat die CEIBS ein effektives System von Forschungsmanagement- und Anreizprogrammen für die Fakultät eingerichtet, das die Forschungsaktivitäten und die Kreativität der Fakultät erheblich verbessert hat. Der enorme Aufstieg der 'FT-Forschungsbewertung' der CEIBS ist eine natürliche Folge dieser kontinuierlichen Bemühungen."

Auch die "Corporate-Social-Responsibility-Bewertung" der CEIBS stieg um zehn Plätze und spiegelt damit die vielfältigen Bemühungen der Schule zur Förderung von CSR wider. Die CEIBS war die erste Business School auf dem chinesischen Festland, die CSR förderte. Dazu veranstaltet sie jedes Jahr eine Reihe von CSR-bezogenen Aktivitäten, um Alumni dazu anzuhalten, ihre soziale Verantwortung zu einer Unternehmensentwicklungsstrategie zu erheben.

"Das CEIBS Global EMBA-Programm wird beständig an die neuesten wirtschaftlichen Trends angepasst und optimiert unseren Lehrplan", sagte Nikolaos Tsikriktsis, Direktor des CEIBS Global EMBA, Prodekan und Professor für Operations Management. "Gleichzeitig bringt das Programm chinesisches Know-how in ausländische Unternehmen ein, die den chinesischen Markt betreten, und hat dazu beigetragen, die Globalisierung chinesischer Unternehmen voranzutreiben."

Die CEIBS gehört zu den führenden internationalen Business Schools in Asien, wo sie als einzige Institution gleichzeitig in die Top-5-Liste von MBA- und EMBA-Programmen der FT aufgenommen wurde. Die Schule zählt über 22.000 Alumni aus über 80 Ländern und hat in den letzten 25 Jahren ein breites Spektrum von Managementprogrammen für mehr als 150.000 Führungskräfte in China und im Ausland angeboten. Daneben bietet die Schule außerdem einen Finance-MBA, einen Hospitality-EMBA sowie eine breite Palette von Executive-Education-Kursen an. Mit einem Fakultätsteam, das über umfangreiche China-Kenntnisse und einen globalen Horizont verfügt, ist die CEIBS auf einzigartige Weise dafür gerüstet, Führungskräfte in jeder Phase ihrer Karriere zu fördern und sie auf einen globalen Auftritt vorzubereiten. Als unvergleichlicher China-Experte lässt sich die CEIBS von ihrem Motto "China Depth, Global Breadth" leiten. Die CEIBS feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen mit Feierlichkeiten an den fünf Standorten in Shanghai, Peking und Shenzhen in China sowie in Zürich in der Schweiz und Accra in Ghana. Weitere Informationen finden Sie hier .

