China Europe International Business School (CEIBS)

CEIBS - Chinas Nummer 1 Business School vergrössert den Zürcher Campus und verstärkt ihre marktführende Position

Zürich (ots/PRNewswire)

Die Erweiterung des neuen Zürcher Campus mit der Einweihung des zweiten Gebäudes in Horgen, ist ein Meilenstein in der globalen Expansion von CEIBS aus Europa heraus. CEIBS hat die Förderung des europäischen und asiatischen Unternehmertums, interkultureller Kompetenzen, und die Ausbildung von Führungskräften mit erstklassigen und praktischen, in Asien und Europa akkreditierten (EQUIS, AACSB), Programmen zum Ziel.

Dr. Yuan Ding, CEIBS Vizepräsident und Rektor, sagte: "Die Schweiz ist ein Vorbild und liegt im Herzen Europas. CEIBS bringt genau dieses europäische und westliche Management Know-how, diese Werte und Praktiken nach China. Im Gegenzug erhalten europäische und westliche Manager die Möglichkeit, einen detaillierten Einblick in die erfolgreiche Geschäftstätigkeit in China zu erhalten, ein wertvolles Netzwerk aufzubauen, sowie ein theoretisches und praktisches Wissen zu erlangen, das ihnen ermöglicht erfolgreiche Zukunftsstrategien zu entwickeln, das Wachstum zu sichern und weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben."

Ding fügte hinzu: "Dies steht im Einklang mit der Mission von CEIBS 'China Depth, Global Breadth'. CEIBS baut Brücken zwischen Europa und China um eine wirksame interkulturelle Kommunikation zu ermöglichen".

Laut der Financial Times 2019 Rangliste gehört CEIBS zu den Top 5 Business Schools der Welt und ist die Nummer 1 unter den MBA- und EMBA-Programmen im asiatischen Raum.

Dr. Robert Straw, CEO von CEIBS Zürich erklärt: "Die Erweiterung des Zürcher Campus symbolisiert die Stärke des europäischen Marktes, der Managementkultur sowie den Forschungseinrichtungen. Oft scheitern westliche Unternehmen in China, weil sie den chinesischen Markt nicht kennen, die Vorschriften nicht verfolgen oder westliche Geschäftsmodelle anwenden, ohne die lokalen Gegebenheiten zu respektieren oder notwendige Anpassungen vorzunehmen."

Er fügte hinzu: "Dasselbe gilt für viele chinesische Unternehmen die versuchen, sich an den europäischen Markt anzupassen. Ein weiterer Aspekt ist der drastisch verstärkte Konkurrenzkampf, dem Unternehmen in China im Vergleich zu Europa ausgesetzt sind. Daher ist es unabdingbar, das notwendige Wissen nicht nur in der Theorie aber vielmehr durch ein umfassendes immersives akademisches Programm, das Praxis vermittelt, zu erwerben".

Das neue, hochmoderne 'grüne' Gebäude am Ufer des Zürichsees wurde hauptsächlich von lokalen Anbietern unter Einhaltung der Richtlinien und Standards für Nachhaltigkeit und Energie errichtet und verfügt über eine Photovoltaikanlage, die das Gebäude mit Solarenergie versorgt, eine umweltfreundliche Mineral-Fassadendämmung, sowie ein Gebäudekühlungssystem, das sich die natürlichen Wassertemperaturunterschiede des Zürichsees zu Nutze macht. Der ganze Campus wird zudem frei von Plastikflaschen sein.

Die Erweiterung des Campus in Zürich war durch großzügige Unterstützung unserer Alumni möglich, die den europäischen Ableger der Business School anerkennen und schätzen. Besondere Ehrungen erhielt Herr Xueping Pan, der Vorstandsvorsitzende der Jiangsu Jinsheng Industry Co. AG, für seine großzügige finanzielle Unterstützung für die Errichtung des Campus Zürich im Jahr 2015. Besondere Ehrungen wurden auch Herrn Manli Wong, dem Vorsitzenden der Man Wah Holdings Ltd., für seine Spende zur Finanzierung des Campus-Erweiterungsprojekts zuteil, was mit der Namensgebung des Neubaus als "Min Wah Building" geehrt wird. Die Spende der Solaranlage für die Campuserweiterung durch GCL System Integration Technology Co. Ltd. wurde ebenfalls gewürdigt.

CEIBS bildet Studenten europäischer und chinesischer Firmen aus, die nach Abschluss Zugang zu dem über 22'000 starken Alumni-Netzwerk aus den Bereichen MBA (FMBA), Executive MBA (chinesisches EMBA, GEMBA, HEMBA), Advanced Management Programm (AMP) oder einem der massgeschneiderten Programme erhalten.

Die heutige Veranstaltung am Zürichsee ist nur eine von vielen Aktivitäten die unter dem Motto "China Essence, Global Significance" laufen um das Jubiläum von CEIBS in Asien, Europa, Afrika und Nordamerika zu feiern. Der Höhepunkt der achtmonatigen Feierlichkeiten wird im November in Shanghai stattfinden.

An der Veranstaltung nahmen teil: seine Exzellenz Zhao Qinghua, der Generalkonsul der Volksrepublik China in Zürich und des Fürstentums Liechtenstein, sowie Führungsteammitglider von CEIBS China und Europa:

Prof. Dipak Jain, European President and Professor of Marketing at CEIBS; Prof. Yuan Ding, Vice President and Dean, Cathay Capital Chair Professor in Accounting at CEIBS; Prof. Weijiong Zhang, Vice President and Co-Dean, Professor of Strategy;Prof. Katherine Xin, Professor of Management, Bayer Chair in Leadership, Associate Dean (Europe), Co-Director of Hospitality EMBA Program, Director of Leadership Development and Coaching Centre and Director of the Centre for Globalization of Chinese Companies at CEIBS; Prof. Wang Gao, Professor of Marketing at CEIBS and Co-Director of Smart Health Care Startup Programme; Dr. Robert Straw, CEO CEIBS Europe und ehemaliger Head of Talent Management, Leadership and Organizational Development Europe der Oerlikon AG, ehemaliger Director of Education des Swiss Finance Institutes; Mr. Hans-Peter Brunner, Gemeinderat Horgen, welcher den neuen Kampus offiziell eingeweiht hat.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1006089/Ceibs_Logo.jpg

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zrtF5S7RnQM

Pressekontakt:

Marianne Wiesli

wmarianne@ceibs.edu

Direct: +41-44-728-99-80

Original-Content von: China Europe International Business School (CEIBS), übermittelt durch news aktuell