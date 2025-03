honor

HONOR stellt neue Unternehmensstrategie für den Übergang zu einem KI-Geräte-Ökosystem vor

Barcelona, Spanien, 21. März 2025 (ots/PRNewswire)

Aufzeigen einer dreistufigen Roadmap auf der Grundlage von Offenheit und Zusammenarbeit

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute den HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen machen soll. Der visionäre Drei-Stufen-Plan beschreibt die kühnen Schritte, die HONOR unternehmen wird, um die neue intelligente Welt einzuläuten, und ruft die Industrie dazu auf, gemeinsam ein offenes Ökosystem zu schaffen, in dem Werte geteilt werden, um das menschliche Potenzial zu maximieren, was letztendlich der gesamten Menschheit zugute kommt.

„Es ist klar, dass die KI-Revolution das Paradigma der Geräteindustrie umgestalten wird – sie wird unsere Produktivität, unsere Gesellschaft und sogar unsere Kultur mehr als je zuvor vollständig verändern", sagte James Li, Geschäftsführer von HONOR. „Ich rufe uns alle dazu auf, die Herausforderungen – aber auch die vielen Chancen – der KI-Technologie gemeinsam anzugehen. Ich rufe die Branche außerdem dazu auf, wirklich offen zu sein, damit wir diese aufregende KI-Zukunft in vollem Umfang nutzen können. Lasst es uns gemeinsam tun."

Die Bezeichnung HONOR ALPHA PLAN wurde aufgrund ihrer einzigartigen symbolischen Bedeutung gewählt. Alpha, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, symbolisiert das unermüdliche Streben von HONOR nach technologischen Spitzenleistungen. Darüber hinaus findet sich das chinesische Wort für Mensch (人) an der Stelle, an der sich der Schriftzug im Kleinbuchstaben „α" verbindet, was das Engagement von HONOR für eine auf den Menschen ausgerichtete Innovation widerspiegelt. Die Ost-trifft-West-Symbolik verkörpert perfekt die globale Vision und das Bestreben von HONOR, Mehrwert für die Verbraucher weltweit zu schaffen.

Der HONOR ALPHA PLAN umfasst drei Schritte: Der erste Schritt beginnt mit der Entwicklung eines intelligenten Telefons. HONOR wird mit Partnern zusammenarbeiten, um technologische Grenzen zu überwinden und ein neues Paradigma für KI-Geräte in der Ära der agentenbasierten KI mitzugestalten. Als nächstes wird HONOR die Grenzen der Branche überwinden und ein neues Paradigma für das KI-Ökosystem in der Ära der physischen KI mitgestalten. Schließlich wird HONOR im Zeitalter der AGI die Grenzen des menschlichen Potenzials öffnen und ein neues Paradigma für die Zivilisation mitgestalten.

Das geplante intelligente Telefon, das im Mittelpunkt des ersten Schritts steht, wird eine auf den Menschen ausgerichtete KI enthalten, die darauf ausgerichtet ist, das menschliche Potenzial zu maximieren, einschließlich der führenden KI-Technologie HONOR, die während der Keynote vorgestellt wurde.

MWC Stand-Details

Zwischen dem 3. und 6. März können die Besucher des MWC Barcelona 2025 den HONOR-Stand in Halle 3, Fira Gran Via, Stand 3H10 besuchen, um die neuesten Innovationen von HONOR und seinen Partnern kennenzulernen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.honor.com/global/events/honor-mwc/

