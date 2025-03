honor

HONOR stellt vier KI-Technologien auf der Messe MWC 2025 vor

Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute den HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen machen soll. Der visionäre Drei-Stufen-Plan beschreibt die kühnen Schritte, die HONOR unternehmen wird, um die neue intelligente Welt einzuläuten, und ruft die Industrie dazu auf, gemeinsam ein offenes Ökosystem zu schaffen, in dem Werte geteilt werden, um das menschliche Potenzial zu maximieren, was letztendlich der gesamten Menschheit zugute kommt. Gleichzeitig stellte HONOR auf der MWC 2025 auch die neuesten KI-Technologien vor.

Führende KI-Technologie für die Ära der agentenbasierten KI

Der weltweit erste GUI-basierte persönliche mobile KI-Agent, der von HONOR entwickelt wurde, definiert den täglichen Komfort mit intelligenter Technologie neu.

In einer Technologiedemonstration in Zusammenarbeit mit Google Cloud und Qualcomm Technologies zeigte HONOR, wie ein KI-Agent dabei helfen kann, eine Tischreservierung über einen Drittanbieterdienst vorzunehmen und dabei die im HONOR-Kalender gespeicherten Termine sowie Verkehrsinformationen zu berücksichtigen. HONOR plant, seine Geräte in naher Zukunft auf den internationalen Märkten mit agentenbasierten Erfahrungen auszustatten.

HONOR verändert die mobile Fotografie mit AiMAGE, der neuen Marke für die Bildtechnologie von HONOR. AiMAGE basiert auf dem AI Kernel, der branchenweit ersten Lösung zur Unterstützung von KI-Modellen für Geräte und Cloud. Auf lokaler Ebene unterstützt das geräteinterne Modell ein Modell mit 1,3 Milliarden Parametern, um die Bildschärfe um 50 % zu verbessern. Das Cloud-Pendant profitiert von einem größeren Umfang an Rechenressourcen und führt ein Modell mit 12,4 Milliarden Parametern aus, um die Qualität von Telephotobildern massiv zu verbessern.

Ebenso wichtig ist bei AiMAGE die Komponente des KI-Ökosystems. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, einschließlich Google Cloud, wird HONOR die Vielseitigkeit seiner Bildgebungsangebote weiter verbessern, indem es intuitivere KI-Funktionen in seine Smartphones integriert. Die brandneue AI-Upscale-Funktion zur Wiederherstellung alter Porträts wird ab März dieses Jahres schrittweise bei der HONOR-Magic7-Serie[1], angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, eingeführt.

HONOR führte die weltweit erste All-Ökosystem-Filesharing-Technologie ein. Damit können Nutzer ultraschnelle Geschwindigkeiten genießen, egal ob sie Dateien auf ein oder mehrere iOS- und Android-Geräte übertragen. Darüber hinaus kündigte die Marke an, dass die KI-Deepfake-Erkennung bald in ihren neuesten Flaggschiffhandys und faltbaren Handys auf den internationalen Märkten Einzug halten wird.

[1] Die HONOR Magic7 Serie beinhaltet nicht das HONOR Magic7 Lite. Der genaue Zeitpunkt für die Verfügbarkeit dieser Funktion kann je nach Region und Kanal variieren.

