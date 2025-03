honor

HONOR stellt das ultradünne HONOR Pad V9 auf dem MWC 2025 vor

Barcelona, Spanien, 3. März 2025 (ots/PRNewswire)

HONOR kündigte heute den HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystemunternehmen machen soll. Der Plan, der durch eine Investition von 10 Mrd. USD in den nächsten fünf Jahren finanziert wird, beginnt mit der Entwicklung eines intelligenten Telefons, welches die Interaktion zwischen Mensch und Gerät revolutionieren sowie das KI-Ökosystem mit den Verbrauchern verbinden wird. Während der Veranstaltung stellte das Unternehmen auch das HONOR Pad V9 vor, eine hochmoderne Ergänzung seiner Tablet-Reihe.

Elegantes und langlebiges Design

Das HONOR Pad V9 verbindet nahtlos Stil und Haltbarkeit. Neben dem ausgeklügelten Doppelring-Design, welches die Kamera auf der Rückseite umgibt, verfügt dieses Tablet über das branchenweit erste NIL-Nano-Topographie-Verfahren auf seiner Hülle, welches die Display-Oberfläche sauber hält, indem es Schmutz, Fingerabdrücken und Flecken abweist. Diese fortschrittliche Technik erzeugt eine fein strukturierte Oberfläche auf mikroskopischer Ebene, welche die Aufprallkräfte zerstreut und so dem täglichen Gebrauch standhält. Mit der „SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength Certification" ist es für den täglichen Gebrauch mit einer Biegefestigkeit von 100 N/mm[1] ausgelegt. Es ist in Weiß sowie Grau erhältlich und zeichnet sich durch ein schlankes Unibody-Design aus, das mit 475 g[2] leicht und mit 6,1 mm[3] ultradünn ist.

Revolutionäre Display-Technologie für verbesserten Sehkomfort

Das HONOR Pad V9 eröffnet mit seinem 11,5-Zoll-LCD-Display und einem beeindruckenden Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 88 % eine prächtige visuelle Welt. Mit einer Auflösung von 2,8 K[4] und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt das hyperdynamische Display für eine scharfe und flüssige Darstellung. Zudem unterstützt es 1,07 Milliarden Farben[5] und einen großen DCI-P3-Farbraum, der lebendige Farben, tiefe Kontraste und außergewöhnliche Klarheit bietet. Mit einer Helligkeit von 500 Nits bleibt das Display auch in hellen Umgebungen klar und deutlich sichtbar und bietet in jeder Umgebung ein beeindruckendes Seherlebnis.

Im Einklang mit HONORs Einsatz für Innovationen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, legt das HONOR Pad V9 mit der HONOR Eye Protection Technology den Schwerpunkt auf den Augenkomfort. Zertifiziert mit der „Low Blue Light (Hardware Solution)"-Zertifizierung von TÜV Rheinland, reduziert es schädliches blaues Licht um 6,3 %[6], um Augenbelastung und Ermüdung zu verringern. Das Tablet verfügt außerdem über Dynamic Dimming, das die natürlichen Lichtmuster nachahmt, die Ziliarmuskelaktivität stimuliert sowie die Ermüdung der Augen um 18 % reduziert[7]. Außerdem steigert das Circadian Night Display das Wohlbefinden der Nutzer, indem es den Melatoninspiegel um 20 %[8] anhebt und so ein angenehmeres sowie gesünderes Seherlebnis bietet.

Magische KI-gesteuerte Produktivität

Das HONOR Pad V9 ist mit KI-Effizienz-Produktivitäts-Tools ausgestattet, welche die Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Geräten interagieren, verändern. Diese intelligenten Funktionen rationalisieren das Multitasking und verbessern die Effizienz des Arbeitsablaufs, sodass Nutzer mühelos mehrere Anwendungen verwalten können. Das HONOR Pad V9 läuft mit dem neuesten MagicOS 9.0, das auf Android 15 basiert und eine Reihe KI-produktiver Funktionen enthält, die Nutzern ein intelligenteres und benutzerfreundlicheres Erlebnis bieten.

Leistungsstarke Akkuleistung

Trotz seines schlanken Profils verfügt es über einen robusten 10 100 -mAh Akku, der eine lange Nutzungsdauer ohne häufiges Aufladen gewährleistet. Das HONOR Pad V9 ist für einen ganzen Tag lang im Dauerbetrieb ausgelegt und mit einem leistungsstarken 10 100 -mAh Akku[9] ausgestattet, der eine hohe Energiedichte von 729 Wh/L[10] aufweist. Diese Kapazität ermöglicht es Nutzern, ihre Produktivität und Kreativität optimieren, ohne sich ständig Gedanken über eine schwindende Akkulaufzeit machen zu müssen. Mit einer einzigen Akkuladung kann das Gerät bis zu 13,5 Stunden Online-Videostreaming, 7,2 Stunden Spiele, 16,7 Stunden Surfen in sozialen Medien und 40 Stunden Musikstreaming unterstützen – ideal für alle, die eine robuste Stromquelle für ihre Unterhaltungsaktivitäten benötigen. Darüber hinaus bietet das mitgelieferte kabelgebundene 35-W-Ladegerät eine Schnellladeoption, mit der das Gerät innerhalb weniger Minuten wieder einsatzbereit gemacht werden kann, um Spiele, Musik und Videostreaming auch unterwegs zu genießen.

