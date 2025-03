honor

HONOR stellt bahnbrechende KI-gesteuerte Kopfhörer auf dem MWC 2025 vor

Barcelona, Spanien, 3. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute den HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen machen soll. Und HONOR wird die Grenzen der Branche durch offene, nahtlose Zusammenarbeit öffnen, um ein Ökosystem zur gemeinsamen Nutzung von Werten mit Industriepartnern zu schaffen. Das Unternehmen stellte außerdem die HONOR Earbuds Open vor – ein offenes Audiogerät mit fortschrittlichen KI-Fähigkeiten auf der Bühne.

Ultimative Ästhetik mit Alltagskomfort

Die HONOR Earbuds Open sind ergonomisch geformt und bieten ein sicheres und komfortables Hörerlebnis. Jeder Earbud wiegt 7,9 g[1] und ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt, das auch bei längerem Gebrauch einen hohen Tragekomfort bietet. Die HONOR Earbuds Open wurden für den vielseitigen Einsatz entwickelt und bestehen aus einer hochleistungsfähigen Nitinol-Memory-Legierung, die für optimale Stabilität und Komfort bei intensivem Training sorgt. Die hautfreundlichen Materialien machen sie ideal für Nutzer, die neben der Funktionalität auch Wert auf Komfort legen. Ob Sie nun pendeln, trainieren oder einfach nur zu Hause entspannen, die HONOR Earbuds Open werden Sie den ganzen Tag über begleiten.

Tauchen Sie ein, mit Premium-Klangqualität

Erleben Sie mit den erstklassigen Audiofunktionen der HONOR Earbuds Open einen Klang wie nie zuvor. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem belebten Café, wo die fortschrittliche Akustiktechnologie diese Kopfhörer kristallklare Klangqualität über alle Frequenzen hinweg liefern. Die HONOR Earbuds Open verfügen über einen φ 16 mm toroidalen Mehrmagnetkreis, einen virtuellen Bass-Algorithmus und Surround Cinema Stereo. Die dynamischen Treiber sorgen für tiefe Bässe sowie klare Höhen und bieten ein beeindruckendes Hörerlebnis, egal ob Sie Ihre Lieblingsmusik genießen oder telefonieren.

Die aktive Geräuschunterdrückung für das Open-Ear-Design[2] reduziert effektiv Umgebungsgeräusche, während die Umgebungsgeräuschunterdrückung für klare Gespräche bei Wind sorgt. In belebten Umgebungen wie öffentlichen Verkehrsmitteln oder belebten Straßen kann die Geräuschunterdrückungsfunktion Umgebungsgeräusche minimieren, sodass Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihre Audioinhalte.

Unschlagbarer Komfort mit KI-Funktionen

Bei den HONOR Earbuds Open geht es nicht nur um Ästhetik und Klangqualität, sie bieten auch unschlagbaren Komfort durch integrierte KI-Funktionen. In Verbindung mit dem HONOR Magic7 Pro überwinden die HONOR Earbuds Open Sprachbarrieren mit KI-Übersetzungsfunktionen, die 15 Sprachen in 3 Modi unterstützen, darunter Shared Mode, Exclusive Mode und Simultanübersetzung. Außerdem ist der Google Assistant für sofortige Fragen und Antworten, Telefonsteuerung und Aufgabenverwaltung integriert. Der Shared Mode ist ideal für internationale Studenten, die während der Vorlesungen an Diskussionen mit Gleichaltrigen teilnehmen, und für Büroangestellte, die Einzelgespräche mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen führen. Nutzer können abwechselnd verschiedene Sprachen in das Telefon sprechen und die Übersetzung auf dem anderen Ohr hören oder sich für eine kontinuierliche Sprachübersetzung ohne Verzögerung entscheiden, die Übersetzungen in Echtzeit in beide Richtungen liefert. Der Exklusivmodus ist ideal für Reisende, denn hier wird die Übersetzung über den Lautsprecher des Handys wiedergegeben, während eine Person durch das Handy spricht, was die Kommunikation mit Einheimischen erleichtert. Simultandolmetschen eignet sich gut für Vorlesungen, bei denen Zuhörende über Kopfhörer Echtzeitübersetzungen hören können, während der Redner spricht.

Ausgestattet mit einem robusten 58-mAh-Akku und einem 480-mAh-Ladegerät[3] bieten die HONOR Earbuds Open Nutzern ein ununterbrochenes Unterhaltungserlebnis. Außerdem verfügen sie über eine Earbud-Suchfunktion, die einen Piepton abgibt, um verlegte Kopfhörer zu finden. Mit intuitiven Bedienelementen für die Musikwiedergabe, die Aktivierung der Geräuschunterdrückung und mehr vereinen die HONOR Earbuds Open nahtlos Funktionalität sowie Klangqualität für Musikfans.

