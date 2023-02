honor

HONOR Magic5 Lite kommt in den EU-Märkten auf den Markt und belegt den ersten Platz in der globalen DXOMARK-Batterie-Rangliste

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Mit einem 5100mAh großen Akku in einem kompaktem Design, bietet das HONOR Magic5 Lite eine unglaublich lange Akkulaufzeit von 3 Tagen

BARCELONA, Spanien, 22. Februar 2023 /PRNewswire/-- Die globale Technologiemarke HONOR kündigte die Markteinführung des HONOR Magic5 Lite in der EU an, ein Allrounder aus der HONOR Magic-Serie zu einem erschwinglichen Preis, der ein klassenbestes 120 Hz OLED-Display, leistungsstarke 5G-Funktionen und eine solide Leistung bietet. Das HONOR Magic5 Lite hat auch den ersten Platz in der globalen DXOMARK-Batterie-Rangliste mit einer Punktzahl von 152 belegt und ist damit das Smartphone mit der höchsten Batteriebewertung, das bisher getestet wurde.

"Das HONOR Magic5 Lite erreichte die Spitze unseres Akku-Rankings, mit starken Leistungen in den Bereichen Autonomie, Aufladen und Effizienz", zitiert DXOMARK in seinem Testbericht. "Seine Autonomie war eine der besten, die wir bisher getestet haben, mit mehr als 3 Tagen bei moderater Nutzung. Die Autonomie bei intensiver Nutzung war mit fast 2 vollen Tagen ebenfalls beeindruckend und gehört zu den Besten, die wir je gesehen haben."

DXOMARK hat das HONOR Magic5 Lite in mehreren Anwendungsfällen getestet. Die Tests haben gezeigt, dass das HONOR Magic5 Lite gut optimiert ist, einen hervorragenden Wirkungsgrad aufweist und seine Entladeströme waren in fast allen Anwendungsfällen sehr niedrig. Der Test zeigt auch die exzellente Autonomie des HONOR Magic5 Lite, vor allem beim Video-Streaming und bei Spielen, was seine starke Leistung im typischen täglichen Gebrauch unterstreicht.

Das HONOR Magic5 Lite verfügt über einen ultragroßen 5100-mAh-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 24 Stunden YouTube-Streaming, 19 Stunden TikTok-Browsing oder 11 Stunden Gaming ermöglicht. Mit nur 30 Minuten Ladezeit liefert das HONOR Magic5 Lite 12,5 Stunden Video-Streaming, ohne dass sich die Benutzer um einen niedrigen Batteriestand sorgen müssen.

Das HONOR Magic5 Lite hat auch im DXOMARK-Ladetest gut abgeschnitten. Eine schnelle 5-Minuten-Ladung mit dem Hochgeschwindigkeitsladegerät 40W HONOR SuperCharge ermöglichte eine durchschnittliche Autonomie von gut 6 Stunden. Die Ladeleistung des HONOR Magic5 Lite gehört zu den besten in diesem Segment mit einem 40-W-Ladegerät.

Preise und Verfügbarkeit

Das HONOR Magic5 Lite ist ab sofort in Großbritannien ab 329,99£ und in ausgewählten europäischen Märkten ab 369€ erhältlich.

Das HONOR Magic5 Lite ist online auf hihonor.com und Amazon erhältlich, sowie in Ladengeschäften bei Fanc Darty, Unieuro und MediaMarkt. Die Netzbetreiber Orange, Telefonica, T-Mobile, SFR und andere führen das HONOR Magic5 Lite ebenfalls zur gleichen Zeit ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR-Onlineshop unter www.hihonor.com.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und die ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu tun. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online unter www.hihonor.com oder senden Sie eine E-Mail an newsroom@hihonor.com

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2006553/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-magic5-lite-kommt-in-den-eu-markten-auf-den-markt-und-belegt-den-ersten-platz-in-der-globalen-dxomark-batterie-rangliste-301752512.html

Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell