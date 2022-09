HONOR 70 mit zahlreichen Medienauszeichnungen als „Best of IFA" ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire) - Neue Initiative „Gateway to the Future" will Kultur im Zeitalter des Metaversums zugänglicher und ansprechender machen Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute „Gateway to the Future" an, eine Initiative zur Bereicherung des kulturellen Erbes durch die Kraft der Technologie. Im Rahmen der IFA 2022-Keynote forderte HONOR zwei ...

mehr