MWC 2022: HONOR KÜNDIGT WELTWEITE EINFÜHRUNG DER BRANDNEUEN HONOR MAGIC4-SERIE AN

Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

Verstärkt Angebot mit neuem Premium-Smartphone, einer Smartwatch und Ohrhörern, die entwickelt wurden, um Menschen auf der ganzen Welt „The Power of Magic" näher zu bringen

Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR hat heute auf dem Mobile World Congress 2022 eine brandneue Reihe an Premium-Produkten vorgestellt. An der Spitze der Reihe steht das neueste Modell aus der HONOR-Flaggschiff-Smartphone-Reihe, die brandneue HONOR Magic4-Serie, bestehend aus dem HONOR Magic4 und dem HONOR Magic4 Pro. Die revolutionären neuen Geräte verfügen über modernste Technologie und sollen Durchbrüche in den Bereichen Smartphone-Design, Display, Fotografie, Videografie, Leistung und Privatsphäre erzielen. HONOR enthüllte außerdem die brandneue HONOR Watch GS 3 und die HONOR Earbuds 3 Pro und erweitert damit sein Portfolio an Smart-Life-Produkten.

„Bei HONOR fragen wir uns stets, was wir tun können, um Benutzerprobleme zu lösen und das beste Produkterlebnis für sie zu schaffen? Unsere Premium-HONOR Magic-Serie ist ein Vorzeigeprojekt unserer innovativen Technologie und ein Beweis für unsere Einstellung, sie Standards der Branche stets zu übertreffen", erklärte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Die brandneue HONOR Magic4-Serie definiert Exzellenz in Bezug auf Design, Display, Kamera, Leistung und Sicherheit neu, räumt mit Problemen auf und wird Benutzern auf der ganzen Welt ein magisches Erlebnis bieten."

Die neue HONOR Magic4-Serie

Die brandneue HONOR Magic4-Serie bietet ein ikonisches symmetrisches Design, eine verbesserte Darstellung der visuellen Inhalte, bahnbrechende Foto- und Videografiefunktionen, eine herausragende Leistung sowie umfassende Privatsphäre-Funktionen und hebt die HONOR-Flaggschiff-Serie Magic damit auf ein ganz neues Level.

Überragende Leistung mit dem brandneuen Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1

Die HONOR Magic4-Serie ist mit der neuesten 5G-Mobil-Plattform[1] Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet und bietet den Benutzern unübertroffene Leistung und Leistung. Unterstützt durch die branchenführende KI-Engine der 7. Generation von Qualcomm und die Cortex-X2-CPU-Architektur bietet die HONOR Magic4-Serie ultraschnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig hoher Effizienz. Im Vergleich zur vorherigen Generation verbessert die HONOR Magic4-Serie die CPU-Leistung um 20 %, die GPU-Leistung um 30 % und die KI-Fähigkeiten um satte 300 %. Die HONOR Magic4-Serie ist mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet, um eine reibungslose und stabile Leistung für die Benutzer sicherzustellen.

Die HONOR Magic4-Serie bietet eine echte Flaggschiff-Leistung und wird von leistungsstarken „HONOR Turbo Engines" unterstützt, die die Leistungsfähigkeit ihres Chipsatzes voll ausschöpfen. Der HONOR OS Turbo X stellt sicher, dass Hard- und Software nahtlos zusammenarbeiten, um das beständige Funktionieren, die Alterungsbeständigkeit und den Stromverbrauch zu verbessern. HONOR wurde entwickelt, um die Gaming-Performance zu optimieren und bringt die branchenweit erste KI-Super-Rendering-Technologie über GPU Turbo X ins mobile Gaming, die eine außergewöhnlich hohe Framerate und Netzwerkkonnektivität liefert und gleichzeitig weniger Wärme erzeugt und die Latenz verringert und damit der Nachfrage der Spieler nach hoher Spielqualität und butterweicher Grafik angemessen gerecht wird.

Symmetrisches Design mit Quad-Curved-Display

Das HONOR Magic4 Pro verfügt über das berühmte symmetrische „Eye of Muse"-Design von HONOR mit einem 6,81 Zoll großen LTPO-Quad-Curved-Display[2] und ultradünnen Einfassungen für ein wirklich immersives Seherlebnis und einen besonders bequemen Griff.

Das HONOR Magic4 Pro-Display kann bis zu 1,07 Milliarden Farben darstellen und unterstützt 100 % DCI-P3, wodurch schärfere, lebensechtere Farben wie im Kino und ein lebendigeres Spielerlebnis entstehen. Mit dem HDR 10+-Videostandard wirkt jedes Bild, das auf dem HONOR Magic4 Pro angezeigt wird, dank seines höheren Dynamikbereichs und einer besseren Farbanzeige lebendiger. Die HONOR Magic4-Serie basiert auf einem LTPO-Display der neuen Generation und der HONOR MotionSync-Technologie und bietet eine intelligente Bildwiederholfrequenz von zwischen 1 Hz und 120 Hz, die sich an verschiedene Inhaltsstile anpasst und eine höhere Energieeffizienz und ein nahtloses Unterhaltungserlebnis gewährleistet.

Das HONOR Magic4 Pro erreicht außerdem eine automatische und Echtzeit-Konvertierung von SDR zu HDR und eine erhöhte Framerate mit Bewegungskompensation, basierend auf der MEMC-Technologie, und bietet so ein immersiveres und authentischeres Seherlebnis für Inhalte aller Art, einschließlich hochauflösender Videos – Tech-Grafiken, Filme, Spiele und mehr.

Für diejenigen, die zahlreiche Stunden vor dem Bildschirm verbringen, bietet die HONOR Magic4-Serie eine Pulsdauermodulation (PWM) von 1920 Hz, die höchste PWM, die jemals in einem LTPO-Bildschirm erreicht wurde, minimiert die Augenbelastung und bietet ein komfortables Seherlebnis, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das HONOR Magic4 Pro trägt die IP68[3]-Zertifizierung und bietet effektiven Schutz gegen Staub, Regen und Wasser. Es kann 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefes Wasser getaucht werden.

Dreifachkamera mit computergestützter Ultra-Fusion-Fotografie

Das HONOR Magic4 Pro setzt mit einer leistungsstarken Dreifachkamera-Kombination mit einer 50-MP-Weitwinkelkamera, die einen 1/1,56-Zoll-Farbsensor[4], eine ultraweite 50-MP-122o-Kamera und eine 64-MP[5]-Periskop-Teleobjektivkamera enthält, neue Maßstäbe in der Branche. Alle werden von der branchenführenden Ultra-Fusion-Computerfotografie angetrieben, die es dem Gerät ermöglicht, hochauflösende Bilder in atemberaubender Klarheit zu produzieren, selbst wenn sie aus großer Entfernung aufgenommen werden.

Die computergestützte Multi-Kamera-Fotografie ermöglicht die Fusion über den gesamten Brennweitenbereich und liefert hervorragende Bilddarstellungsqualitäten. Die 50-MP-Weitwinkelkamera und die 50-MP-Ultra-Wide-Kamera liefern eine 65 %ige Steigerung der Bildschärfe und -klarheit mit computergestützter Fotografie. Durch die Anwendung von computergestützter Ultra-Fusion-Fotografie mit der Weitwinkelkamera liefert die 64-MP-Periskop-Telefotokamera einen 3,5-fachen optischen Zoom und einen 100-fachen Digitalzoom, wodurch die Bildschärfe und -klarheit nochmals um 160 % verbessert wird.

Auch bei der fortschrittlichen Fotografie während der Videoaufnahme macht HONOR einen großen Schritt nach vorn. Basierend auf dem Dual-Chain-Algorithmus für Fotografie und Videografie von HONOR kann das HONOR Magic4 Pro während der Videoaufnahme hochwertige Fotos machen, die nicht durch die Videoaufnahmequalität begrenzt sind, wie es bei anderen Smartphones üblich ist.

Filmische Videografie mit Magic-Log Movie Master

Die HONOR Magic4-Serie bietet Filmmaterial auf Kino-Niveau mit dem HONOR Magic-Log Movie Master und den KI-Film-Effekten. Damit liefert die HONOR Magic4-Serie die branchenweit erste 10-Bit-Log-4K-Videoaufzeichnung in 60 fps (Bilder pro Sekunde) und setzt damit einen weiteren neuen Maßstab in der Branche.

Das Log-Format wird häufig zum Aufnehmen professioneller Filme verwendet und ermöglicht es Benutzern, das Aussehen ihrer Videos mit filmischen Farbtönen in HDR-Qualität zu verbessern. Dank den Cinematic 3D-Lookup-Tabellen (LUT)-Funktionen können die Benutzer der HONOR Magic4-Serie mit dem Magic-Log-Format ihre Videos in überragenden Farbtönen bearbeiten, die für die Filme geeignet sind. Die Funktion ermöglicht es angehenden Entwicklern, ihren Inhalten Farben und Stimmungen im Hollywood-Stil zu verleihen.

Leistungsstarkes kabelloses Aufladen mit 100 W

Das HONOR Magic4 Pro wird von einem ultragroßen Akku mit 4600 mAh[6] mit der leistungsstärksten SuperCharge-Kombination von HONOR angetrieben, die eine extrem lange Akkulaufzeit und eine ganztägige Konnektivität bietet. Mit dem kabelgebundenen 100 W-HONOR SuperCharge[7] kann das HONOR Magic4 Pro in nur 30 Minuten bis auf 100 % aufgeladen werden. Das HONOR Magic4 Pro ist auch das erste, das das kabellose 100 W-HONOR-SuperCharge[8] Technologie unterstützt, mit dem das Gerät in nur 15 Minuten auf bis zu 50 % aufgeladen werden kann.

Individuell und magisch mit Magic UI 6.0

Die HONOR Magic4-Serie verfügt über die neueste HONOR Magic UI 6.0 basierend auf Android 12 und bietet eine Reihe verbesserter, eigens angepasster Funktionen, um Benutzern auf der ganzen Welt ein intelligentes Lebenserlebnis zu bieten.

Durch Kontextbewusstsein, Profilvorhersage und einen großen Wissensgraphen ermöglicht Magic UI 6.0 der HONOR Magic4-Serie es, als persönlicher Assistent zu fungieren und die Smartphone-Gewohnheiten der Benutzer intelligent zu lernen, um maßgeschneiderte App-Vorschläge und -Updates bereitzustellen, eine wirklich magische und individuelle Erfahrung.

Mehr Privatsphäre und Sicherheit; jetzt mit Privacy Calling-Funktion

Das HONOR Magic4 Pro bietet eine bahnbrechende neue Lösung für Schallaustritt, ein Problem, das im Zusammenhang mit Smartphones oftmals zu Frustration führt. Die brandneue, mit KI betriebene Privacy Calling[9]-Funktion wird von der Directional Sound Technology unterstützt und verhindert Schallaustritt bei privaten Anrufen.

Directional Sound verfügt über die allererste Frequenzteilungstechnologie, die eine gleichzeitige Tonübertragung vom schallemittierenden Modul auf dem Display und dem Empfänger unterstützt. Das Display und der Empfänger arbeiten zusammen, um die Lautstärke des eingehenden Audios an verschiedene Umgebungen anzupassen, um sicherzustellen, dass selbst wenn Sie sich in einer ruhigen Umgebung wie einem Aufzug befinden, Menschen, die neben Ihnen stehen, die Stimme des Anrufers nicht hören können.

Das in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelte Dual-Security-System (HTEE+QTEE) der HONOR Magic4-Serie basiert auf der Snapdragon 8 Gen 1-Mobilplattform von Qualcomm und bietet verbesserte Sicherheitsanforderungen für wichtige Dienste auf der ganzen Welt. Die HONOR Magic4-Serie ist außerdem mit einem unabhängigen Sicherheitschip ausgestattet, der maximale Sicherheit für Passwörter und biometrische Daten wie Gesichts-IDs und Fingerabdrücke bietet. Die 3D-Tiefenkamera des HONOR Magic4 Pro nutzt zusätzlich 3D-Gesichtserkennungs-Biometrie, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz zu bieten.

Das HONOR Magic4 Pro ist zudem mit dem 3D Sonic Sensor Gen 2 von Qualcomm ausgestattet, der die weltweit leistungsstärkste [10], dünnste und zuverlässigste Sicherheitslösung für Fingerabdrücke bietet. Mit einem um 77 % größeren Lesebereich für Fingerabdrücke, 1,7 mal mehr biometrischen Datenerfassungen und einer um 40 % höheren Geschwindigkeit im Vergleich zur vorherigen Generation ermöglicht der HONOR Magic4 Pro eine Single-Touch-Authentifizierung mit Schallwellen anstelle von Licht, um den Benutzer zu erkennen und zu schützen.

Farbe, Preise und Verfügbarkeit

Neben Schwarz und Weiß gibt es das HONOR Magic4 in einem brandneuen atemberaubenden Türkis und in elegantem Gold. Diese Premium-Farben verkörpern die reiche Erfahrung von HONOR in der Handwerkskunst und die langjährige Geschichte in der Entwicklung ästhetisch ansprechender Produkte im Premium-Design. Weitere Farben sollen im Laufe der Zeit hinzukommen.

Die HONOR Magic4-Serie wird ab dem 2. Quartal 2022 erhältlich sein.

Das HONOR Magic4 gibt es ab 899 € (8 GB + 256 GB), das HONOR Magic4 Pro ab 1099 € (8 GB + 256 GB).

Präsentation der neuen HONOR Watch GS 3 und der HONOR Earbuds 3 Pro

HONOR hat auch die HONOR Watch GS 3 eingeführt, die von traditionellen mechanischen Uhren inspiriert ist. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien wie 316L-Edelstahl strahlt die Uhr Eleganz und Stil aus und ist so konzipiert, dass sie den ganzen Tag bequem getragen werden kann. Sie wiegt nur 44 g und misst 10,5 mm.

Die HONOR Watch GS 3 ist mit einem neuen achtkanaligen PPG-Sensormodul (Photoplethysmographie) ausgestattet, das präzise optische Signale erkennt. Zusammen mit dem KI-Engine zur Herzfrequenzüberwachung, die mehrere Algorithmen kombiniert, um Geräusche während des Trainings zu unterdrücken, verbessert die HONOR Watch GS 3 die Genauigkeit der Herzfrequenzüberwachungsfunktion erheblich, sodass Benutzer ihre Gesundheit besser überwachen können.

Die HONOR Watch GS 3 unterstützt über 100 Trainingsmodi und bietet zudem präzise Funktionen zur Routenverfolgung sowie die Vorteile des integrierten L1/L5-Zweifrequenz-GNSS (Global Navigation Satellite System) beim Laufen, Radfahren oder Wandern im Freien.

Die HONOR Watch GS 3 gibt es in drei Farben: Midnight Black, Ocean Blue und Classic Gold. Die HONOR Watch GS 3 gibt es ab dem Preis von 229 Euro. Die Verfügbarkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

HONOR hat auch die Einführung der brandneuen HONOR Earbuds 3 Pro angekündigt. Die True Wireless Stereo (TWS)-Ohrhörer sind mit einem Dual-Treiber-Design ausgestattet, das einen dynamischen Treiber mit 11 mm Durchmesser und einen hochauflösenden piezoelektrischen Keramik-Hochtöner umfasst, der sowohl satte als auch feine Klangdetails und dröhnende Bässe liefert.

Die innovative Temperaturmessfunktion der HONOR Earbuds 3 Pro ist eine absolute Branchenneuheit und gibt den Benutzern neue Möglichkeiten, ihre Gesundheit präzise zu überwachen.

Durch die Reduzierung von Umgebungsgeräuschen auf unterschiedlichen Ebenen bieten die HONOR Earbuds 3 Pro eine hervorragende Klangqualität und Anrufleistung. Dafür sorgt die ausgereifte Technologie für adaptive aktive Geräuschunterdrückung (Adaptive ANC) und verbesserte Konnektivität. Auf diese Weise können Benutzer beim Spielen oder bei Telefonkonferenzen immersive Musik und besten Sound genießen.

Die HONOR Earbuds 3 Pro gibt es ab 199 €. Die Verfügbarkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR-Onlineshop unter www.hihonor.com.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail an newsroom@hihonor.com">newsroom@hihonor.com

[1] Wird von den Versionen Standard und Pro unterstützt. [2] Nur in der Pro-Version verfügbar. [3] Gilt nur für die Pro-Version. Die Standardversion ist nach IP54 zertifiziert. Es handelt sich dabei nicht um ein wasserdichtes Mobiltelefon. Bei normalem Gebrauch ist es spritzwassergeschützt, wasserabweisend und staubabweisend. Wie unter kontrollierten Laborbedingungen getestet, erreicht es das IP68-Niveau gemäß den Standards GB/T 4208-2017 (Inland)/IEC 60529 (Übersee). Die Spritzer-, Wasser- und Staubbeständigkeit sind nicht dauerhaft, und der Schutz kann durch tägliche Nutzung reduziert werden. Laden Sie das Telefon nicht auf, wenn es nass ist. Anweisungen zum Reinigen und Trocknen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Schäden durch Eintauchen in Flüssigkeiten fallen nicht unter die Garantie. [4] Nur in der Pro+-Version verfügbar. [5] Die Standardversion ist mit einer Periskop-Teleobjektivkamera mit 8 MP ausgestattet. [6] Die Standardversion läuft mit einem ultragroßen 4800-mAh-Akku. [7] Die Standardversion unterstützt ein kabelgebundenes SuperCharge mit 66 W. [8] Nur die globale Pro-Version unterstützt kabelloses Honor SuperCharge mit 100 W. [9] Nur in der Pro+-Version verfügbar. [10] Daten von Qualcomm.

