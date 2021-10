honor

HONOR kündigt die weltweite Markteinführung des HONOR 50 an, der ein leistungsstarkes Vlogging-Erlebnis bietet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Das brandneue HONOR 50 ist ein großer Schritt nach vorn für Vlogger und vereint überlegene Ästhetik mit innovativer Kameratechnologie

Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute die weltweite Verfügbarkeit des HONOR 50 auf Einführungsveranstaltungen in mehreren Märkten rund um die Welt an. Das HONOR 50 ist mit GMS ausgestattet und ist das erste Smartphone mit der Snapdragon(TM) 778G Mobile Platform von Qualcomm. Darüber hinaus setzt es mit seinem atemberaubenden Design und seinen innovativen Vlogging-Funktionen neue Maßstäbe für Smartphones in dieser Kategorie. Die weltweite Verfügbarkeit des HONOR 50 unterstreicht die ehrgeizigen Expansionspläne von HONOR in Übersee nach der erfolgreichen Einführung in China Anfang des Jahres.

"Der Marktanteil von HONOR, der im August dieses Jahres 16,2 %[1] in China erreichte, stimmt uns zuversichtlich für den weltweiten Erfolg", so George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. "Das neue HONOR 50 Smartphone setzt die Tradition der HONOR-Serie fort, Ästhetik und Technologie zu vereinen, und bietet eine Reihe von beeindruckenden Innovationen in den Bereichen Kamera, Design und Leistung, die wir in Zusammenarbeit mit unseren weltweit führenden Partnern entwickelt haben."

Zum ersten Mal wurde HONORs neuer Markensong Go Beyond bei den lokalen Einführungsveranstaltungen vorgestellt. Go Beyond, das im August erstmals vorgestellt wurde, wurde von der bekannten Sängerin Sonna Rele gesungen und ist auch als Klingelton auf dem HONOR 50 verfügbar.

Einzigartiges Kamerasystem für das ultimative Vlogging-Erlebnis

Mit dem rasanten Wachstum von Kurzvideos haben sich junge Menschen zunehmend dem Vlogging zugewandt, um ihre täglichen Momente aufzuzeichnen und mit der Welt zu teilen. Das HONOR 50 bringt die Erfahrung von One-Take-Vlog-Aufnahmen auf die nächste Stufe.

Mit der 32-MP-Frontkamera mit einem Blickwinkel von 90 °[2]können Nutzer perfekte Selfies und Videos aufnehmen, bei denen mehr Menschen und Landschaften im Bild zu sehen sind. Das HONOR 50 verfügt über eine professionelle Vierfach-Kamera auf der Rückseite mit einer 108-MP[3] Hauptkamera, einer 8-MP-Weitwinkelkamera, einer 2-MP-Makrokamera und einer 2-MP-Tiefenkamera, die es dem Benutzer ermöglicht, Fotos und Videos in Ultra-Klarheit und mit schönen Details aufzunehmen, auch bei Nacht.

Mit sechs Multivideo-Aufnahmemodi, bei denen die vordere und die hintere Kamera gleichzeitig zum Einsatz kommen, kann der Benutzer zwischen den Kameras wechseln und so Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven aufnehmen, was normalerweise nur Profis vorbehalten ist. Der Nutzer hat noch mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn es um die Aufnahme von Inhalten geht: Er kann auch den Beauty-Modus anwenden, Fotos aus Videos aufnehmen und vordefinierte Video-Story-Vorlagen für sein gesamtes Material verwenden. Außerdem können drahtlose Headsets[4], die über Bluetooth verbunden sind, während der Videoaufnahme als drahtlose Mikrofone verwendet werden. Der Tonempfang beim Aufnehmen von Videos wird verbessert, was ein müheloses Vlogging-Erlebnis ermöglicht.

Hervorragende Handwerkskunst und Dual-Ring-Kamera-Design

Das HONOR 50 verkörpert eine hochwertige und einzigartige Ästhetik, die die neuesten Designtrends widerspiegelt. Es verfügt über einen ultraschlanken Rahmen auf der Vorderseite und 2,5D polierte Glaskanten auf der Ober- und Unterseite des Displays, die eine glatte Oberfläche bieten, um dem Benutzer ein besseres Seh- und Handgefühl zu vermitteln.

Wenn das HONOR 50 in verschiedenen Winkeln gegen das Licht geschwenkt wird, glitzert und schimmert sie und ist damit das perfekte modische Statement zu jedem Outfit.

Als Hommage an die klassische Spiegelreflexkamera verfügt das HONOR 50 über ein Dual-Ring-Kameradesign, das aus zwei konzentrischen Kreisen auf der Rückseite besteht, die an ein Augenpaar erinnern und dem Benutzer helfen, mehr von der Welt um ihn herum zu sehen. Der obere Kreis mit der Hauptkamera ist von den klassischen Ringdesigns luxuriöser Schmuckmarken inspiriert und mit demselben klassischen, zeitlosen Metallring am Rand poliert.

Beeindruckendes Display für ein intensives und komfortables Seherlebnis

Das HONOR 50 ist mit einem 6,57 Zoll[5] großen OLED-Bildschirm[6] mit 75 Grad Auflösung ausgestattet, der eine Full High Definition-Auflösung von 2340x1080 unterstützt. Das Display kann satte 1,07 Milliarden Farben darstellen und deckt 100 % der DCI-P3-Farbskala ab, was für eine atemberaubende Darstellung, scharfe und klare Details und ein beeindruckendes Farberlebnis sorgt.

Das HONOR 50 ist mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und einer Touch-Sampling-Rate von 300 Hz[7]ausgestattet und verspricht eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit des Bildschirms, um ein großartiges Video- und Spielerlebnis mit weniger Eingabeverzögerung zu ermöglichen. Mit einer intelligenten dynamischen Bildwiederholrate können Benutzer die Bildwiederholrate basierend auf den Aktionen auf dem Bildschirm anpassen und so den Stromverbrauch senken.

Leistungssteigerung durch Schnellladefunktionen und einen schnellen Prozessor

Das HONOR 50 ist mit einem einzelligen Zweikreis-Akku ausgestattet, der mit seinen 4.300 mAh[8] problemlos einen ganzen Tag ununterbrochene Nutzung ermöglicht. Das Gerät verfügt über die 66 W[9] HONOR SuperCharge-Technologie, mit der der Akku innerhalb von nur 20 Minuten[10] mit dem mitgelieferten Ladegerät auf 70 % aufgeladen werden kann.

Das HONOR 50 ist mit dem Qualcomm Snapdragon(TM) 778G 5G-Chipsatz ausgestattet, der die CPU- und GPU-Leistung um 45 % und die KI-Verarbeitungsleistung um 123 %[11] im Vergleich zur Vorgängergeneration steigert und so die Leistung auf ein Maximum erhöht. Mit GPU Turbo X, einer einzigartigen Technologie zur Grafikbeschleunigung, liefert das HONOR 50 auch bei intensiven Spielen eine starke Leistung.

Magic UI 4.2 für ein außergewöhnliches, umfassendes Benutzererlebnis

Das HONOR 50 ist mit der aktualisierten Magic UI 4.2 ausgestattet und bietet eine Reihe kreativer Funktionen, mit denen der Nutzer immer in Verbindung bleibt.

Das HONOR 50 bietet ein persönliches, unterhaltsames und interaktives UX-Erlebnis für den Benutzer und verfügt über eine Reihe anpassbarer moderner Kunstwerke, mit denen der Benutzer sein Always-on-Display (AOD) individuell gestalten kann.

Farbe, Preise und Verfügbarkeit

Das HONOR 50 wurde entwickelt, um dem sich wandelnden Geschmack des modernen, modebewussten Publikums gerecht zu werden. Es geht über konventionelle Farben hinaus und ist in einer Reihe atemberaubender und modischer Optionen erhältlich, darunter Frost Crystal, das von Schneekristallen inspiriert ist und ein verträumtes, diamantähnliches Finish erzeugt. Das HONOR 50 ist auch in der innovativen Farbvariante HONOR Code mit dem "HONOR"-Logo auf der Rückseite sowie in den eleganten Farben Emerald Green und Midnight Black[12] erhältlich.

Das HONOR 50 (6+128GB) wird zu einem Preis von 529 Euro erhältlich sein und die 8+256GB Version wird für 599 Euro verkauft.

Während der Vorstellung wurde auch das HONOR 50 Lite angekündigt. Das HONOR 50 Lite wird die Benutzer dank seiner funktionellen Eigenschaften begeistern, die das Benutzererlebnis erheblich verbessern. Es verfügt über 66 W HONOR SuperCharge für schnelles Aufladen des Akkus, ein 6,67-Zoll FullView Display und eine 64 MP Quad-Kamera. Das HONOR 50 Lite ist in den Farben Deep Sea Blue, Space Silver und Midnight Black[12] erhältlich. Es wird für 299 Euro in der Version mit 6+128 GB erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR-Onlineshop unter www.hihonor.com.

Informationen zu HONOR

HONOR wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien und über alle Kanäle für alle Menschen zu ermöglichen. Mit einem strategischen Fokus auf Innovation, Qualität und Service widmet sich HONOR der Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt durch seine F&E-Fähigkeiten und zukunftsweisende Technologie befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem Portfolio an innovativen Produkten eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail newsroom@hihonor.com

Qualcomm ist die Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

[1] Die Daten stammen vom HONOR Consumer Insight Centre. Die Daten sind wöchentliche Marktanteile [2] 90 ° ist die physikalische Spezifikation der Kamera, der tatsächliche Bildwinkel kann abweichen.[3] Die rückwärtige Hauptkamera ist eine 108 MP Kamera. Hochauflösende Fotos können im Modus "HIGH-RES" erlebt werden [4] Die drahtlose Aufzeichnung unterstützt nur einige Typen von TWS-Kopfhörern. TWS-Kopfhörer einiger Typen werden möglicherweise nicht unterstützt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den HONOR-Kundendienst. [5] Der HONOR 50-Bildschirm hat ein Rund-Eck-Design. Gemessen am Standardrechteck beträgt die Bildschirmdiagonale 6,57 Zoll (die tatsächliche Sichtfläche ist etwas kleiner). [6] Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. [7] Bei verschiedenen Anwendungsoberflächen und Spielbildschirmen können die Bildwiederholfrequenz und die Abtastrate für Berührungen leicht unterschiedlich sein. [8] Die Akkukapazität des HONOR 50 ist ein typischer Wert, und die Nennkapazität des Akkus beträgt 4200 mAh. [9] HONOR 50 unterstützt maximal 66 W kabelgebundenes Laden, 66 W HONOR Ladegerät und Kabel sind erforderlich. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit kann je nach Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren variieren. [10] Die Ladedaten stammen aus den Testergebnissen des HONOR Labs. Bei einer Temperatur von 25 ºC und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 80 % wird der Akku mit dem 66 W HONOR-Ladegerät und dem Original-Ladekabel bei ausgeschaltetem Handy-Display mit 3 % geladen. Die tatsächlichen Ladedaten können je nach Produkt, Nutzungsgewohnheiten und Umweltfaktoren variieren. [11] Die Testdaten stammen von Qualcomm, und bei dem verglichenen Testobjekt handelt es sich um den Qualcomm Snapdragon 765G. [12] Die Farben werden nicht in allen Regionen verkauft, bitte informieren Sie sich über die tatsächlich verkauften Produkte vor Ort.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670308/image_1.jpg

Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell