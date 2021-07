honor

HONOR gab die Verwendung von Qualcomm Snapdragon 888 Plus bekannt und enthüllte das Designkonzept der HONOR Magic3-Serie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

HONOR und Qualcomm diskutieren beim Global CEO Tech Talk, wie KI und 5G ein intelligentes vernetztes Leben ermöglichen HONOR, eine führende international erhältliche Smart Device-Marke, hat heute am Global CEO Tech Talk[1] teilgenommen, um im Zeitalter von 5G und KI seine Zukunftsvision für ein intelligentes und vernetztes Leben zu teilen. Benjamin Lim, der ehemalige Leiter des Reuters Büro in Peking und Chefkorrespondent für Nordasien, fungierte als Moderator, während George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd, Cristiano Amon, President und CEO von Qualcomm Incorporated, Sitao Xu, Chief Economist und Partner bei Deloitte China, und Nathan Midler, China Director bei Harvard Business Publishing an der Diskussion teilnahmen, um wertvolle Erkenntnisse darüber auszutauschen, wie KI und 5G ein intelligenteres, vernetzteres Leben für alle ermöglichen können. Während der Diskussion drückte Cristiano Qualcomms Ambitionen aus, die Möglichkeiten von 5G- und KI-Technologien auszunutzen, um seinen Anwendern eine transformative und innovative Erfahrung zu bieten. Er freute sich auch anzukündigen, dass HONOR als erster Gerätehersteller (OEM) ein Smartphone mit Snapdragon 888 Plus auf den Markt bringt, und verwies auf die Leistungen, die beide Marken in kurzer Zeit gemeinsam erreicht haben. [1] Global CEO Tech Talk ist eine von Reuters Plus veranstaltete Podiumsdiskussion. George hob hervor, dass die kommende HONOR Magic3-Serie von Qualcomms Snapdragon 888 Plus-Chipsatz angetrieben wird: "Mit einem Upgrade von mehr als 20% in der KI-Leistung kann der Snapdragon 888 Plus mehrere neuronale Netzwerke gleichzeitig ausführen. Die branchenführende Leistung der Plattform bietet der HONOR Magic3-Serie die Flexibilität, ein erstklassiges Mobil- und Kameraerlebnis zu bieten." Zum Anlass des Global CEO Tech Talks legte HONOR erstmals Details zum Design der HONOR Magic3-Serie offen: Demnach ist das neue Smartphone von den Farben der sogenannten Magic Hour inspiriert - einer Tageszeit, die bei Foto- und Videografen als ideal für Aufnahmen gilt. In den 15 bis 20 Minuten vor Sonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang, wenn die Sonne zwischen -6° und -4° unter dem Horizont liegt, bekommt der Himmel eine dunkelblaue Färbung. Wenn die Sonne zwischen -4° und 6° über dem Horizont steht, nimmt der Himmel einen rosa oder rosagoldenen Farbton an. Diese Farbphasen während der Magic Hour gaben der HONOR Magic3 Serie ihren Namen Blue Hour und Golden Hour. Abgesehen von der Enthüllung einiger der neuesten revolutionären Technologien von HONOR tauschte sich George mit Sitao und Nathan auch über HONORs Strategie zur Förderung eines intelligenten und vernetzten Lebens aus, wobei der Schwerpunkt bei der Privatsphäre, Gesundheit und Fitness sowie der Nachhaltigkeit liegt. Er betonte die Überzeugung von HONOR, dass jeder ein Recht auf seine Privatsphäre habe, und unterstrich das Engagement der Marke, den Verbrauchern zu helfen, ihre persönlichen Informationen durch sichere Systeme und Lösungen besser zu verwalten. George merkte an, dass HONOR speziell dafür das HTEE (HONOR Trusted Execution Environment) OS geschaffen habe, eine Betriebsplattform, die Datenschutz für mobiles Bezahlen und Gesichtserkennung auf höchstem Niveau bietet. George enthüllte auch die "1+8+N"-Produktstrategie von HONOR. Kern dieser neuen Plattform wird das Smartphone sein, das Zugang zu anderen vernetzten Produkten bieten soll, die aktuell entwickelt werden, um ein erstklassiges Benutzererlebnis für das mobile Büro, Smart Home, Gesundheit und Fitness, mobile Unterhaltung und mehr zu bieten. Als Teil dieser Strategie hat HONOR ein gemeinsames Sportlabor mit der Shanghai Jiaotong University eingerichtet, um Innovationen zu fördern und seine Führungsrolle im Bereich Fitness auszubauen und innovative Gesundheits- und Fitnesslösungen zu entwickeln. Für weitere Informationen zum Global CEO Tech Talk oder um die vollständige Podiumsdiskussion anzusehen, besuchen Sie https://www.reuters.com/article/sponsored/entering-the-realm-of-sci-fi. Informationen zu HONOR HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden. Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail newsroom@hihonor.com http://community.hihonor.com/ http://www.facebook.com/honorglobal/ http://twitter.com/Honorglobal http://www.instagram.com/honorglobal/ http://www.youtube.com/c/HonorOfficial Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1577652/Photo_Global_CEO_Tech_Talk_Reuters_Plus.jpg

Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell