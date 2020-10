honor

HONOR investiert in die Arbeitskräfte von morgen mit Affinity und Grey und dem Start des Programms "Stand Out With HONOR"

LondonLondon (ots/PRNewswire)

- HONOR startet das globale Kreativprogramm #StandOutWithHONOR auf hihonor.com , das junge Menschen zum ultimativen Vorstellungsgespräch einlädt, um ihnen die Chance zu geben, ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei der führenden Kreativagentur Grey zu absolvieren

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie das globale Kreativprogramm der HONOR Academy "Stand Out With HONOR" auf hihonor.com gestartet hat. "Stand Out With HONOR" lädt junge Menschen dazu ein, an einer Reihe von Herausforderungen teilzunehmen, die ihre Kreativität zu zeigen, und die Chance zu nutzen, ein HONOR MagicBook zu gewinnen und ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei Grey in Großbritannien und in Deutschland zu absolvieren. HONOR arbeitet auch mit der kreativen Grafiksoftwarefirma Affinity zusammen, um eine Reihe von Video-Tutorials zu veröffentlichen, die Studenten helfen sollen, ihre Fähigkeiten bei der Arbeitssuche und ihre Lebensläufe mit dem HONOR MagicBook auf das nächste Level zu bringen.

Die im Jahr 2020 gegründete HONOR Academy hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen und Studenten durch exklusive Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten dabei zu helfen, produktiv zu bleiben, neue Fähigkeiten zu meistern und ihre Kreativität freizusetzen. Nach dem Erfolg der HONOR Academy startet HONOR das globale Kreativprogramm "Stand Out With HONOR", um Kreativität noch mehr zu fördern und jungen Menschen eine einmalige Gelegenheit zu bieten, direkt mit kreativen Geschäftsführern in Kontakt zu treten und zu zeigen, warum sie das Zeug dazu haben, das begehrte Praktikum zu absolvieren.

George Zhao, Präsident von HONOR, sagte: "2020 ist ein Jahr voller Unsicherheiten. Und für diejenigen, die frisch von der Universität kommen, ist der Wettbewerb um Arbeitsplätze härter denn je. Durch unser Kreativprogramm Stand Out with HONOR mit Affinity und Grey möchten wir jungen Menschen helfen, ihre eigene Kreativität voll auszuschöpfen und technische Hilfsmittel wie die HONOR MagicBook-Serie zu nutzen, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, indem sie sich von der Masse abheben und einen erfolgreichen ersten Eindruck hinterlassen."

Wie du dich bewerben kannst:

Um für diese erstaunliche Praktikumsmöglichkeit[1]in Betracht gezogen werden zu können, werden Kandidaten gebeten, vom 28. Oktober ab 18.00 Uhr bis zum 11. November 2020 unter www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/ ein Kunstwerk einzureichen, das ihr kreativstes Selbst und sie selber als Person repräsentiert.

Nur die kreativsten Bewerbungen werden die Preisrichter beeindrucken, also nutze diese Chance, um zu beeindrucken! Neben der Praktikumsmöglichkeit bei einer globalen Kreativagentur haben die Teilnehmer auch die Chance, ein HONOR MagicBook Pro oder die brandneue Smartwatch HONOR Watch ES zu gewinnen (weitere Informationen zur Bewerbung findest du unter www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/).

Branchenexperten und Künstler helfen Studenten, ihre Kreativität auf das nächste Level zu bringen

Zu Beginn der Partnerschaft haben sich HONOR und Affinity mit einer Reihe von Künstlern und Designern, darunter Scott Balmer, Peter Greenwood und David Daniels, zu einer Reihe von kreativen Tutorials zusammengetan, in denen sie erstklassige Tipps und Tricks austauschen, um Lebensläufen ein wenig Kreativität zu verleihen. Von der reibungslosesten und schnellsten Bildbearbeitungs- und Grafikdesignsoftware bis hin zur leistungsstärksten Publishing-Software - die Affinity Creative Suite erweitert die Grenzen dessen, was mit kreativer Technologie möglich ist. Gepaart mit dem HONOR MagicBook können Studenten ihre Kreativität fördern und ihre Inhalte auf einer professionellen Ebene weiterentwickeln.

HONOR hat auch einige der einflussreichsten Künstler Europas zusammengebracht, um die Bewerbungen zu beurteilen und jungen Menschen beispiellose Ratschläge für den Einstieg in die Branche zu geben. Das Expertengremium der Mentoren besteht aus Laura Jordan Bambach (Chief Creative Officer, Grey London), Francisca Maass (Chief Creative Officer, Grey Hamburg), Pete Way (Creative Director, BCW), Tristan Macherel (Executive Creative Director, Landor Europe) und Christian Bracht (CEO von Sleek Magazine).

HONOR MagicBook-Reihe: Entwickelt, um deine Kreativität zu entfesseln

Ganz gleich, ob du aus der Ferne studierst oder arbeitest oder ob eine virtuelle Verbindung zu Freunden und Familie benötigst, die HONOR MagicBook-Serie hilft dir, deine Kreativität auf das nächste Level zu bringen.

Das HONOR MagicBook Pro, das mit Microsoft Windows 10 vorinstalliert ist und mit einer AMD Ryzen 5 4600H betrieben wird, verfügt über die notwendige Leistung, die zum Erstellen und Bearbeiten von anspruchsvollen Aufgaben benötigt wird, sei es Fotobearbeitung oder 3D-Rendering. Das HONOR MagicBook Pro kann außerdem mit einer einzigen Akkuladung bis zu 11 Stunden betrieben werden.

Das beeindruckende 16,1-Zoll-FullView-Display eignet sich perfekt zum Betrachten von Fotos, Filmen und zum Surfen im Internet sowie zum Bewerben für neue Aufgaben. Mit einer kleineren Standfläche von nur 369 x 234 x 16,9 mm und seinem kompakten und leichten Design ist das HONOR MagicBook Pro perfekt für flexible Arbeitskräfte und Studenten von heute geeignet und ermöglicht es den Benutzern, überall unterwegs zu arbeiten.

Noch kompakter ist das HONOR MagicBook 14 und 15, die das Computererlebnis mit einem atemberaubenden minimalistischen Design und einem FullView-Display in einem schlanken und leichten Gehäuse verbessern.

Das HONOR MagicBook Pro (16+512GB) ist ab sofort ab 899.99 EUR erhältlich, während Sie das HONOR MagicBook 14 (8+256GB) und HONOR MagicBook 15 (8+256GB) ab 529,90 EUR erwerben können.

Um mehr zu erfahren, besuche hihonor.com und entdecke, wie du an #StandOutWithHONOR teilnehmen kannst.

Land HIHONOR Store besuchen Vereinigtes Königreich http://bit.ly/StandOutWithHONORUK Deutschland http://bit.ly/StandOutWithHONORGe Frankreich http://bit.ly/StandOutWithHONORFr Italien http://bit.ly/StandOutWithHONORIt Spanien http://bit.ly/StandOutWithHONOREs

[1] Zwei Praktikumsmöglichkeiten stehen zur Verfügung; eine bei Grey UK und eine bei Grey Germany. Die Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und zur Arbeit in der EU berechtigt sein.

Über HONOR

HONOR ist eine führende Technikmarke für junge Menschen weltweit, die sich aus dem mobilen Internet heraus entwickelt hat. Das Unternehmen definiert sich über bahnbrechende Technologien, die sich durch seine unermüdlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ergeben. Die Marke HONOR will sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, die das Zeitalter von 5G und KI ihr bietet. Das Ziel ist, eine intelligente neue Welt für junge Leute zu schaffen - durch die Entwicklung eines smarten und lebenswerten Ökosystems und den Aufbau einer Jugendkultur, die beflügelt. Das Unternehmen will sich auch weiterhin von der Konkurrenz abheben, indem es den Fun-Faktor von Innovationen in den Vordergrund rückt. HONOR steht für einen schicken, technikaffinen Lifestyle. Die Firma heißt ihre begeisterte und wachsende Fangemeinde in ihrer vielfältigen und offenen Online-Community willkommen.

Weitere Informationen über HONOR online unter www.hihonor.com und in den sozialen Netzwerken:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1321725/Stand_Out_With_HONOR.jpg

Pressekontakt:

Byrne

Elise

Elise.Byrne@bcw-global.com

Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell