HONOR bringt ersten Wi-Fi 6 Plus HONOR Router auf den Markt

Mit brandaktuellem Gigahome Wi-Fi 6 Chipset und exklusiven Eigenschaften

HONOR ermöglicht und unterstützt eine Welt, die Verbrauchern vernetztere, intelligentere und geschütztere Netzwerkerfahrungen bietet

Aufgrund des zunehmenden Kundenwunsches, Teil einer vernetzteren Gesellschaft zu werden, transformiert und optimiert das Internet der Dinge unser Leben durch drahtlose Verbindungen. Um das Potential eines vernetzten Zuhauses zu maximieren, stellte die globale Technologiemarke HONOR heute ihren ersten Wi-Fi 6 Plus Router vor - den HONOR Router 3.

Der HONOR Router 3, der mit einem Gigahome Wi-Fi 6 Chipset, einer Dual-Core 1.2 GHz CPU sowie weiteren Wi-Fi 6-Vorteilen ausgestattet ist, erreicht ultraschnelle Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen, wodurch ein schnelleres und reibungsloseres Netzwerkerlebnis gewährleistet wird. Der HONOR Router 3 kann ab heute für nur 79.90 Euro über HIHONOR Germany, HIHONOR France, HIHONOR Spain und HIHONOR Netherlands vorbestellt werden[1]. Kunden in Italien können ab dem 24. Juli über HIHONOR Italy[2] erste Bestellungen aufgeben. Von heute bis zum 31. Juli erhalten HONOR-Fans in ausgewählten Ländern mit jedem Erwerb eines HONOR Router 3[3] ein kostenloses HONOR Band 5 sowie HONOR AM115-Kopfhörer.

Minimalistisches Design und Mesh-Netzwerkverbindung

Mit seinen vier Antennen kann der HONOR Router 3 problemos angepasst und zusammengelegt werden. Der Router ist mit einer Größe von 245 mm x 159.2 mm x 39.7 mm kleiner als herkömmliche Modelle und fügt sich mit seinem symmetrischen und durchweg weißen Design unauffällig in sämtliche Räume in den Heimen seiner Benutzer ein. Aufgrund seiner dezenten roten und grünen LED-Beleuchtung können Benutzer den Verbindungsstatus mit einem einzigen Blick klar erkennen.

Der HONOR Router 3 wird mit einem WAN-Port und drei LAN-Ports geliefert, die eine automatische Geschwindigkeitsanpassung zwischen 100 Mbps und 1000 Mbps unterstützen. Durch einen einfachen Klick auf den "H"-Knopf auf dem oberen Teil des konfigurierten HONOR Router 3 können Benutzer zur Aktivierung des Mesh-Netzwerks problemlos bis zu fünf HONOR Router 3-Geräte miteinander verbinden. Auf diese Weise kann die Gesamterfassung des Wi-Fi-Netzwerks ohne das Hinzufügen von Range-Extendern gesteigert werden. Alle vernetzten HONOR Router 3-Geräte fügen sich im Mesh-Netzwerk drahtlos zusammen und erweitern so die Reichweite des Wi-Fi-Signals, wodurch Funklöcher reduziert werden. Benutzer haben somit an sämtlichen Standorten in ihren Wohnstätten Zugang zu einer durchgängigen Netzabdeckung. Über ihre Smartphones können sie problemlos Router hinzufügen bzw. verwalten.

Wi-Fi 6 Router mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und ultraschnellem Wi-Fi 6 Plus-Erlebnis

Im Vergleich zu Wi-Fi 5 bietet Wi-Fi 6 dreimal schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten, eine vierfache Leistungsfähigkeit, geringere Latenzzeiten sowie einen um 30 % verringerten Stromverbrauch. Der HONOR Router 3 setzt zahlreiche exklusive Wi-Fi 6-Technologien wirksam ein und stellt weltweiten Nutzern eine stabile und sichere Wi-Fi 6-Verbindung zur Verfügung.

- Der mit OFDMA Multi-User-Technologie (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ausgestattete HONOR Router 3 kann mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren (bis zu vier Geräte mit 2,4 GHz oder bis maximal 16 Geräte mit 5 GHz). - Dank der Target Wake Time -Funktion können Benutzer ihre vernetzten Geräte für das Empfangen und Senden von Daten zu voreingestellten Zeitpunkten auf "Wake Up" einstellen, während für die verbleibende Zeit der Sleep-Modus gewählt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass Geräte sich gegenseitig behindern und ihr batterieschonender Sleep-Modus kann beibehalten werden, bis er bei Bedarf unterbrochen wird. Im Vergleich zu anderen Routern reduziert der HONOR Router 3 den Stromverbrauch miteinander verbundener Geräte um bis zu 30 %. - WPA3 repräsentiert den neuesten auf Wi-Fi 6 Routern verfügbaren Sicherheitsstandard. Hierzu zählt unter anderem ein innovatives Handshake-Protokoll, das Benutzern den Einsatz einprägsamer Passwörter ermöglicht, während ihr Netzwerk dennoch vor Übergriffen geschützt ist. Durch Individualized Data Encryption (individualisierte Datenverschlüsselung) schützt WPA3 Benutzer vor anfälligen öffentlichen Wi-Fi-Hotspots und bietet eine vollständig verschlüsselte Verbindung zwischen Benutzergerät und Router, selbst wenn das Netzwerk nicht durch ein Passwort geschützt ist.

Darüber hinaus bietet der mit sämtlichen dieser Wi-Fi 6-aktivierten Eigenschaften ausgestattete HONOR Router 3 ein exklusives Gigahome Wi-Fi 6 Chipset sowie eine Dual-Core 1.2 GHz CPU, um 1024-QAM und eine übergroße Bandbreite von 160 MHz zu erreichen, die die Netzwerkgeschwindigkeit auf über 1 Gbps bringt. Dies verspricht eine schnellere Übertragungsrate mit besserer und weitreichender Abdeckung, sodass Benutzern ultraschnelle Download- und Upload-Geschwindigkeiten auf sämtlichen ihrer Wi-Fi 6 Geräte zur Verfügung stehen. Mit Hilfe des HONOR Router 3 können Benutzer HD-Filme in nur zehn Sekunden herunterladen und auf anderen Wi-Fi 5-kompatiblen HONOR-Geräten von um 60 % schnelleren Netzwerkgeschwindigkeiten profitieren. Auch für Gaming-Fans stellt der HONOR Router 3 die optimale Wahl dar, da er ihnen aufgrund des modernen Chipsets zu einem Wettbewerbsvorteil verhilft. Wi-Fi 6 unterstützt und bietet einer größeren Anzahl an Geräten eine umfassendere Bandbreite und lässt Benutzer mehrere Geräte zugleich verzögerungsfrei miteinander verbinden.

HONORs innovative Dynamic Narrow Bandwidth-Technologie befähigt mit Wi-Fi 6 ausgestattete HONOR-Smartphones dazu, bis um 6 dB stärkere Signale an den HONOR Router 3 zurückzusenden, um schneller Geschwindigkeiten und eine weitreichendere Wi-Fi-Abdeckung zu erreichen. Selbst in Umgebungen mit schwächerem Wi-Fi-Signal oder für den Fall, dass Benutzer sich aus etwas weiterer Entfernung mit dem Gerät verbinden, passt sich der HONOR Router 3 reibungslos an die Bandbreite an und optimiert das Gesamtsignal zur Gewährleistung eines besseren Empfangs und stabiler Verbindungen.

AI Life APP - Verwalten Sie Ihr Home-Wi-Fi von jedem Standort aus

Der HONOR Router 3 ist mit einer speziellen AI Life App gepaart, um einen One-Stop-Shop für intelligentes Network-Management bereitzustellen. Über die Funktion Device Management können Benutzer verlinkte Geräte verwalten und Geschwindigkeitseinstellungen vornehmen, Internetzeiten festlegen etc. Eltern, die den Internetkonsum ihrer Kinder kontrollieren möchten, können über die Parental Control-Funktion Pläne zur Internetnutzung erstellen, um Einfluss auf die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu nehmen. Darüber hinaus bietet die App eine Smart Diagnostic-Einstellung, die Benutzer einen schnellen Health-Check zur Identifizierung häufiger Probleme wie Wi-Fi-Signalstärke, Firewalls und Internetverbindung zur Verfügung stellt, um die umgehende Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten zu gewährleisten.

Preis und Verfügbarkeit

Mit einem Preis von nur 79.90 Euro[4] gilt der HONOR Router 3 als erschwinglicher und leistungsstarker Wi-Fi 6 Router, der mit ultraschnellen Geschwindigkeiten und stärkeren Kapazitäten zur Durchdringung von Wänden ausgestattet ist. Der HONOR Router 3 kann ab heute (21. Juli) in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden und in Italien ab dem 24. Juli vorbestellt werden[5]. Allen von heute bis zum 31. Juli eingehenden Bestellungen werden kostenlos ein HONOR Band 5 sowie HONOR AM115 Kopfhörer [6] beigefügt.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Technologiemarke für junge Menschen weltweit. Das Unternehmen wurde während der Wachstumsphase des mobilen Internets gegründet und durch bahnbrechende Technologie geformt - das Ergebnis seiner unbeirrten Ausrichtung auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. HONOR möchte die Chancen ergreifen, die sich dem Unternehmen im Zeitalter von 5G und Künstlicher Intelligenz bieten und über die Entwicklung eines Smart-Living-Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur zu einer intelligenten neuen Welt für junge Menschen beitragen. HONOR wird sich auch künftig von Mitbewerbern absetzen, indem es den Spaß erschließt, der in Innovationen steckt, einen technologisch schicken Lebensstil vertritt und seinen begeisterten, immer zahlreicheren Anhängern eine vielfältige, offene Online-Gemeinschaft bietet.

[1] Kunden erhalten das Produkt 10-15 Tage nach Eingang ihrer Bestellung. [2] Der HONOR Router 3 ist in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden für 79.90 Euro erhältlich und in Großbritannien für 79.99 GBP verfügbar. Kunden erhalten das Produkt 10-15 Tage nach Eingang ihrer Bestellung. [3] Kunden in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden haben Zugang zu einem Exklusivpaket für jeden Kauf eines HONOR Router 3, der im Zeitraum vom 21. bis zum 31. Juli getätigt wird. [4] The HONOR Router 3 ist in Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-router-3) , Frankreich (https://www.hihonor.com/france/product/honor-router-3) , Spanien (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-router-3) , Italien (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-router-3) und den Niederlanden für 79,90 Euro (https://www.hihonor.com/nl/product/honor-router-3) und in Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-router-3) für 79.99 GBP erhältlich. Kunden erhalten das Produkt 10-15 Tage nach Eingang ihrer Bestellung. [5] Kunden erhalten das Produkt 10-15 Tage nach Eingang ihrer Bestellung. [6] Kunden in Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/new%20arrival.html) , Frankreich (https://www.hihonor.com/france/router3-lancement.html) , Spanien (https://www.hihonor.com/spain/router-3-launch.html) , Italien (https://www.hihonor.com/italy/router-3-launch.html) und den Niederlanden (https://www.hihonor.com/nl/new%20arrival.html) haben Zugang zu einem Exklusivpaket für jeden Kauf eines HONOR Router 3, der im Zeitraum vom 21. bis zum 31. Juli getätigt wird.

